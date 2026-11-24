Случващото се в тези дни след дубъла от срещи в Китай и Берлин бурно размъти общественото пространство и окончателно очерта двата опониращи лагера. Това пролича най-вече в Европа и се прояви в хаотичните и непредсказуеми заявления и действия на европолитиците. Отговорът на въпроса обаче май го знае само Зеленски и се вижда, че е напълно удовлетворен от него. Вживял се е вече в своето обожествено присъствие сред европейските си партньори, с широка ръка раздава оценки и присъди, докато събира оттук и там по някои и друг милиард. Неговото видимо завишеното самочувствие тези няколко дни след срещите е показателно за всичко онова, което се случва в момента. Още повече, че поради неговите навици, които не предполагат някакви гъвкави начини за изразяване, той директно си казва всичко, каквото му е на ума. Веднага след срещата на големите в Китай той се включи най-гръмогласен от всички свои европартньори във всеобщото оплюване на случилото се там. Стигна се до чак до насмешката, че тримата са се събрали, колкото да се снимат за собствено удоволствие. Въпреки че и той заедно с верните си трима другари също се изтипоса на фото в Берлин. За разлика от китайската снимка тази в Берлин доведе до конкретни решения. Как няма да има самочувствие Зеленски като получи новия чек. Апетитът обаче идва с яденето, както е казано. На поредната сения на НАТО господинът се разсърди, че му обещават „само“ гаранции за сигурност съответстващи на чл. 5 и се изрепчи, че това са излишни финтове, най-добре било направо да се приеме Украйна в НАТО. И това е лидерът на страната, която се надява на скорошни тристранни преговори за прекратяване на войната. Ако се използват думите на един велик актьор, леко перифразирани - Зеленски, и с това всичко е казано.

Както се вижда от поредицата тиради на брюкселци, те за разлика от Зеленски продължават да се лутат в заявените си желания за скорошен мир през дамгосването на „лошите“ от Китай до вече съвсем конкретни намерения за намеса в украинския конфликт. Едва ли не само формата на намесата ги спира за сега. За да не остане някой с превратни очаквания, бързореката Калас както винаги намери за нужно да отрезви и най големите наивници, които все пак им повярваха, че желаят най-после мирни преговори, като каза, че мирът не е край на страданието и едва ли е целта, към която човек трябва да се стреми. В тон с нея германският министър Вадепул реши да доразвие мисълта й като заяви, че мирът е възможен не с Русия, а само против нея. Прави впечатление, че в отговор на китайските разговори европолитиците започнаха вече да прескачат всякакви възможни червени и друг цвят линии, да излизат извън рамките на допустимото като политически диалог и да се превръщат приказките им в някаква псевдо интригантска разговорка. И то най-вече в посока към Тръмп и администрацията му, вече съвсем отнесли се в фантазиите си, че и без САЩ ще могат да се оправят с проблемите си. А за Русия който и да се намери постоянно и единогласно повтаря, че тя е в края на своите сили и пред колапс. В добавка точно в навечерието на преговорите фон дер Лайен обяви поредния санкционен пакет. Всичкото това гарнирано със звучащите от скоро „констатации“, че в момента най-силната армия е украинската, значително по-силна и от американската, и от руската и от всяка друга натовска армия. Последното май е нещо като намек за Турция. За китайската засега някак си притеснително не се поставя въпроса, но, както се казва, всичко с времето си.

Лицемерието в европейската политика е станало нещо като бон тон и то вече не подлежи на самоконтрол. Писториус малко след Мерц също заяви, че е крайно време да се започне диалогът с Путин. Докато журналистите ахнаха учудени от такива непредполагаеми за човек като него откровения, той побърза да добави, че, разбира се, само след като спрат военните действия. Просто няма нужда от коментар. Наскоро прозвуча и друга хвалебствена констатация за верността на Запада към делото украинско, а именно, че за периода от 22-а до 26-а година от ЕС са изпратени за „каузата“ общо 232 милиарда евро. Смешното тук щеше да се получи, ако се беше намерил някой да запита, с какво по-точно им помогнахте с тези пари, да си доразсипят страната ли, вместо да седнат и да се договорят? Най-смешното в тази история обаче е, че един икономически анализатор, Морис Кьорнер съобщи своето разследване, че за посочения период страните от Европейския съюз в различен обем общо са закупили за 230 милиарда евро руски газ. Което ще рече, че ЕС „по братски“ е разделил тези мега суми и на двете страни въпреки клетвените урсулени заклинания.

Точно по този повод известният руски „ястреб“ – ще е справедливо и него така да наречем - Салавьов каза нещо извън обичайната му пропагандна реторика, а именно, че евролидерите старателно скриват реалните си интереси за продължаване на войната, свързани най-вече с разходването на планираните 70 милиарда, омотавайки ги в мъглата на така наречения фейк-морализъм, на който, не може да се отрече, им се връзва все още доста народ.

Ако отново да се върнем към делата на любимецът европейски, то повишеното му самочувствие се отрази и на бойните му планове, които точно подсказват как по „зеленски“ той смята или му е възложено да използва подкрепата им. За Кримския мост той си каза какво е намислил. Отскоро обаче и, представете си, веднага след 19-тото число започнаха да гърмят руски кораби извън Черно море. Случилото се недалеч от границите на Финландия и най вече в Бенгази навежда на някои интересни мисли. В случая, че за всяко от нападенията Зеленски най-подробно обяснява и то по няколко пъти как е планирано и осъществено. Все едно се страхува да не помисли някой, че са му помагали от някъде. Наред с това започнаха да се появяват и някои „неукраински“ информации за станалото. И не само за това, че дроновете са излетели от турската база в Западна, „неруска“ Либия. Излезе и предположението, че май са поели по маршрута към Бенгази не от кораби, както твърди Зеленски, а от Албания, която е член на НАТО. Което, без да е потвърдено, поне намеква за вече явната истина, че нищо от действията на украинците не става без подкрепата на британци или други натовски партньори. Любопитен факт се появи или по-скоро снимка – пак снимка – от сесията на НАТО, на която се вижда, че на първи ред до Рюте и другите се е настанил Еди Рама от Албания, което изглежда доста неслучайно. Да не говорим, че се прокрадна и видео, на което премиерът на Белгия дава интервю, а въпросният нов любимец от Албания на ход го прегръща, без да се съобрази, че е в камерите, шепнейки му нещо на ухо. Белгиецът къде на шега, къде поразсърден намери за нужно за отбележи, че това си е в стила на Рама, да се появява „винаги отзад“. Тоест, както казваше моят малък син, съвпадъците стават доста.

Най-интересното в тази история – явно, че ни предстои да живеем все в изключително интересни времена, когато постоянно ще си разказваме все такива „весели“ истории – е закодирано може би в упоритото хвалене на Зеленски, че това са неговите дронове, които поразяват корабите, че това са неговите ракети, които удрят Кримския мост. Нещо несвойствено за него, който при такива случаи обикновено винаги се прави на заспала лисица, когато, както се случи при нас, по нашето крайбрежие, трябва да се установи кой точно е ударил корабите. И точно тук е времето да се зададе един неудобен въпрос. Защо, например, трябва да се счита все още, че това са украински атаки, както твърди Зеленски? Не е ли време да предположим, че това са натовски атаки срещу Русия изпълнявани с украинско оръжие. Дронът сам по себе си безопасен, ако няма кой да го насочи и кой да го упъти към конкретната цел. Ако това не са украинците, а както почти всички са убедени, че са натовци, които логистично им помагат, тогава защо да не се сметне, че това си е чиста проба атака на НАТО срещу Русия с украинско оръжие?

Като сме тръгнали да задаваме нелицеприятни въпроси, би трябвало също да запитаме, що за реакция е от страна на Русия заявлението на Песков, че са „обърнали внимание на станалото в Бенгази“. И толкова. Да не би и там в Москва да се притесняват да стигнат до извода, че вече де факто са във война с НАТО или поне с европейската му част? В тази връзка няма как да подминем твърдението на един словоохотлив наблюдател на ставащото, Станислав Крапивник, бивш офицер от американската армия, роден в Домбас, който наскоро в поредното си интервю пред професор Глен Дизен заяви интересни неща. Той каза, че Западът се надява да се появи вместо Путин нов Горбачов, но това според него означава, че все още Брюксел не са разбрали, с кого си имат работа. Дори и да стане невъзможното, както каза той, да дойде нов Горбачов, трябва всички да са убедени, че няма да минат и няколко години и ще се появи нов Путин и той няма да е като този. Търпението на руския народ е накрая си, твърди Крапивник, но то е свързано не с това, че не се подкрепят действията на президента, а с решимостта на руския народ да приключи тази война и то на всяка цена.

Как да не се обърне внимание на такива думи. Май е време вече от нечий евроъгъл гръмко да се извика, че кралят, тоест, НАТО е голо. Така, че да стигне до всички, дори и до тези, които се правят, че не чуват. За да не се отиде до по-голямата беда. Наистина следващите седмици, без да изпитваме кой знае какви надежди, ще трябва често да си задаваме въпроса, макар и леко изменен, а сега вече накъде. Не останаха много възможности за движение и чувството, че бавно и полека стигаме до най страшното, е проява по-скоро здрав смисъл, който би трябвало да подтикне политиците от едната и от другата страна, да не се помайват, а да сядат и да се договарят.