/Поглед.инфо/ Синхронизираните удари на 21 и 22 ноември срещу руския сухотоварен кораб „Спарта II“ във Финския залив и ракетната корвета „Меркурий“ в Бенгази разкриват опит за морска блокада на Калининград и Африканския корпус. Версията на Киев за безпилотни катери от „кораб-майка“ се разминава с техническите реалности за сателитно насочване и логистика от пристанищата в Западна Либия, което поставя Москва пред избор за асиметричен отговор.

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Двете морски артерии под синхронизиран натиск

В рамките на по-малко от четиридесет и осем часа — на 21 и 22 ноември — два руски плавателни съда, разделени от близо три хиляди и петстотин километра по права линия, попаднаха под координирани удари. В северната точка на тази дъга, във водите на Финския залив, избухна пожар на борда на сухотоварния кораб „Спарта II“ — плавателен съд на дружеството „Оборонлогистика“, обслужващ държавни и граждански товари. Почти едновременно в южната точка, директно на кея в източнолибийското пристанище Бенгази, рояк от безпилотни надводни катери атакува ракетната корвета „Меркурий“ от състава на руския Военноморски флот, докато край бреговете на Либия под прицел се оказа и плаващият под малтийски флаг транспортен кораб „MV Angara“.

Съвпадението във времето трудно може да бъде обяснено с тактическа случайност или със самостоятелна инициатива на отделни диверсионни групи. Когато се наложат върху картата на световните комуникации, Финският залив и заливът Сидра представляват единствените две тесни морски гърла, през които Русия поддържа физическата връзка с два свои стратегически анклава — Калининградска област на запад и групировката на Африканския корпус в региона на Сахел.

Всяка от тези две точки има своя собствена предистория, различна правна рамка и отделен набор от участници. Общото между тях е методът: нанасяне на щети по логистични и бойни единици чрез посредници, които разполагат с формално политическо прикритие, докато реалната техническа, сателитна и разузнавателна инфраструктура остава извън обсега на директен ответен удар.

Анатомия на заблудата за „кораба-майка“ в Средиземно море

На 23 ноември Главното разузнавателно управление на Украйна и Службата за сигурност на Украйна поеха отговорност за атаката в пристанище Бенгази. В разпространените в украински и западни медии коментари се лансира версията, че седем безпилотни ударни катера от типа „Магура“ са били доставени в района на операцията чрез цивилен или преоборудван „кораб-майка“, от който са били спуснати на вода в открито море.

Тази хипотеза звучи удобно за дипломатическите ведомства в Лондон, Вашингтон и Рим, но се разпада при първия сблъсък с морската инженерна практика. Безпилотните надводни апарати с дължина между пет и шест метра и водоизместимост над един тон не са гумени лодки, които могат да бъдат хвърлени през борда на случаен търговски кораб в ноемврийското вълнение на Средиземно море. Те изискват специализирани кран-балки или слипове, калибриране на инерциалните навигационни системи преди пуск, зареждане с авиационен или високооктанов бензин и проверка на герметичността на бойните глави.

Още по-съществен е проблемът със свръзката и разузнаването. Според оценки на военни специалисти, цитирани в редица анализи, управлението на група от шест или седем катера в реално време на дистанция от стотици километри изисква устойчив широколентов канал през сателитните терминали „Starlink“, както и непрекъснато въздушно радиоелектронно и оптично наблюдение. За тази цел в Централното Средиземноморие редовно оперират височинни разузнавателни платформи на Съединените щати — включително самолети като модифицирания „Bombardier Challenger 650“ по програмата ARTEMIS II, базирани в Сигонела на остров Сицилия или в залива Суда на остров Крит.

Нито украинските специални служби разполагат със собствена орбитална групировка за радиотехническо разузнаване над Либия, нито притежават търговски флот в Средиземно море, който да оперира без проследяване от системата за автоматична идентификация AIS. Ако подобен „кораб-майка“ действително съществуваше, неговият маршрут през Гибралтар, Суецкия канал или Босфора щеше да бъде записан в десетки международни регистри за морски трафик. Липсата на каквито и да било данни за такъв съд подсказва, че легендата за плаващата база служи единствено за прикриване на истинската изходна точка на катерите — бреговата ивица на Западна Либия.