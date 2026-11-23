/Поглед.инфо/ Отстъпването на ледената покривка на руския остров Вилчек в архипелага Земя на Франц Йосиф разкри оголена земна повърхност, осеяна с десетки скелети на древни китове. Находката, документирана от специалисти на Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI) на борда на научноизследователския кораб „Професор Молчанов“, поставя сериозни въпроси за динамиката на морското равнище и климатичните цикли в крайния север. Докато масовите медии свеждат процеса до поредната илюстрация на съвременното затопляне, самата локация на костите — далеч от днешната брегова линия и на значителна надморска височина — принуждава геолозите да преразгледат хронологията на постледниковото издигане на сушата и естествените температурни амплитуди през холоцена.

Когато едно изследователско съдо като „Професор Молчанов“ — построен във Финландия още през осемдесетте години плавателен съд с ледови клас, проектиран да носи десетки тонове апаратура и провизии в условията на Баренцово и Карско море — хвърли котва край бреговете на остров Вилчек, задачата на екипажа рядко включва палеонтологични сензации. В тези ширини, на осемдесетия паралел северна ширина, работата на терен се диктува от горивния разход, ледовата обстановка и краткия прозорец от няколко седмици в края на лятото, преди полярната нощ и паковият лед да затворят проливите. Именно в този суров оперативен контекст геолозите от Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI) в Санкт Петербург попадат на терен, който допреди двадесет години е бил плътно запечатан под десетки метри компресиран фирн и лед. Сравнението между архивните съветски аерофотоснимки от средата на двадесети век и актуалните сателитни заснемания показва, че ледената шапка на острова не просто се е отдръпнала, а се е разцепила на две самостоятелни части. Този физически разпад е освободил няколко квадратни километра камениста морена, където на повърхността лежат десетки скелети на китоподобни.

Геологът Никита Демидов от AARI, който координира наблюденията на криолитозоната по време на експедицията, обръща внимание на едно съществено разслояване в състоянието на костния материал. Останките, разположени в непосредствена близост до отстъпващия леден фронт, са изключително добре запазени — костната структура е плътна, без следи от дълбока ерозия или разрушаване от замръзване и размразяване. Обратно, скелетите, намиращи се по-близо до съвременната брегова линия, са силно изветрели, напукани и полуразрушени. Обяснението за тази разлика не изисква сложни теории, а елементарна физика на вечната замръзналост. Костите близо до морето са се освободили от ледената прегръдка много по-рано и са били подложени на сезонните температурни колебания, влагата и солените ветрове на Арктика, които разкъсват порестата тъкан. Тези под самия ледник са останали в херметична, нискотемпературна среда в продължение на хилядолетия, докато механичното отстъпление на леда не ги е изложило на въздух буквално през последните няколко години.

Геометрията на издигащата се суша и неудобните въпроси за климата

Присъствието на цели скелети на огромни морски бозайници на значително разстояние навътре в сушата и на десетки метри над днешното морско равнище веднага вади на преден план един стар геоложки проблем, който често остава встрани от опростените медийни разкази. За да се озове един гренландски кит или финвал на това място, преди няколко хиляди години въпросният участък от остров Вилчек е трябвало да бъде плитък морски залив или крайбрежна лагуна, свободна от целогодишен лед. Това означава две неща, които работят едновременно. Първо, през така наречения холоценов климатичен оптимум — период преди около пет до осем хиляди години — температурите в тази част на Арктика са позволявали свободна миграция на големи китоподобни в райони, които през по-голямата част от модерната история са били сковани от тежки ледове. Второ, след топенето на огромните плейстоценски ледени щитове земната кора в района на Земята на Франц Йосиф, освободена от колосалната тежест на леда, е започнала бавно да се издига — процес, известен в геофизиката като гляциоизостатичен отскок.

Това изглежда логично, но тук възниква едно сериозно аналитично съмнение, което теренните изследователи тепърва трябва да разрешат чрез радиовъглеродно датиране. Ако китовете са заседнали в плитчините по време на по-топъл период и впоследствие сушата се е издигнала, кога точно ледникът отново е настъпил, за да покрие и консервира костите им? За да останат скелетите непокътнати от вълните и вятъра по време на самото издигане на брега, заледяването на този участък трябва да е настъпило сравнително бързо след смъртта на животните, или пък морското равнище да е спаднало рязко при застудяване. Твърди се, че подобни находки са пряко доказателство за безпрецедентната скорост на съвременното топене, но самите кости под леда свидетелстват, че в недалечното геоложко минало този същият ледник или изобщо не е съществувал на това място, или е бил значително по-малък от днешните си граници. В научните среди подобни противоречия често се заобикалят, но за полевия геолог те са основният ориентир за реконструиране на реалната климатична история без идеологическа украса.