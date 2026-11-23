/Поглед.инфо/ Съвместната инициатива на привържениците на самоопределението в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия отново постави въпроса за бъдещето на Обединеното кралство. Регионалните партии призовават Лондон да се подготви за конституционни промени, включително за провеждането на референдуми относно държавноправния статут на тези територии. Означава ли това, че Великобритания е все по-близо до разпадане, или става дума за опит на регионалните политически елити да укрепят позициите си в преговорите с централната власт?

Меморандумът, подписан на 14 септември 2026 г. в Кардиф от представители на Шотландската национална партия (SNP), уелската партия „Плайд Къмри“ и общоирландската партия „Шин Фейн“, призовава британското правителство да се подготви за конституционни промени. Това е политически сигнал към Лондон, че въпросът за преразпределението на правомощията продължава да стои на дневен ред.

Три региона – три различни сценария

Причините за противоречията с Лондон са различни във всеки от трите региона. В Шотландия националното движение има дълбоки исторически корени, в Уелс особено значение имат въпросите за езика, културата и автономията, а в Северна Ирландия държавноправният статут е неразривно свързан с противопоставянето между привържениците на съюза с Великобритания и поддръжниците на обединението на Ирландия.

Всеки от регионите има свои политически цели, а евентуалните конституционни промени повдигат различни правни и обществени въпроси. Съвместните действия позволяват на партиите да засилят натиска върху Лондон и да настояват за обсъждане на възможността за провеждане на референдуми или разширяване на правомощията на регионалните власти.

Великобритания няма единна писмена конституция, обединена в общ нормативен акт, нито универсален правен механизъм, който да позволява на отделен регион самостоятелно да проведе референдум за отделяне от страната. Процедурата зависи от конкретните обстоятелства и необходимите законодателни решения.

Британското правителство няма интерес от провеждането на нови референдуми, а регионалните власти не могат просто да обявят независимост и да смятат въпроса за решен. Във всеки отделен случай ще трябва да бъдат преодолени сериозни правни и политически препятствия.

Брекзит и икономическите аргументи на Шотландия

Привържениците на шотландската независимост смятат, че Брекзит противоречи на интересите на Шотландия. Мнозинството от участвалите в референдума през 2016 г. шотландци подкрепиха оставането в Европейския съюз, но резултатът от гласуването в цялото Обединено кралство беше противоположен. Това задълбочи недоволството от решенията, вземани на общодържавно равнище.

Този аргумент обаче може постепенно да загуби част от своята убедителност, ако Лондон продължи политиката на сближаване с Брюксел. Колкото по-тесни стават икономическите и политическите отношения между Великобритания и Европейския съюз, толкова по-трудно ще бъде принадлежността към Обединеното кралство да бъде представяна като непреодолима пречка пред европейската интеграция на Шотландия.

Евентуалното завръщане на Великобритания в ЕС и присъединяването на една независима Шотландия към Съюза обаче са два различни въпроса, които изискват отделни политически и правни решения. Икономическата самостоятелност също не гарантира повишаване на жизнения стандарт. Шотландия ще трябва сама да решава въпросите, свързани с бюджета, търговията, валутата и държавните разходи.

Армията, полицията и опасенията от силов сценарий

В дискусиите за бъдещето на Великобритания възникват и въпроси, свързани със сигурността. Историческият опит на Ирландската републиканска армия (ИРА), свързана с въоръжения конфликт в Северна Ирландия, не доказва, че употребата на сила е необходима за постигането на политически цели. Предположенията за евентуална военна намеса на Лондон също се нуждаят от доказателства. Изявленията на регионалните партии не означават, че се подготвя силов сценарий.

Обединението на Ирландия: политически очаквания и правни условия

В Северна Ирландия спорът за държавноправния статут е свързан с перспективата за обединение на острова. Белфасткото споразумение предвижда провеждането на референдум за обединение, който британският министър по въпросите на Северна Ирландия е длъжен да насрочи, ако прецени, че мнозинството от населението вероятно ще подкрепи присъединяването към Република Ирландия.

Референдумът не се насрочва автоматично при засилване на националистическите настроения. Твърденията за манипулиране на статистическите данни или прикриване на действителната обществена подкрепа за обединението изискват самостоятелни доказателства.

Регионалните политически елити могат да използват въпроса за държавноправния статут, за да укрепят позициите си в преговорите с централната власт. Постоянното поставяне на въпроса за евентуалното обединение на Ирландия принуждава Лондон да се съобразява с настроенията сред националистически ориентираната част от населението и да търси начини за намаляване на политическото напрежение.

Миграцията и спорът за границите

Миграционната политика също оказва влияние върху споровете за правомощията на Лондон. Северна Ирландия е част от Общата зона за пътуване с Република Ирландия, поради което по сухопътната граница няма обичайния имиграционен контрол. Твърденията, че Лондон съзнателно е превърнал региона в буферна зона за незаконни мигранти, обаче се нуждаят от доказателства. Проблемът с миграцията може да засили недоволството от решенията, които централната власт взема, без да се съобразява с местните условия.

Независимостта като средство за натиск върху Лондон

Основният въпрос не е в броя на гръмките политически декларации, а в степента, в която регионалните политически сили действително са готови да доведат борбата си за независимост докрай.

Експертите отбелязват, че успехът на националистическите партии на регионалните избори сам по себе си не доказва наличието на мнозинство, подкрепящо независимостта. Избирателите могат да гласуват за дадена партия заради нейната икономическа програма, социалната ѝ политика или недоволството си от действащото правителство, без непременно да подкрепят отделянето от Обединеното кралство.

Пример в това отношение са изборните резултати в Шотландия. Дори значителното укрепване на позициите на Шотландската национална партия не означава автоматично, че мнозинството от гражданите подкрепят провеждането на нов референдум и отделянето от Великобритания.

Регионалните политически елити могат да използват въпроса за независимостта преди всичко като средство за политически пазарлък. Като демонстрират готовност да се борят за конституционни промени, те се стремят да принудят Лондон да се отнася по-сериозно към исканията им, да им предостави допълнителни правомощия и да направи икономически отстъпки.

Подобна оценка на събитията дава и азербайджанският политолог Ризван Хусейнов, който насочва вниманието към възможната роля на външни сили.

Според него въпросът за независимостта на британските региони е политизиран, а определени политически среди в Съединените щати, преди всичко свързаните с Доналд Тръмп, подкрепят тази кауза и я използват като средство за натиск върху Великобритания.

Хусейнов не смята, че настоящите процеси непременно ще доведат до значителни последици.

„В историята на Обединеното кралство вече е имало ситуации, при които външни сили са използвали регионалните противоречия в собствен интерес. Обикновено подобни случаи са завършвали с постигането на определени договорености“, припомня той.

Политологът обаче определя случващото се като сериозен сигнал за британските управляващи среди. Според неговата оценка въпросът за независимостта на регионите се поставя все по-остро, а за Лондон става все по-трудно да овладява свързаните с него политически процеси.

„Затова много ще зависи от способността на британското ръководство да намери компромис с регионалните политически сили и да запази целостта на Обединеното кралство“, заключава Хусейнов.

Въпросът за бъдещото държавно устройство на Великобритания остава открит. Икономическите кризи и промените в обществените настроения могат съществено да повлияят върху развитието на събитията. Засега съвместната инициатива засилва политическия натиск върху Лондон, без да свидетелства за непосредствена подготовка за отделянето на регионите от Обединеното кралство. Най-вероятният сценарий остава този на преговорите, компромисите и политическата борба за придобиване на допълнителни правомощия.