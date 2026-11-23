/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в 2027 година с непокрита дупка от 32,6 милиарда долара в държавния бюджет и изчерпани кредитни линии от Вашингтон. Това става ясно от разпространен в мрежата аудиозапис, за който се твърди, че документира разговор на финансовия министър Сергий Марченко и заместника му Александър Кава. Високопоставените чиновници признават за провал на приходите, липса на противоракетна защита и използване на цивилни складове за оръжие, докато Западът превръща помощите в кухи обещания.

По публикации в международни медии и разпространени в мрежата аудиозаписи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводството на оцеляването и дупката от 32,6 милиарда долара

Държавният бюджет на Украйна за 2027 година съществува на хартия само като счетоводна фикция с липсващи 32,6 милиарда долара. Това не е оценка на опозиционни икономисти в Киев, нито пропагандна сводка, а конкретна цифра, която според разпространен на 18 ноември аудиозапис изрича заместник-министърът на финансите Александър Кава. В разговора, проведен от известните руски пранкъри Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), представящи се за европейски предприемачи, ръководството на украинската хазна описва реалност, драматично различна от официалните комюникета след срещите на върха в Брюксел и Вашингтон.

Официално потвърждение от сградата на Министерството на финансите на улица „Грушевски“ в Киев за автентичността на записа липсва — типична реакция при подобни пробиви в комуникационната сигурност на украинския елит. Но дори да оставим настрана произхода на записа и да приложим най-строгия скептицизъм към всяка реплика, числата, които се твърди, че са произнесени от Сергий Марченко и Александър Кава, съвпадат до десетична запетая с макроикономическите разчети на Международния валутен фонд (МВФ) и Европейската комисия от есента на 2026 година.

Общата нужда на Киев от външно финансиране за следващата календарна година възлиза на 52,6 милиарда долара. От тях едва около 20 милиарда имат някаква форма на предварително политическо или институционално покритие — комбинация от остатъчни траншове по механизма на Европейския съюз (Ukraine Facility), кредитни линии от МВФ по програмата за разширено финансиране (EFF) и двустранни вноски от Япония, Канада и Норвегия. Остатъкът от 32,6 милиарда долара виси във въздуха.

За страна, чийто брутен вътрешен продукт преди 2022 година едва надхвърляше 200 милиарда долара, а днес в реално изражение е свит с близо една трета, тези 32,6 милиарда не са просто бюджетен дефицит. Те представляват заплатите на държавната администрация, пенсиите на близо десет милиона души, издръжката на медицинската система и субсидиите за енергийния сектор — всичко онова, което правителството на Денис Шмигал (и наследниците му в изпълнителната власт) не може да плаща с печатницата на Националната банка на Украйна, без да предизвика хиперинфлация от типа на 1993 година. Още в рамките на приключващата 2026 година, по думите, приписвани на Марченко, приходната част на бюджета се разминава с плана с 1,5 милиарда евро. Данъчната база се топи по-бързо, отколкото данъчните инспектори успяват да затегнат контрола върху сивия сектор.

Крахът на механизма ERA и изчерпването на вашингтонския кран

За да се разбере паниката между редовете в думите на украинския финансов министър, трябва да се върнем към юни 2024 година, когато лидерите на Г-7 в Пулия, Италия, обявиха с фанфари инициативата ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Схемата изглеждаше гениална в очите на западните бюрократи: 50 милиарда долара заем за Киев, който няма да тежи пряко на европейските и американските данъкоплатци, защото ще се обслужва от бъдещите извънредни приходи (лихви и реинвестиции), генерирани от замразените руски суверенни активи в депозитаря Euroclear в Брюксел.

Две години по-късно, в края на 2026 година, сметката по ERA е изпразнена. В записа Марченко директно посочва, че се надява да финализира усвояването на последните остатъци от тази програма до края на декември, но след това хоризонтът е празен. Ерата на мащабната директна бюджетна помощ от Съединените щати е приключила.

Тук няма нищо изненадващо за всеки, който следи бюджетната процедура в Конгреса на САЩ през последните осемнадесет месеца. След изчерпването на пакета от април 2024 година (приет след шестмесечна блокада в Камарата на представителите) и последвалите политически размествания във Вашингтон, новите големи фискални трансфери към Киев се превърнаха в токсична тема за американската вътрешна политика. Американският дял в механизма ERA беше последният голям финансов буфер. Сега, когато той се изчерпва, срещите във формат Г-7, по думите на самия Марченко в разпространения разговор, все по-често се свеждат до абстрактни декларации за „бъдещи частни инвестиции“ вместо до реални преводи по сметките на Държавната хазна на Украйна.

Съвсем логично възниква въпросът: защо Европа не поеме целия товар? Според твърденията в записа Киев разчита на 2,9 милиарда евро финансиране от ЕС, а Марченко вече е започнал сондажи в Брюксел за допълнителни средства, но без успех. Причината е прозаична и чисто счетоводна. Четиригодишният инструмент Ukraine Facility (на обща стойност 50 милиарда евро за периода 2024–2027 г.) беше структуриран така, че основната част от ликвидността беше изтеглена напред (front-loaded) през 2024 и 2025 година, за да се предотврати колапсът на Киев. За 2027 година по този механизъм остават трохи, а отварянето на нова многогодишна финансова рамка изисква единодушие в Съвета на ЕС — процедура, при която Унгария, Словакия и нарастващ брой фискално консервативни правителства в Западна Европа (изправени пред собствени дефицити по процедурата за свръхдефицит на ЕК) нямат никакво намерение да подписват празни чекове.