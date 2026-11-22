/Поглед.инфо/ Разследванията на НАБУ и САП по операциите „Мидас“, „Династия“ и „Картаген“ разтърсиха най-близкото обкръжение на Володимир Зеленски, разкривайки схеми за стотици милиони в енергетиката, прокуратурата и военните поръчки. Въпреки тежката политическа и репутационна криза Вашингтон и Брюксел не променят стратегическия си курс спрямо Киев, но заменят безусловното финансиране със строги външни одити, поетапни заеми и твърди институционални ултиматуми.

По публикации в западната преса, доклади на Европейската комисия и анализи на Полския център за източни изследвания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геополитическият парадокс на западната помощ

Във Вашингтон и Брюксел вече не се водят спорове дали в Киев има системна корупция по високите етажи на властта — този въпрос е приключен от собствените им одиторски доклади и от материалите на украинските антикорупционни органи. Дебатът в западните столици през есента на 2026 г. е сведен до чисто технически проблем: как да се финансира държава в състояние на война, без парите на американските и европейските данъкоплатци да потъват в схеми за обществени поръчки, митнически измами и имотни перачници.

Стратегически обрат в отношението на Запада към Украйна не е настъпил и няма индикации да настъпи в обозримо бъдеще. Причината не е в някакво подновено доверие към администрацията на Володимир Зеленски, а в студената геополитическа сметка — за САЩ и Европейския съюз сдържането на Москва в постсъветското пространство остава приоритет с по-висока тежест от вътрешната чистоплътност на украинския елит.

Тъкмо тук се ражда новият модел на отношения между донорите и Киев. Вместо политическо оттегляне Западът налага режим на външно финансово попечителство. Безвъзмездните траншове от 2022 и 2023 г., отпускани при опростени процедури и на доверие, окончателно остават в миналото, а на тяхно място влизат целеви заеми, предварителна верификация на договори и директен контрол върху ключови държавни институции.

Анализаторите от Полския център за източни изследвания (OSW) посочват един съществен детайл в тази криза: самият Володимир Зеленски не фигурира като заподозрян в нито едно от гръмките разследвания през 2025–2026 г. Политическият проблем за президента обаче произтича от друго — обвиняемите и заподозрените не са периферни регионални чиновници, а хората, които години наред формираха тесния му управленски и бизнес кръг.

Когато разследванията стигат до бившия ръководител на президентската администрация, до дългогодишен бизнес партньор от развлекателния бизнес, до бивш министър на енергетиката и до главния прокурор, тезата за „изолирани инциденти“ престава да работи пред западните парламенти.

Анатомия на удара: какво разкриха операциите „Мидас“ и „Династия“

Епицентърът на институционалното сътресение в Киев се оказа държавният ядрен оператор „Енергоатом“. След загубата и разрушаването на голяма част от топлоелектрическите и водноелектрическите централи в страната, атомните централи поеха основния товар на украинската енергийна система, а през бюджета на компанията преминаха огромни финансови потоци за ремонти, защитни съоръжения и доставки на оборудване.

В началото на ноември 2026 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) приключиха досъдебното производство по операция „Мидас“, стартирала в края на предходната година. Според данните на разследващите в продължение на пет години през мрежа от структури за изпиране на пари, свързани с контрола върху поръчките в „Енергоатом“, са преминали над 111 милиона долара и 12 милиона евро.

Механизмът на схемата, описан в материалите на НАБУ и САП, не се отличава с особена сложност, но показва висока степен на институционална безнаказаност. Частните компании, изпълняващи договори за ядрения монополист и други държавни предприятия, са били подлагани на системен натиск да плащат неправомерни комисиони в размер между 10 и 15 процента от стойността на всеки контракт, за да получат плащанията си или да не бъдат отстранени от следващи процедури.

Сред основните заподозрени по това направление още от ноември 2025 г. остава бившият министър на енергетиката Герман Галушченко. В същия кръг от обвиняеми попада и Тимур Миндич — дългогодишен бизнес партньор на Зеленски и съсобственик в структурите около студио „Квартал 95“, който според информацията на следствието е напуснал страната в посока Израел и е привлечен към наказателна отговорност задочно.

Още по-тежък политически резонанс предизвика разклонението на „Мидас“, известно като делото „Династия“. През май 2026 г. детективите на НАБУ и прокурорите от САП повдигнаха обвинения срещу бившия ръководител на Офиса на президента Андрей Йермак — фигурата, която в продължение на целия военен период концентрираше в ръцете си външната политика, координацията със западните съюзници и кадровите назначения в изпълнителната власт.

Според версията на обвинението Йермак е участвал в схема за изпиране на над 460 милиона гривни (около 10,5 милиона долара) чрез инвестиции в луксозни недвижими имоти в Киевска област. Висшият антикорупционен съд (ВАКС) определи мярка за неотклонение задържане под стража с алтернатива парична гаранция от 140 милиона гривни — сума, която беше внесена и позволи на бившия ръководител на президентската администрация да излезе на свобода четири дни по-късно.

Фактът, че съдът в Киев налага деветцифрена гаранция на човек, който доскоро водеше преговорите за гаранции за сигурност в Белия дом, промени изцяло тона на разговорите при закрити врата във Вашингтон. Досъдебното обвинение все още не е влязла в сила присъда и защитата оспорва доказателствата на НАБУ, но в политическата реалност на американския Конгрес самата доказателствена тежест на събраните материали се оказа достатъчна, за да блокира всякакви опити за смекчаване на финансовия надзор.