/Поглед.инфо/ Двудневната атака срещу Кримския мост е струвала на западните съюзници близо 200 милиона евро, докато в Абу Даби и на срещата на АТИС в Шънджън се пренареждат условията за евентуални преговори. На фона на съобщения за десантни приготовления в Днепровския лиман, тактически размествания край Орехов и Новопавловка и слухове за завръщането на генерал Сергей Суровикин, военни анализатори допускат масирани удари по мостовете в Киев и реактивни дронове „Гераниум-6“.

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Сметката от 200 милиона евро срещу логистичната реалност на сухопътния коридор

Войната на изтощение отдавна се измерва в счетоводни баланси, преди да стигне до окопите. Според предварителни оценки, цитирани в специализирани военни канали, двудневната комбинирана атака срещу Кримския мост е струвала само на Великобритания около 170 до 200 милиона евро — сума, равняваща се на приблизително 20 милиарда рубли по текущите разчети. Няма официално потвърждение от Министерството на отбраната в Лондон за точната стойност на изразходваните боеприпаси, но техническата разбивка на подобен комбиниран залп прави цифрата напълно реалистична. Една крилата ракета Storm Shadow или френският ѝ аналог SCALP-EG струва между 2 и 2,5 милиона евро; балистичните ракети ATACMS добавят по 1,5 милиона долара на пуск; морските безекипажни катери от типа Magura V5 или Sea Baby, натъпкани с по 300 до 850 килограма взрив, струват по четвърт милион долара бройката; към това се прибавят примамките ADM-160 MALD и разузнавателните безпилотници, които натоварват противовъздушната отбрана (ПВО) преди основната вълна.

Тук се появява първото сериозно противоречие. По оценка на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, автор на канала „Генерал щаб“, Керченският мост още от 2023 г. насам не изпълнява ролята на основна логистична артерия за руските групировки на южния фронт. След построяването и пускането в експлоатация на новата железопътна и шосейна инфраструктура по северното крайбрежие на Азовско море — трасето Ростов на Дон – Таганрог – Мариупол – Бердянск – Мелитопол – Джанкой — снабдяването на групировката „Днепър“ и частите в Запорожка област минава по суша. Мостът остава граждански символ и резервен маршрут с ограничен военен трафик, защитен от ешелонирани батареи С-400, „Панцир-С1“ и „Тор-М2“.

Защо тогава се хвърлят близо 200 милиона евро в рамките на 48 часа за обект с второстепенна фронтова тежест? Ветеран от структурите на „Вагнер“, пишещ под псевдонима „Кондотиеро“, отхвърля тезата, че целта е била провал на контактите между Вашингтон, Москва и Пекин или символично унижение. Според неговата интерпретация напрежението е било съсредоточено в Лондон и Брюксел заради провеждащата се по същото време среща на върха на АТИС в китайския град Шънджън. Европейските столици се опасяват от двустранно или тристранно договаряне между Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин, което би оставило Европейския съюз и Великобритания извън параметрите на бъдещата архитектура за сигурност — точно както стана при разговорите за сигурност в Европа през декември 2021 г.

Фантомът от Абу Даби: защо размяната „10% от Донбас срещу НАТО“ не издържа на проверка

Дипломатическият фон около тези удари е наситен с взаимно изключващи се течове на информация. Агенция „Блумбърг“ разпространи твърдението, че по време на закрити консултации в Абу Даби са били постигнати устни договорености, при които американски представители са сондирали Володимир Зеленски дали Киев би приел окончателно изтегляне от оставащите под украински контрол части на Донбас срещу ускорено приемане в НАТО. Подобна конструкция изглежда политически несъстоятелна и се опровергава както от руски военни коментатори, така и от елементарната логика на конфликта от 2014 г. насам.

Дмитрий Дегтярев коментира публикацията на „Блумбърг“ с нескрит сарказъм, посочвайки, че въпросът за членството на Украйна в Северноатлантическия алианс изобщо не присъства в руския преговорен периметър — включително при по-ранните сондажи, свързвани със специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Още от срещата на върха на НАТО в Букурещ през април 2008 г., през Минските споразумения (2014–2015 г.) и Истанбулския проект от март 2022 г., извънблоковият и неутрален статут на Украйна фигурира като базово условие за Москва. Нито един руски преговарящ екип не би разменил оставащите около 10% от територията на Донецка област срещу легализиране на натовска военна инфраструктура на изток от Днепър — територия, която руската конституция след референдумите от есента на 2022 г. вече третира като вътрешна.

Междувременно на ниско оперативно ниво договореностите от Абу Даби изглеждат още по-крехки. Бивш боец от Херсонското направление с позивна „Осетин“ твърди в социалните мрежи, че украинската страна системно протака хуманитарния компонент на разговорите — размяната на военнопленници. Според него списъците от руска страна са изготвени и готови, но процесът се блокира, докато Киев използва паузите за прегрупиране. Липсва независимо потвърждение от Международния комитет на Червения кръст за точния брой задържани лица в текущия цикъл, но практиката от последните две години показва, че хуманитарните пакети редовно се превръщат в инструмент за политически натиск преди големи международни форуми.