/Поглед.инфо/ Личното присъствие на Владимир Путин на срещата на върха на АТИС в Шънджън и разговорите му със Си Дзинпин и Доналд Тръмп поставят под въпрос ефективността на западната политика на изолация. В залата са ръководителите на 115 от най-големите световни корпорации, а в руската делегация влизат ключови министри и шефове на държавни банки. Какво всъщност търси Москва в китайския технологичен център и защо евентуалното следващо пътуване до Маями променя правилата на играта?

По публикации на „Политико“, „Блумбърг“, „Гардиън“ и руски информационни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Между протокола и реалната власт: кой всъщност кацна на летище Баоан

Когато един държавен глава кацне в чужда държава, списъкът на хората, които слизат след него по стълбичката на самолета, често казва повече от десет официални комюникета. В Шънджън Владимир Путин беше посрещнат от Цай Ци, секретар на Секретариата на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и член на Постоянния комитет на Политбюро. Това не е обикновен протоколен жест. Цай Ци е човекът, който контролира партийния апарат и вътрешната сигурност около Си Дзинпин.

Още по-показателен е съставът на руската делегация, посочен в първоизточника. Наред с традиционните фигури за икономически форуми като финансовия министър Антон Силуанов, министъра на икономическото развитие Максим Решетников и вицепремиера Дмитрий Чернишенко, в самолета е и министърът на отбраната Андрей Белоусов. Любопитен детайл, който си струва да се отбележи без излишен патос: през 2023 година в Сан Франциско именно Белоусов (тогава в качеството си на първи вицепремиер) представляваше Русия на форума на АТИС, редом с Алексей Оверчук. Днес той се връща в същия формат, но вече като ръководител на военното ведомство, икономист по образование, натоварен с задачата да преведе руската военна машина на релсите на дългосрочна икономическа устойчивост.

Присъствието на ръководителите на „Росатом“, „Роскосмос“, държавната корпорация за развитие „ВЕБ.РФ“ и „Сбербанк“ очертава съвсем конкретен периметър на интереси. Не става дума за общи приказки за приятелство между народите. Става дума за ядрена енергетика, спътникови комуникации, проектно финансиране и механизми за разплащане извън западната банкова инфраструктура. Въпросът е дали присъствието на толкова висши държавни банкери и индустриалци в Шънджън означава, че досегашните схеми за заобикаляне на санкциите през малки регионални банки вече се задъхват и изискват директна политическа санкция на най-високо ниво.

Защо точно Шънджън, а не Пекин или Шанхай

Изборът на домакин от страна на Пекин не е случаен географски каприз. Китай приема срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество за трети път. Първият беше в Шанхай през октомври 2001 година, само месец след атентатите от 11 септември в Ню Йорк, когато Джордж Буш-младши и Владимир Путин търсеха общ език в борбата с тероризма. Вторият път беше в Пекин през ноември 2014 година, няколко месеца след присъединяването на Крим и налагането на първите западни санкции, когато Барак Обама и Путин размениха кратки, хладни реплики в кулоарите.

Сега, през 2026 година, сцената е Шънджън. До края на седемдесетте години на миналия век това е малко рибарско селище в провинция Гуандун, точно срещу границата с Хонконг. Днес е технологичната столица на Китай, седалище на гиганти като „Хуавей“, „Тенсент“ и производителя на електромобили „Би Уай Ди“. Като премества форума от политическия център Пекин в индустриалното сърце на юга, китайското ръководство изпраща ясен сигнал към Вашингтон и Брюксел: тук не се обсъждат идеологически декларации, тук се произвеждат полупроводници, батерии и алгоритми за изкуствен интелект.

А и самият мото на срещата („Изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност и насърчаване на споделения просперитет“) звучи като учтив дипломатически превод на старата китайска максима за прагматизма, независимо от цвета на котката.

Бизнес залата на „Блумбърг“ срещу политическата сцена

Западните медии, сред които „Политико“ и „Гардиън“, естествено насочват прожекторите към евентуалните тристранни разговори между Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, както и към двустранния контакт между Москва и Вашингтон. Този фокус е разбираем за всеки журналист, който търси заглавие за първа страница. Но ако се вгледаме в данните на агенция „Блумбърг“, истинският нерв на събитието може да се окаже другаде.

Според информацията на „Блумбърг“ в деловата среща на върха на АТИС участват над 2000 делегати и мениджъри, включително представители на 115 от най-големите световни корпорации. В списъка фигурират китайските „Кей Ей Ти Ел“ (най-големият производител на батерии за електромобили в света), „Байду“, „Би Уай Ди“ и „Сяоми“. Редом с тях в същата зала са представители на американския корпоративен елит: „Амазон“, „Епъл“, „Гугъл“, „Майкрософт“, „Боинг“, „Мастъркард“ и „Виза“.

Нека спрем за секунда и да погледнем фактите трезво, без пропагандни очила. Самото присъствие на мениджъри от „Виза“, „Мастъркард“ или „Боинг“ в една зала с руския президент не означава, че утре сутрин банковите карти ще проработят в Москва или че руските авиокомпании ще получат резервни части за самолетите си. Корпоративните ръководители са в Шънджън заради огромния азиатски пазар и заради сложните отношения между САЩ и Китай.

И все пак, за Кремъл тази аудитория е безценна. Когато Путин говори пред главните изпълнителни директори за отказ от едностранни ограничения, за протекционизма и за разплащания в национални валути, той не се опитва да убеди американския Държавен департамент. Той говори на хората, които управляват реалните капиталови потоци и вериги за доставки, напомняйки им колко струва разкъсването на глобалния пазар по политически причини. Дали тези корпоративни лидери реално слушат с интерес, или просто чакат да мине протоколната част, за да се върнат към преговорите си с китайските доставчици? По всяка вероятност е смесица от двете, но в дипломацията понякога е достатъчно само да бъдеш в стаята, за да не си в менюто.