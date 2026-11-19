През 2025 г. броят на патентните заявки в света достига 3,9 милиона, представлявайки ръст от 6% спрямо предходната година. Това е и най-бързият темп на растеж за последните десет години. Делът на Азия в общия брой се е увеличил от 61,9% през 2015 г. до 71,2% през 2025 г., като за последната година патентните заявки от Китай са съставлявали около 68,5% от общия брой в азиатския регион.

Компютърните технологии остават технологичната област с най-голям брой патентни заявки, като съставляват 13% от общия брой. Съхранението на енергия (батерии) в момента е най-голямата отделна област, съставляваща 17,4% от зелените технологии, следвана от интелигентната енергетика, електропреносните мрежи, технологиите за пренос на електроенергия и контрола на въздушното замърсяване.