/Поглед.инфо/ Что осталось за рамками официальных заявлений в Шэньчжэне и почему умолчания могут оказаться значительнее подписанного документа? За дипломатическими формулировками проступают вопросы о судьбе Европы, будущем доллара, пределах государственного суверенитета и цене глобального соперничества. В масштабном авторском анализе раскрываются глубокие противоречия исторического перехода и исследуется вопрос о том, вступает ли мир в эпоху нового стратегического взаимопонимания или приближается к ещё более опасному противостоянию.

Главный парадокс нового мирового порядка: когда могущества уже недостаточно для господства

Мир, которым уже невозможно управлять из одного центра

Встреча Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь ставит вопрос, значение которого выходит далеко за рамки дипломатических отношений между тремя государствами. На протяжении десятилетий международная политика строилась вокруг представления о том, что мировая стабильность зависит от способности одной доминирующей державы устанавливать правила, гарантировать их соблюдение и при необходимости вводить санкции против тех, кто их нарушает. Сегодня материальные основы этой системы меняются с такой скоростью, что политическим институтам становится всё труднее приспосабливаться к новому соотношению сил.

В Шэньчжэне встретились руководители трёх государств, обладающих различными, но взаимно незаменимыми формами могущества. Соединённые Штаты по-прежнему располагают исключительной концентрацией финансовых, технологических и военных ресурсов. Китай создал индустриальную и производственную систему, функционирование которой стало неотъемлемой частью мировой экономики. Россия сохраняет стратегический потенциал, позволяющий ей влиять на международную безопасность далеко за пределами её относительной доли в мировом производстве. Ни одно из этих государств не способно самостоятельно установить устойчивый международный порядок, однако каждое обладает достаточными возможностями, чтобы воспрепятствовать утверждению порядка, который считает неприемлемым.

Это противоречие меняет саму природу международных отношений. Военное превосходство больше не гарантирует политического господства, экономическая взаимозависимость не устраняет стратегического соперничества, а технологическое развитие наряду с новыми возможностями влияния создаёт новые формы уязвимости. Государства могут одновременно быть противниками в сфере военного планирования, конкурентами в мировой экономике и необходимыми партнёрами в предотвращении глобальной катастрофы. В такой системе само понятие победы начинает приобретать иной смысл, поскольку окончательное ослабление противника может разрушить и те международные связи, от которых зависит сам победитель.

Опубликованная китайской стороной Мирная декларация содержит четыре положения, посвящённые реформе ООН, стабильности энергетических поставок, международной уголовной юрисдикции и снижению ядерных рисков. Документ не предлагает законченной концепции будущего мирового порядка и не содержит конкретных механизмов урегулирования наиболее острых международных конфликтов. Его значение следует искать в том обстоятельстве, что три государства сумели определить общее пространство для политического взаимодействия, несмотря на существующие между ними противоречия.

Историческое значение Шэньчжэня будет определяться не только принятой декларацией. Оно будет зависеть от того, положит ли встреча начало продолжительному процессу стратегических договорённостей или останется дипломатическим эпизодом, вызванным временным совпадением интересов. Чтобы понять это различие, необходимо исследовать не только заявления трёх лидеров, но и изменения в экономической, политической и военной структуре современного мира.

Американское могущество и историческая усталость однополярного порядка

После распада Советского Союза Соединённые Штаты оказались в положении, которому трудно найти аналог в современной истории. Американская экономика занимала центральное место в международной финансовой системе, доллар выполнял роль основной резервной валюты, а американское военное присутствие охватывало практически все стратегические регионы. Влияние Вашингтона на международные институты позволяло нередко представлять его национальные интересы как выражение общих интересов мирового сообщества.

Это превосходство имело реальные материальные основания, но постепенно породило и особую политическую культуру. В американской внешнеполитической элите утвердилось убеждение, что существующее соотношение сил представляет собой устойчивое состояние, а не исторически ограниченный период. Возможность того, что другие государства создадут сопоставимые экономические или военные ресурсы, рассматривалась преимущественно как отклонение от нормального развития международной системы. Расширение западных институтов, либерализация рынков и интеграция новых государств в глобальную экономику воспринимались как процессы, которые естественным образом будут воспроизводить американское лидерство.

История развивалась сложнее. Финансовый кризис 2008 года выявил уязвимость экономической модели, которая до этого представлялась образцом универсального развития. Продолжительные военные операции на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченную способность военного превосходства обеспечивать устойчивые политические результаты. Индустриальный подъём Китая преобразовал международное разделение труда, а Россия постепенно восстановила возможности для самостоятельных стратегических действий. Американская мощь не исчезла, но начала действовать в условиях, когда её применение требовало всё больших ресурсов и встречало всё более серьёзное сопротивление.

Дональд Трамп представляет собой особое политическое выражение этой трансформации. Его подход к международным отношениям отличается от традиционного американского институционализма тем, что ставит непосредственную национальную выгоду в центр внешнеполитических переговоров. Союзы оцениваются через их финансовые параметры, торговые отношения превращаются в инструмент стратегического давления, а многосторонние механизмы нередко уступают место прямым переговорам между руководителями государств.

Здесь проявляется противоречие, заслуживающее гораздо более серьёзного внимания, чем привычные споры вокруг личности американского президента. Стремление укрепить американское могущество посредством более жёсткого отстаивания национальных интересов может одновременно ослаблять часть институциональных механизмов, благодаря которым это могущество воспроизводилось на протяжении десятилетий. Когда союзнические отношения начинают рассматриваться преимущественно как финансовые обязательства, их политическая предсказуемость снижается. Когда международные институты оцениваются исключительно с точки зрения их непосредственной полезности, ослабевает их способность придавать легитимность долгосрочным стратегическим решениям.

Участие Трампа во встрече в Шэньчжэне можно рассматривать как часть этих изменений. Американский президент ведёт переговоры с руководителями государств, которые не признают Соединённые Штаты единственным центром международной власти и обладают собственными возможностями отстаивать свои интересы. Это не означает, что Вашингтон отказывается от стремления к глобальному лидерству. Это означает, что сохранение такого лидерства всё чаще требует переговоров с государствами, развитие которых уже невозможно направлять в одностороннем порядке.

Китайская историческая альтернатива: индустриальная мощь как основа политического влияния

Выбор Шэньчжэня в качестве места встречи обладает символикой, которую трудно игнорировать. Город представляет собой одно из наиболее ярких воплощений китайской экономической трансформации. Его развитие от специальной экономической зоны до мирового технологического и промышленного центра показывает, как целенаправленная государственная политика, рыночные механизмы, международные инвестиции и накопление производственных компетенций способны преобразовать экономическую структуру огромной страны.

На протяжении десятилетий западная экономическая мысль рассматривала либерализацию рынков и ограничение государственного вмешательства как основные предпосылки модернизации. Китайский опыт поставил под сомнение универсальность этого представления. Пекин использовал рыночные механизмы, не отказываясь от стратегической роли государства, а привлечение иностранного капитала сочеталось с развитием национальной промышленной базы, инфраструктуры и технологических возможностей. Постепенно Китай перешёл от производства с низкой добавленной стоимостью к сложным индустриальным системам, в которых научные исследования, технологическое совершенствование и масштабы внутреннего рынка приобрели решающее значение.

Эта трансформация имеет непосредственные геополитические последствия. Государство, занимающее центральное место в глобальных производственных цепочках, располагает влиянием, отличным от традиционной военной силы. Его значение определяется не только возможностью оказывать политическое давление, но и тем обстоятельством, что экономическое развитие множества других государств зависит от отношений с ним. Китайская индустриальная система превратилась в один из основных факторов функционирования мировой экономики, что постепенно изменило и политический вес Пекина.

Здесь обнаруживается существенное различие между американской и китайской моделями международного влияния. Американское могущество исторически опирается на сочетание финансового превосходства, технологического лидерства, военных союзов и институционального контроля. Китайская стратегия делает больший акцент на производственных возможностях, инфраструктурной взаимосвязанности, торговых отношениях и долгосрочном экономическом сотрудничестве. Разумеется, это разграничение не является абсолютным. Соединённые Штаты остаются огромной индустриальной и технологической державой, а Китай развивает собственные финансовые, военные и институциональные инструменты международного влияния.

Китайская модель также содержит противоречия. Масштабы экономики создают асимметрию в отношениях с менее крупными партнёрами, а зависимость от китайских технологий, производственных мощностей и инфраструктуры может вызывать опасения за национальную безопасность. Внутренние экономические проблемы, демографические изменения и необходимость поддерживать технологическое развитие ставят перед Пекином задачи, решение которых требует продолжительной адаптации.

Но именно сочетание экономического веса и дипломатической активности объясняет, почему Китай стал необходимым участником обсуждения будущей международной системы. Проведение встречи Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа позволяет Пекину продемонстрировать свою способность собирать за одним столом государства с различными стратегическими интересами. Китайская дипломатия представляет подобное взаимодействие как проявление ответственности великих держав за международную стабильность, однако реальное значение этой роли определяется экономическими и технологическими ресурсами, накопленными за предшествующие десятилетия.

Россия и противоречие между экономическим весом и стратегическим могуществом

Участие Владимира Путина в трёхсторонней встрече ставит вопрос о месте России в международной системе после продолжительного периода конфронтации с Западом. Российская экономика значительно уступает американской и китайской по номинальному валовому внутреннему продукту, однако подобное сравнение не исчерпывает международного значения государства. Россия обладает огромной территорией, значительными энергетическими и сырьевыми ресурсами, развитой военной промышленностью и одним из двух крупнейших ядерных арсеналов в мире. Её географическое положение превращает её в существенный фактор безопасности Европы, Азии и Арктики.

Здесь проявляется противоречие между экономической и военно-стратегической структурой мировой власти. Государства невозможно выстроить в единую иерархию исключительно по размерам их экономик. Военный потенциал, технологические возможности, обеспеченность ресурсами и политическая устойчивость создают различные измерения могущества, которые далеко не всегда совпадают. Россия представляет собой пример государства, стратегическое значение которого превышает его относительную долю в мировом производстве, однако это несоответствие одновременно открывает возможности для влияния и порождает ограничения.

Поддержание крупного военного потенциала требует значительных ресурсов, а продолжительная конфронтация с Западом усиливает необходимость технологической, финансовой и торговой адаптации. Развитие отношений между Москвой и Пекином непосредственно связано с этими обстоятельствами. Оба государства заинтересованы в ограничении возможностей Вашингтона единолично определять международные правила и развивают экономическое, энергетическое и дипломатическое сотрудничество, приобретающее особое значение в условиях санкционного давления на Россию.

Однако российско-китайское партнёрство не означает полного совпадения национальных интересов. Китай является глобальной промышленной и торговой державой, процветание которой зависит от устойчивости международных рынков. Россия делает больший акцент на военно-политической безопасности и стратегической автономии. Два государства обладают различными экономическими структурами и разной степенью зависимости от мировых финансовых и технологических систем. Эти различия не обесценивают их партнёрство, но показывают, что его устойчивость вытекает из сочетания конкретных интересов, а не из их полного тождества.

Для Москвы встреча в Шэньчжэне имеет и другое значение. Участие российского президента в переговорах с руководителями США и Китая демонстрирует, что попытки изолировать Россию от обсуждения глобальных стратегических вопросов сталкиваются с объективными ограничениями. Ядерная безопасность, энергетические рынки и конфликты в Евразии не могут рассматриваться полноценно без участия российского государства. Это обстоятельство не означает автоматического признания всех российских позиций, поскольку дипломатическое участие и политическое согласие представляют собой разные категории.

Историческая особенность Шэньчжэня состоит в том, что Россия участвует в трёхстороннем формате, который выдвигает на первый план её роль в стратегическом равновесии независимо от сохраняющихся противоречий вокруг войны на Украине. Для российской дипломатии подобное участие имеет значение, выходящее за рамки непосредственных результатов переговоров, поскольку подтверждает необходимость обсуждать международные вопросы безопасности с участием Москвы.

Реформа ООН и противоречие между международным правом и реальной властью

Первое положение Мирной декларации касается реформы Организации Объединённых Наций. Три государства заявляют о намерении содействовать преобразованию организации, чтобы она могла эффективнее отвечать на глобальные вызовы и выполнять свою основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности. На первый взгляд подобное согласие выглядит естественным, поскольку необходимость реформирования ООН обсуждается на протяжении десятилетий. Существенные разногласия начинаются тогда, когда возникает необходимость определить содержание этой реформы.

Совет Безопасности отражает историческое распределение сил после Второй мировой войны. Пять постоянных членов обладают правом вето, предоставляющим им исключительные возможности препятствовать принятию определённых решений. Эта структура была создана в конкретных исторических условиях, но продолжает функционировать в мире, экономическая и демографическая география которого существенно изменилась. Подъём Индии, возросшее значение Африки и развитие государств Глобального Юга ставят вопрос о представительности международных институтов.

Пекин, Москва и Вашингтон могут быть единодушны в том, что ООН должна функционировать эффективнее, не имея при этом общего понимания того, как следует перераспределить полномочия внутри организации. Сама декларация не содержит предложений о расширении Совета Безопасности, изменении права вето или новых механизмах исполнения решений. В этом проявляется фундаментальное противоречие между легитимностью и могуществом. Международный порядок нуждается в правилах, которые воспринимались бы как справедливые максимально широким кругом государств, однако страны, обладающие наибольшей властью в существующих институтах, далеко не всегда заинтересованы в преобразованиях, способных ограничить их собственные привилегии.

Проблема имеет и более глубокое философское измерение. Международное право основывается на принципе юридического равенства государств, тогда как международная политика функционирует в условиях огромного фактического неравенства между ними. Небольшое государство формально обладает таким же суверенитетом, как великая держава, но не располагает сопоставимыми возможностями защищать свои интересы. Международные институты создавались для ограничения последствий этого неравенства, однако сама их структура нередко воспроизводит исторически сложившиеся привилегии наиболее могущественных государств.

Шэньчжэнь не разрешает этого противоречия. Встреча показывает, что три государства признают необходимость институциональной адаптации, пока не предлагая общей модели её осуществления. Приобретёт ли заявленная готовность к реформе реальное содержание, будет зависеть от конкретных предложений, которые Пекин, Москва и Вашингтон внесут в международные организации, а также от их отношения к требованиям государств, добивающихся более широкого представительства.

Энергетика в самом центре мировой безопасности

Второе положение декларации необычно для документа, представленного как политическое обязательство в пользу мира. Китай, Россия и Соединённые Штаты заявляют о намерении увеличить производство и поставки нефтепродуктов и подчёркивают значение стабильных энергетических потоков. Эта формулировка заслуживает особого внимания, поскольку показывает, насколько тесно связаны международная безопасность и материальное воспроизводство мировой экономики.

Энергия является необходимой предпосылкой промышленного производства, транспорта, сельского хозяйства и функционирования современных обществ. Прекращение энергетических поставок не ограничивается топливным сектором, а отражается на ценах на продовольствие, производственных издержках, инфляции, платёжных балансах и социальной стабильности. Глобализация повысила экономическую эффективность благодаря специализации и международному разделению труда, но одновременно создала сложные зависимости, при которых производство может быть сосредоточено в одной стране, сырьё поступать из другой, транспортные маршруты проходить через третью, а финансирование зависеть от институтов, расположенных на другом континенте.

Подобная система функционирует относительно устойчиво при предсказуемых политических отношениях. Однако когда международные конфликты затрагивают транспортные маршруты, финансовые расчёты и энергетические рынки, взаимозависимость превращается в источник уязвимости. Здесь необходимо разграничить нефть как сырьё и нефтепродукты, упомянутые в декларации. Производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других продуктов зависит не только от наличия сырой нефти, но и от мощностей нефтеперерабатывающих предприятий, транспортной инфраструктуры, технологических особенностей переработки и международных торговых ограничений.

Китай, Россия и США занимают различные позиции в этой системе. Соединённые Штаты являются крупным производителем и потребителем энергии, Россия входит в число ведущих экспортёров нефти и нефтепродуктов, а Китай располагает огромными нефтеперерабатывающими мощностями и выступает ключевым участником международных энергетических потоков. Сочетание этих возможностей создаёт значительный потенциал влияния на мировой энергетический рынок, однако декларация не содержит количественных обязательств, сроков, механизмов координации или конкретных решений относительно санкций и транспортных ограничений.

Поэтому говорить о создании нового энергетического союза между тремя государствами было бы преждевременно. Более существенно то, что энергетическая стабильность поставлена в один ряд с ядерной безопасностью и реформой международных институтов. Это отражает понимание того, что современную международную безопасность невозможно свести к военным отношениям, поскольку экономические потрясения способны вызвать политические последствия, которые впоследствии могут перерасти в стратегические конфликты.

Здесь открывается возможность и для более глубокого анализа отношений между финансовым и промышленным капиталом. Мировая экономика последних десятилетий характеризовалась колоссальным разрастанием финансовых рынков, динамика которых всё чаще отрывалась от непосредственных потребностей материального производства. Но независимо от развития финансовых инструментов реальная экономика продолжает зависеть от энергии, сырья, технологий и производственной инфраструктуры. Финансовый капитал может перераспределять собственность и доходы, но не способен заменить физические условия, в которых общество производит необходимые для своего существования блага.

Выдвижение энергетики в центр мирной декларации можно рассматривать как признание этой материальной основы международной стабильности. Мировая экономика нуждается в предсказуемых энергетических потоках, однако государства продолжают использовать энергетику как инструмент внешней политики. Противоречие между экономической необходимостью сотрудничества и политическим стремлением к стратегическому преимуществу делает второе положение декларации одновременно значимым и трудным для практического осуществления.

Суверенитет и международное правосудие: конфликт двух представлений о справедливости

Третье положение декларации, вероятно, вызовет наиболее серьёзные юридические и политические споры. Три руководителя государств подчёркивают значение согласия государств и соблюдения иммунитета государственных должностных лиц, заявляя, что Международный уголовный суд и аналогичные институты не должны злоупотреблять своей юрисдикцией. Эта формулировка затрагивает одно из наиболее сложных противоречий современного международного права: соотношение между суверенитетом государства и возможностью привлечения отдельных лиц к международной уголовной ответственности.

Классическая система международных отношений основывается на принципе государственного суверенитета. Государства обладают юридической самостоятельностью и не подчиняются универсальной мировой власти, аналогичной национальной государственной власти. Международные договоры, обычаи и институты создают правовые обязательства, однако их исполнение зависит от сложных механизмов согласия, принуждения и политического взаимодействия. После Второй мировой войны международное право постепенно выработало и другую логику, согласно которой преступления против человечности, военные преступления и геноцид могут влечь индивидуальную ответственность независимо от официального положения совершившего их лица.

Эта эволюция установила ограничения для традиционного понимания государственного иммунитета. Вместе с тем международная уголовная юрисдикция осталась связанной с конкретными договорами, процедурами и правовыми основаниями. Международный уголовный суд не обладает неограниченной компетенцией, а соотношение между его юрисдикцией и иммунитетами представителей государств продолжает вызывать сложные юридические споры. Китай, Россия и Соединённые Штаты не являются государствами — участниками Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, что имеет значение для понимания их общей позиции, хотя правовые и политические мотивы трёх государств неодинаковы.

Для России этот вопрос имеет непосредственное политическое измерение в связи с ордером на арест Владимира Путина, выданным Международным уголовным судом в 2023 году. Москва отвергает юрисдикцию суда по данному делу. Соединённые Штаты также имеют продолжительную историю противоречивых отношений с этим институтом. Американские администрации занимали различные позиции по отдельным расследованиям, однако Вашингтон последовательно ставил вопросы относительно возможности распространения юрисдикции суда на американских граждан и должностных лиц без согласия США. Китай традиционно подчёркивает принципы государственного суверенитета, невмешательства и необходимости осуществления международными институтами своей деятельности в пределах чётко определённых полномочий.

Общая формулировка в Шэньчжэне объединяет эти различные позиции, не превращая их в единую правовую доктрину. Здесь возникает проблема огромного философского значения. Если государственный суверенитет превратится в абсолютное препятствие для международной уголовной ответственности, возникнет опасность того, что тяжкие преступления останутся без эффективного судебного преследования. Если же международные судебные институты будут действовать без достаточно чётких ограничений и без последовательного применения правовых стандартов, их легитимность может оказаться под сомнением.

Международное право должно одновременно ограничивать произвол государственной власти и предотвращать превращение международных институтов в инструмент политического воздействия. Ни одна из этих задач не может быть решена путём механического отрицания другой. Шэньчжэнь не разрешает этой проблемы, поскольку декларация не предлагает конкретной реформы Международного уголовного суда и не определяет, какие действия представляют собой злоупотребление юрисдикцией. Однако она показывает, что вопрос о пределах международного правосудия уже присутствует в дипломатическом диалоге между тремя государствами на самом высоком уровне.

Ядерное оружие и исторический предел политической рациональности

Четвёртое положение декларации воспроизводит принцип, имеющий глубокие исторические корни: ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. Подобная формулировка была закреплена ещё в отношениях между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1985 году. Её значение вытекает из особой природы ядерного оружия, которое меняет традиционное понимание войны как средства достижения политических целей.

В классической теории международных отношений война рассматривается как продолжение политики другими средствами. Эта формула предполагает, что применение военной силы может привести к результату, который победитель способен политически осмыслить и использовать. В случае масштабной ядерной войны подобная логика разрушается, поскольку разрушительный потенциал ядерных арсеналов создаёт возможность катастрофических последствий, выходящих за пределы любой рационально сформулированной политической цели.

Ядерное сдерживание возникло как попытка управлять этим противоречием. Государства поддерживают вооружения исключительной разрушительной силы, чтобы предотвратить их применение. Безопасность основывается на убеждении, что потенциальный противник воздержится от нападения из-за неприемлемой цены ответного удара. Эта система никогда не была полностью стабильной, поскольку зависит от политической рациональности, технической надёжности, коммуникации между государствами и способности предотвращать ошибочные оценки.

Развитие новых военных технологий, систем противоракетной обороны, гиперзвуковых средств, киберопераций и искусственного интеллекта создаёт дополнительные осложнения. Возможность ускоренного принятия решений сокращает время для политической оценки в кризисных ситуациях, а атаки на системы связи и раннего предупреждения способны породить опасные сомнения относительно намерений противника. В подобных условиях даже ограниченный конфликт между ядерными государствами может создать риск эскалации, последствия которой будет трудно контролировать.

Участие Китая в диалоге о снижении ядерных рисков имеет особое значение. На протяжении десятилетий стратегические договорённости выстраивались преимущественно между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, а впоследствии между Вашингтоном и Москвой. Китайский ядерный арсенал остаётся значительно меньше американского и российского, однако его развитие постепенно повышает значение Пекина для будущей системы стратегической стабильности.

Это создаёт сложную проблему для возможных многосторонних переговоров. Государствам с различными по размеру и структуре арсеналами трудно принять одинаковые количественные ограничения. Китай имеет основания ставить вопрос о существующей асимметрии, тогда как США и Россия должны учитывать меняющуюся структуру ядерного равновесия. Декларация из Шэньчжэня не содержит договора о сокращении ядерных вооружений, количественных ограничений, графика переговоров или механизма проверки. Три государства заявляют о готовности к диалогу относительно снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.

История контроля над вооружениями показывает, что устойчивые договорённости возникают в результате продолжительных переговоров, в ходе которых политическое намерение должно быть преобразовано в технически проверяемые обязательства. Между декларацией и договором существует огромное институциональное расстояние. Станет ли Шэньчжэнь началом подобного процесса, выяснится лишь тогда, когда три государства представят конкретные предложения и приступят к работе над механизмами их выполнения.

Украина и пределы публично заявленного согласия

Одной из наиболее существенных особенностей декларации является отсутствие конкретных положений о войне на Украине. Это обстоятельство заслуживает внимания, поскольку конфликт остаётся одним из основных источников напряжённости между Россией и западными государствами и затрагивает европейскую безопасность, международное право, санкционную политику, энергетические рынки и будущие отношения между Москвой и Вашингтоном.

В публичных заявлениях, сопровождавших встречу, украинская тема присутствует, однако она не включена в совместный документ. Из этого нельзя сделать категорический вывод о содержании переговоров за закрытыми дверями. Отсутствие текста не доказывает отсутствия обсуждения, как и само обсуждение не доказывает достижения договорённости. Возможно, позиции участников остаются слишком различными, чтобы их можно было свести к приемлемому общему тексту, но возможно и то, что три государства сознательно предпочли ограничить декларацию вопросами, по которым способны продемонстрировать согласие.

Эти предположения нельзя представлять как установленные мотивы. Однако само отсутствие Украины показывает пределы публично заявленного взаимопонимания. Война продолжает оставаться вопросом, по которому стратегические интересы участников пересекаются, не совпадая. Россия рассматривает конфликт через призму собственных представлений о национальной безопасности и региональном влиянии, Соединённым Штатам необходимо сочетать отношения с Москвой с обязательствами перед Украиной и европейскими союзниками, а Китай стремится поддерживать отношения с Россией, не отказываясь от экономических и дипломатических связей с западным миром.

Для европейских государств этот вопрос имеет непосредственное значение. Война ведётся на европейском континенте, а её последствия затрагивают систему безопасности, экономические отношения и политическую стабильность в Европе. Если основные стратегические параметры будущего урегулирования будут обсуждаться преимущественно между Вашингтоном, Москвой и Пекином, европейским государствам придётся определять собственную роль в процессе, последствия которого они будут испытывать непосредственно.

Это не означает, что три государства могут легитимно решать будущее Украины без её участия. Устойчивое политическое урегулирование требует учитывать права, безопасность и политическую волю непосредственно затронутых сторон. Однако международная практика показывает, что великие державы нередко влияют на условия, при которых региональные конфликты могут быть прекращены. Шэньчжэнь ставит эту проблему в новый контекст, пока не предлагая её разрешения.

Европа между экономическим весом и стратегической зависимостью

Отсутствие европейских представителей на трёхсторонней встрече не означает, что Европа перестала быть значимым международным фактором. Европейский союз по-прежнему представляет собой один из крупнейших экономических центров мира, располагает огромным внутренним рынком, развитой научной и технологической базой и значительным нормативным влиянием на международную торговлю. Однако экономический вес не превращается автоматически в единую стратегическую волю.

Европейский союз представляет собой сложную политическую конструкцию, в которой национальные интересы, общие институты и союзнические обязательства далеко не всегда совпадают. В сфере обороны и безопасности европейские государства продолжают в значительной степени опираться на НАТО и американские военные возможности. Эта зависимость создаёт противоречие между стремлением к стратегической автономии и реальной структурой европейской безопасности.

На протяжении десятилетий европейская интеграция развивалась в относительно благоприятных международных условиях. Американские гарантии безопасности, доступ к мировым рынкам и сравнительно предсказуемые энергетические поставки создавали возможности для экономического развития, не вынуждая европейские государства строить полностью самостоятельную систему стратегической защиты. Изменение международной обстановки поставило эту модель под давление. Война на Украине, энергетические потрясения, технологическое соперничество между США и Китаем и противоречия в трансатлантических отношениях показали, что экономическая интеграция сама по себе не гарантирует геополитической самостоятельности.

Встреча в Шэньчжэне может усилить европейскую дискуссию о стратегической автономии. Если Вашингтон всё чаще будет предпочитать прямые договорённости с Москвой и Пекином, европейским столицам придётся решать, как сочетать союзнические отношения с собственными интересами. Однако проблему нельзя сводить к противопоставлению Европы и Соединённых Штатов, поскольку европейскую безопасность невозможно рассматривать вне трансатлантических отношений, так же как европейскую экономику невозможно отделить от международных производственных и торговых цепочек.

Главный вопрос заключается в том, сумеет ли Европейский союз превратить свои экономические ресурсы в последовательную политическую стратегию, позволяющую ему более самостоятельно участвовать в определении международных правил. Шэньчжэнь не является доказательством окончательного геополитического вытеснения Европы, однако встреча показывает, что экономическое значение того или иного политического центра не гарантирует его участия в каждом формате, где обсуждаются важнейшие вопросы международной безопасности.

Почему Шэньчжэнь — не новая Ялта

Сравнения встречи в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией 1945 года привлекательны для политической публицистики. В обоих случаях внимание сосредоточено на переговорах руководителей великих держав, решения которых могут оказать значительное влияние на международную систему. Однако исторические различия существенны, и их игнорирование привело бы к ошибочному пониманию современных процессов.

Ялтинская конференция состоялась на заключительном этапе мировой войны, когда её военный исход уже определял контуры будущего распределения сил. Соединённые Штаты, Советский Союз и Великобритания были союзниками в борьбе против общего противника. Их отношения были полны противоречий, однако существовала непосредственная военная необходимость в координации. Формировавшийся международный порядок был напрямую связан с результатами войны и реальным военным присутствием победителей.

Шэньчжэнь состоялся в совершенно иной международной обстановке. Соединённые Штаты, Китай и Россия не представляют собой единого военно-политического союза. Они имеют различные стратегические интересы, конкурируют в ряде областей и не располагают общей программой преобразования международной системы. Современный мир значительно сложнее международной системы середины XX века. Индия, Европейский союз, Япония, Бразилия, Индонезия, Турция, государства Персидского залива и ряд других участников обладают значительными экономическими, политическими и региональными возможностями.

Международные производственные цепочки, финансовые рынки, технологические сети и глобальные коммуникации создают зависимости, которые невозможно перераспределить посредством одного дипломатического соглашения. Даже наиболее могущественные государства не могут произвольно определять направление экономического развития. Они способны влиять на правила, создавать ограничения, направлять инвестиции и использовать политическое принуждение, но не обладают абсолютной властью над процессами, в формировании которых сами принимали участие.

В этом отношении Шэньчжэнь можно рассматривать как историческую противоположность Ялте. В 1945 году победители войны пытались построить международный порядок на основе уже сложившегося военного соотношения сил. В 2026 году три великие державы ищут возможности для согласия в условиях продолжающегося стратегического соперничества и незавершённого перераспределения мирового экономического влияния. Они могут определить часть правил будущего взаимодействия, но не способны распоряжаться остальным миром как пассивным объектом дипломатических договорённостей.

Многополярность и опасность нового неравенства

В последние годы понятие «многополярный мир» приобрело исключительную популярность в международном политическом лексиконе. Оно часто используется для обозначения системы, в которой американское превосходство постепенно уступает место нескольким центрам силы. Подобное понимание описывает определённое изменение международного соотношения сил, но не даёт ответа на вопрос о том, как будет функционировать новая система.

Многополярность сама по себе не гарантирует мира, равноправия или справедливости. История знает международные системы с несколькими центрами силы, в которых соперничество приводило к разрушительным войнам. Существование нескольких великих держав может ограничивать возможности одностороннего господства, но одновременно создаёт сложные проблемы координации. Когда отсутствуют общепринятые правила урегулирования противоречий, конкуренция между центрами силы может усиливать международную нестабильность.

Качество будущего международного порядка будет зависеть не только от количества его центров. Оно будет определяться отношениями между могуществом и правом, национальными интересами и общими обязательствами, суверенитетом и международной ответственностью. В этом смысле декларация из Шэньчжэня содержит существенное противоречие. Три государства заявляют о поддержке реформы ООН, но не предлагают общей концепции более широкого международного представительства. Они подчёркивают значение государственного суверенитета, но не формулируют общего подхода к защите прав государств, не обладающих сопоставимой экономической и военной мощью.

Эти противоречия не обесценивают документ. Они показывают, насколько трудно преобразование международной системы, когда государства одновременно нуждаются в общих правилах и стремятся сохранить максимальную свободу действий. Более устойчивая многополярная система должна была бы сочетать признание реального распределения сил с международными механизмами, защищающими также интересы государств, находящихся за пределами круга великих держав. Без подобного сочетания возникает опасность того, что однополярное господство будет заменено не более справедливым международным порядком, а конкуренцией между несколькими центрами привилегированной власти.

Исторический предел могущества

Самая глубокая проблема, которую ставит встреча в Шэньчжэне, связана с меняющимся соотношением между властью и возможностью эффективно её осуществлять. В традиционной политической истории могущество часто измеряется территорией, населением, армией, экономическими ресурсами и способностью к принуждению. Современная глобальная система добавляет к этим измерениям технологическую зависимость, контроль над информационными потоками, финансовую инфраструктуру и способность управлять сложными международными сетями.

Это расширение ресурсов власти не обязательно ведёт к увеличению возможностей политического контроля. Чем сложнее становится мировое общество, тем чаще решения отдельных государств порождают последствия, выходящие за пределы первоначальных намерений. Санкции могут изменить торговые маршруты, но одновременно ускорить создание альтернативных финансовых механизмов. Технологические ограничения могут замедлить развитие конкурента, но также стимулировать его собственные научные и промышленные возможности. Военное давление может изменить поведение противника, но вместе с тем усилить его решимость искать новые союзы.

Мировая политика постепенно приобретает черты системы, в которой силы отдельного участника недостаточно для обеспечения предсказуемого результата. Соединённые Штаты могут оказывать огромное влияние на международные финансы, но не способны устранить индустриальную мощь Китая посредством политического решения. Китай может расширять своё технологическое и экономическое присутствие, но не может игнорировать значение американских рынков, финансовых институтов и военных возможностей. Россия может защищать свои стратегические интересы военными и дипломатическими средствами, но не способна освободиться от необходимости развивать экономическую и технологическую основу собственного могущества.

Взаимозависимость между тремя государствами не создаёт доверия автоматически, но ограничивает стремление каждого из них добиться окончательного одностороннего преимущества. Государства продолжают осмысливать международные отношения через категории суверенитета, конкуренции и национальной безопасности, тогда как материальные условия их существования становятся всё более тесно взаимосвязанными. Политические институты развиваются медленнее экономических и технологических процессов, а расхождение между глобальным характером проблем и национальной организацией власти создаёт всё более серьёзные трудности для международного управления.

Ядерная безопасность является наиболее драматичным выражением этого расхождения. Ни одно государство не может самостоятельно гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет применено, однако каждая из крупных ядерных держав располагает возможностями увеличивать или уменьшать риск подобной катастрофы. Та же логика, хотя и в различной степени, проявляется в вопросах изменения климата, глобальных эпидемий, финансовых кризисов, технологической безопасности и международных энергетических рынков. Шэньчжэнь можно рассматривать как попытку приспособить политические отношения между великими державами к этой новой структуре взаимозависимости.

Мир как историческая необходимость и политическая ответственность

В современной международной системе мир всё труднее рассматривать исключительно как отсутствие непосредственных военных действий. Экономическая взаимозависимость, ядерное сдерживание и технологическая сложность создают условия, при которых даже ограниченные конфликты способны порождать последствия далеко за пределами своего первоначального географического масштаба. Это не означает, что международные противоречия исчезнут. Конкуренция за ресурсы, рынки, технологическое влияние и стратегическую безопасность продолжит определять поведение государств, однако возможность разрушительной эскалации постепенно повышает значение механизмов, посредством которых этими противоречиями можно управлять.

Декларация из Шэньчжэня представляет собой ограниченный документ. Она не прекращает войны, не отменяет санкции, не создаёт новой системы ядерного разоружения и не предлагает законченной модели международной институциональной реформы. Её значение заключается в публичном признании того, что три государства несут общую ответственность за определённые условия международной стабильности. Однако эта ответственность не может оставаться исключительно декларативной, поскольку политическая ценность подобных документов определяется возможностью преобразовать их в конкретные действия.

Если за переговорами о ядерной безопасности не последуют механизмы снижения рисков, их политическая ценность постепенно уменьшится. Если заявленная поддержка реформы ООН не приведёт к обсуждению реальных институциональных изменений, она останется частью традиционного дипломатического лексикона. Если обязательство содействовать стабильным энергетическим поставкам не будет сочетаться с предсказуемой экономической политикой, его практическое значение окажется ограниченным. История международных отношений знает множество деклараций, оставшихся без существенных последствий, но знает и случаи, когда внешне скромные политические договорённости становились началом продолжительных процессов стратегического сближения.

Шэньчжэнь пока невозможно однозначно отнести ни к одной из этих категорий. Его значение будет определяться последующими действиями Пекина, Москвы и Вашингтона, развитием международных конфликтов и готовностью остальных государств участвовать в преобразовании мировой системы. Вопрос о будущем международного порядка остаётся открытым, поскольку материальные процессы, формирующие его, продолжают развиваться независимо от политических намерений отдельных государственных руководителей.

Мир после Шэньчжэня

Встреча в Шэньчжэне состоялась в исторический момент, когда международные отношения находятся между двумя различными структурами власти. Однополярное превосходство Соединённых Штатов уже не определяет международную систему с той же степенью безусловности, что и в первые годы после холодной войны, однако новый международный порядок ещё не приобрёл законченных институциональных очертаний. Эта неопределённость создаёт пространство как для сотрудничества, так и для конфронтации, поскольку государства стремятся защитить свои интересы в условиях меняющегося соотношения сил.

Китай, Россия и Соединённые Штаты могут оказать решающее влияние на направление будущего развития, однако ни одно из этих государств не располагает достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно установить устойчивый мировой порядок. Их могущество огромно, но не абсолютно. Оно осуществляется в международной среде, которую они сами способны преобразовать лишь частично, поскольку экономические, технологические и социальные процессы обладают собственной динамикой и не подчиняются механически политическим решениям.

В этом и состоит наиболее существенный исторический парадокс Шэньчжэня. Три руководителя государств представляют силы, способные определять судьбы миллионов людей и влиять на развитие целых континентов. Но масштаб их возможностей ставит их перед необходимостью признать пределы односторонних действий. Мир, формирующийся на наших глазах, невозможно понять исключительно через противопоставление восходящих и отступающих держав, поскольку экономическая, технологическая и военная мощь всё чаще оказывается распределённой между различными государствами и международными системами.

Соединённые Штаты продолжают обладать исключительными возможностями в сфере финансов, технологий и обороны. Китай создал индустриальную систему глобального значения, а Россия остаётся одним из основных факторов стратегического равновесия. Но ни одна из этих форм могущества не способна самостоятельно заменить остальные. Международный порядок постепенно становится результатом взаимодействия сил, которые не могут подчинить друг друга без неприемлемых последствий.

Подобное равновесие не является гарантией мира. Оно может быть нестабильным, сопровождаться кризисами и периодическими попытками перераспределения влияния, однако создаёт необходимость в политических механизмах, ограничивающих разрушительные последствия стратегического соперничества. В Шэньчжэне три лидера не создали нового мирового порядка, не разрешили основные конфликты современности и не представили законченной концепции будущей международной системы. Однако встреча показала, что даже государства, обладающие наибольшими возможностями для стратегического противостояния, вынуждены искать общий язык по вопросам, от которых зависит их собственная безопасность.

Историческое значение подобного признания не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. Мировая политика вступает в период, когда способность предотвращать катастрофические конфликты может оказаться не менее важным показателем могущества, чем способность вести их. Трое, встретившиеся в Шэньчжэне, обладают достаточной силой, чтобы изменить мир, однако мир, в создании которого участвовали их государства, уже слишком сложен, взаимозависим и противоречив, чтобы им можно было управлять только втроём. В осознании этого исторического предела, возможно, и заключается наиболее существенное значение встречи, поскольку будущее международного порядка будет зависеть не только от способности великих держав отстаивать свои интересы, но и от их готовности признать существование проблем, которые ни одна из них не в состоянии решить самостоятельно.



