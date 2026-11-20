/Поглед.инфо/ Спорът между Илон Мъск и Володимир Зеленски относно скоростните ограничения на сателитните терминали разкрива дълбок технологичен и правен проблем. Твърди се, че намесата в софтуера на „Старлинк“ заобикаля териториалните забрани и застрашава сигурността на ключови обекти на Запад. Докато Пентагонът управлява военната система „Старшийлд“, частната компания отказва да се превръща в пряк участник във военните действия и да носи отговорност за ударите с безпилотни апарати.

По публикации на „Взгляд“ и изявления от срещата на върха „ДийлБук“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническата граница между търговския сигнал и военното насочване

Спорът между основателя на „Спейс Екс“ Илон Мъск и украинския президент Володимир Зеленски не е въпрос на лична антипатия, а на студена инженерна и юридическа калкулация. По време на форума „ДийлБук“ американският предприемач заяви директно, че при спиране на сателитната система целият украински фронт би рухнал незабавно. Зад тази оценка стои фундаменталното разминаване между две отделни технологични архитектури: търговската мрежа „Старлинк“ и специализираната правителствена система „Старшийлд“.

Според обясненията на Мъск, Киев умишлено смесва двата проекта в публичното пространство. Първият е предназначен за граждански нужди и търговски потребители, докато вторият е изцяло под юрисдикцията на правителството на Съединените щати, а оперативните решения за неговото използване се вземат в Пентагона. Проблемът възниква в момента, в който търговските терминали се монтират върху ударни безпилотни апарати и морски дронове.

За да предотврати превръщането на гражданската си инфраструктура в система за насочване на високоточни оръжия, „Спейс Екс“ е въвела софтуерен праг на скоростта. Терминалите прекъсват връзката, щом обектът, върху който са монтирани, надвиши скорост от 160 километра в час. Именно това ограничение предизвика острата реакция на Зеленски, тъй като украинските дронове-прехващачи губят сигнал при опит да догонят по-бързите руски реактивни ударни апарати. От Киев твърдят, че забавянето идва от военната версия „Старшийлд“, но Мъск категорично отхвърли тези обвинения, посочвайки, че частен гражданин не може да взема решения за бойни операции.

Пробивът в модулите за позициониране и рискът за западната сигурност

Отказът на технологичния гигант да обслужва офанзивни операции има и чисто защитен механизъм, свързан с националната сигурност на самите Съединени щати. Системата на „Старлинк“ е програмирана да изключва автоматично покритието в определени географски зони. Такива забранени периметри съществуват не само на територията на Руската федерация, но и около стратегически военни бази и правителствени сгради на Запад, включително около Белия дом и Капитолия във Вашингтон.

Според оценките на военния анализатор Алексей Анпилогов, украински специалисти са започнали системна намеса в хардуера и софтуера на терминалите. Механизмът за териториален контрол разчита на вграден модул за глобално позициониране (Джи Пи Ес), който отчита физическите координати на устройството и ги изпраща към централния сървър за идентификация. По думите на експерта, в Украйна са успели да препрограмират тези модули и да подават фалшиви координати, за да заобиколят забраната за работа над руска територия.

Подобна технологична пробойна създава директен прецедент. Ако софтуерните защити на „Старлинк“ могат да бъдат манипулирани в зоната на бойните действия в Източна Европа, същата уязвимост може да бъде използвана от враждебни сили или терористични групировки за пробив в забранените зони над Северна Америка. Това обяснява защо за Илон Мъск проблемът отдавна е надхвърлил рамките на украинския конфликт и засяга самото оцеляване на лицензите и договорите на неговата компания.

Мрежовата топология на дроновете над Черно море

Ограниченията, наложени от „Спейс Екс“ по отношение на скоростта и географския обхват, принудиха инженерите в Киев да търсят алтернативни схеми за пренос на данни. По непотвърдени данни, коментирани от военни специалисти във връзка с атаките срещу Кримския мост, се прилага метод на вътрешна мрежова свързаност между самите безпилотни апарати.

Вместо всеки ударен дрон да носи собствен сателитен терминал, който би изгубил сигнал при навлизане в забранената зона около Кримския полуостров или при развиване на висока скорост, се изгражда верига от ретранслатори. Основният сателитен канал остава в международни води над Черно море, където ограниченията не действат, а сигналът се предава по радиочестотен път от дрон на дрон към крайната цел. Всеки апарат във веригата функционира едновременно като приемник и предавател. Според наблюденията на експертите тази тактика повтаря технологичните решения, които руските въоръжени сили прилагат при своите комбинирани удари.

Дали подобна хибридна схема е напълно автономна от сателитната поддръжка на „Спейс Екс“? Отговорът остава неясен, тъй като без основния широколентов канал в тила, обемът от видеоинформация и телеметрия, необходим за прецизно насочване в реално време, трудно може да бъде пренесен на стотици километри през морската повърхност.