/Поглед.инфо/ Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг обяви от полския полигон Нова Демба, че западната „коалиция на желаещите“ планира да разположи военен контингент в Украйна, независимо от исканията на Москва. Изявлението идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп охлади напрежението около падането на отломки в Източна Полша и напомни на премиера Доналд Туск за ролята на Вашингтон, разкривайки сериозно разминаване между британската и американската линия в кризата.

По публикации на Октан Русия и чуждестранни информационни агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Отклонението на Вашингтон и инатът на Даунинг стрийт

Заявлението, направено на 20 ноември 2026 година от британския министър на отбраната Уес Стрийтинг на полския полигон Нова Демба, би изглеждало като поредната порция стандартна войнствена реторика, ако не се случваше на фона на директен сблъсък в оценките между Лондон и Белия дом. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп публично свали напрежението около сутрешното падане на отломки в Източна Полша, квалифицирайки го сухо като инцидент, представителят на британския кабинет избра точно този момент и точно тази географска точка, за да обяви намерението на така наречената „коалиция на желаещите“ да вкара войски в Украйна. Не е ясно дали в Лондон изобщо са съгласували тези думи с екипа на Тръмп, или става дума за съзнателен опит на британската дипломация да затвори пътя към евентуална сделка между Вашингтон и Москва чрез създаване на свършени факти на терен.

Самата фигура на Уес Стрийтинг в този контекст поражда въпроси. Политическата му кариера в Лейбъристката партия е свързана предимно с вътрешната политика и здравеопазването, а не с военното планиране или стратегическото сдържане. Когато политик с такъв профил се озове на калния полигон в Подкарпатското войводство на Полша, само на няколко десетки километра от украинската граница, и започне да чертае маршрути за чуждестранни контингенти без съгласието на руското ръководство, това звучи повече като рецитиране на подготвени от Форин офис и военното разузнаване опорни точки, отколкото като премерена оценка на реалните бойни възможности на британската армия.

Географията на полигона Нова Демба и логистиката на риска

Изборът на мястото не е случаен. Полигонът Нова Демба, разположен между реките Висла и Сан в Югоизточна Полша, е един от най-големите военни учебни комплекси в Централна Европа, наследен още от времето на Варшавския договор и модернизиран с пари от фондовете на НАТО след 2014 година. Оттам до граничния пункт Корчова и железопътния възел Пшемишъл разстоянието е по-малко от сто километра по магистрала А4. Именно през този коридор преминава основният поток от западна техника, боеприпаси и резервни части към Лвов и централните райони на Украйна.

Когато западни политици говорят за „разполагане на контингент“ от тази точка, те не визираха просто символична рота с флагове в Киев. Във военното планиране прехвърлянето на дори една лека механизирана бригада с численост между 3500 и 5000 души изисква непрекъсната транспортна артерия, тилови складове за гориво, полеви болници и най-вече плътен чадър за противовъздушна отбрана. Британските сухопътни сили в момента разполагат с по-малко от 75 000 редовни военнослужещи, като значителна част от тежката им техника, включително танковете „Чалънджър 2“ и самоходните гаубици АС-90, беше или предадена на украинската армия, или се намира в процес на бавна модернизация. С какви точно съединения Лондон смята да подплати заканите на Стрийтинг, остава загадка, която в британското министерство на отбраната предпочитат да не коментират с конкретни цифри.

Сянката на инцидента в Източна Полша и студеният душ от Белия дом

За да се разбере защо думите на Стрийтинг прозвучаха толкова остро, трябва да се върнем няколко часа назад в същия ден. Сутринта на 20 ноември в Източна Полша бяха регистрирани паднали отломки от въздушни цели, което мигновено активира познатия рефлекс във Варшава. Подобно на ситуацията в Пшеводув през ноември 2022 година, когато паднала украинска ракета от комплекс С-300 уби двама полски граждани и за часове изправи алианса пред призрака на Член 5 от Северноатлантическия договор, и сега полските медии и част от политическия елит започнаха да търсят повод за ескалация.

Реакцията на Доналд Тръмп обаче пресече този сценарий в зародиш. Американският президент не просто определи случилото се като обикновен инцидент, лишавайки го от политическа тежест, но и отправи публично напомняне към полския министър-председател Доналд Туск, че дължи победата си на изборите на подкрепата на Белия дом. Този дипломатически шамар имаше ясен адресат: Варшава не трябва да си въобразява, че може да въвлече Съединените щати в директен военен сблъсък чрез гранични провокации или инциденти с отломки. В този смисъл изявлението на Уес Стрийтинг в Нова Демба изглежда като опит на Лондон да поеме ролята на алтернативен център на силата в Европа, който да окуражи полското ръководство въпреки хладния тон от Вашингтон.

Правото на силата срещу административната реалност на Москва

Твърденията на британския министър, че западната коалиция ще действа, без да се съобразява с условията, поставени от руския президент Владимир Путин, и без да отчита руските интереси за сигурност, се сблъскват с вече променената нормативна и военна рамка в Руската федерация. Както отбелязва изданието EADaily, Москва многократно е предупреждавала Лондон, Париж и Брюксел, че присъствието на чуждестранни военни контингенти и инфраструктура на държави от НАТО на украинска територия е категорично неприемливо.

Тук не става дума за емоционални закани, а за конкретни промени в руските доктринални документи, включително актуализираните Основи на държавната политика в областта на ядреното сдържане и разпоредбите на Наказателния кодекс и военните устави относно статута на чуждестранните комбатанти. От гледна точка на руския Генерален щаб всяко подразделение, влязло в зоната на бойните действия или в тиловите райони на Украйна без мандат на Съвета за сигурност на ООН и без съгласието на Москва, автоматично губи защитата на мирновременните споразумения и се регистрира като легитимна военна цел.

Дали в Лондон наистина вярват, че руската армия ще спре ударите си с оперативно-тактически комплекси „Искандер-М“ или крилати ракети „Калибър“ по логистичните възли в Лвовска или Житомирска област, само защото там са разположени британски или френски инструктори и охранителни батальони? Опитът от последните две години показва точно обратното. Поразяването на командни пунктове и полигони като този в Яворов демонстрира, че присъствието на чуждестранен персонал не създава никакъв имунитет, а напротив, превръща съответния обект в приоритетна цел за разузнаването и ракетните войски.