/Поглед.инфо/ След тристранната среща в Шънджън между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, Кремъл отправи официална покана към лидерите на Великобритания, Франция и Германия за разговори в Москва. Докато Вашингтон настоява европейските съюзници да сключат споразумение и да свият разходите си за Киев, Володимир Зеленски призовава визитата да бъде отменена в полза на неутрална територия. Анализатори предупреждават, че отказът от диалог може да остави Европа извън решаването на конфликта и да прехвърли върху нея цялата финансова и военна тежест.

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Триъгълникът в Шънджън и европейската изолация

Голямата геополитическа новина не е самата покана към Лондон, Париж и Берлин да посетят руската столица. Истинският тектоничен трус се случи преди това, по време на тристранната среща в китайския град Шънджън между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Според редица международни наблюдатели именно този формат е оставил Европейския съюз в ролята на страничен наблюдател, който научава за параметрите на бъдещото глобално преразпределение от информационните бюлетини.

Когато трите водещи световни сили седнат на една маса без представител на Брюксел, европейската дипломация изпада в състояние на остра стратегическа паника. Твърди се, че последвалата пресконференция на Путин, на която бе обявена поканата към европейските лидери, не е жест на добра воля, а премерен ход за фиксиране на новата йерархия. Москва и Вашингтон вече са установили директен канал за комуникация, а на европейците се предлага да влязат в процеса постфактум, за да изяснят собствената си позиция.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков потвърди, че руското ведомство вече извършва техническа подготовка за евентуално посещение на представители от Обединеното кралство, Германия и Франция. По информация на агенция Bloomberg, неназован съветник по националната сигурност от една от държавите в тази тройка вече е провел предварителни разговори с помощника на руския президент Юрий Ушаков. Тези сондажи показват, че зад публичната риторика на непримиримост в европейските столици тече трескаво преосмисляне на ситуацията.

Финансовата сметка на Вашингтон и натискът от Белия дом

Позицията на Съединените щати претърпя радикална трансформация, която поставя европейските правителства в невъзможна политическа поза. Според източници, цитирани в медийните публикации, по време на телефонен разговор с лидерите на европейската тройка и украинския президент Володимир Зеленски, Доналд Тръмп директно е призовал съюзниците си да постигнат сделка с Москва. Аргументът на американския президент е чисто прагматичен и счетоводен: прекратяването на конфликта ще позволи на европейските държави да спрат изтичането на милиарди към Киев и да насочат тези средства към собствените си закъсали икономики.

В Берлин, където се проведе среща на така наречената коалиция на желаещите, присъствието на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ясно очерта рамките на американския натиск. Вашингтон вече не се държи като безрезервен гарант на европейската военна линия, а като посредник, който иска да затвори един губещ актив. За германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон това създава тежък вътрешнополитически проблем. Те години наред градиха своята легитимност върху тезата за безусловна подкрепа до пълна победа, а сега са принудени от основния си съюзник да търсят път към Кремъл.

Икономическата реалност в Западна Европа прави този завой неизбежен, макар и политически болезнен. Индустриалният спад в Германия, високите цени на енергоносителите след прекъсването на преките доставки по газопроводите и нарастващите бюджетни дефицити във Франция ограничават възможностите на Брюксел да финансира продължителна война на изтощение. Когато Тръмп предлага изход чрез договаряне, той всъщност поставя европейските лидери пред избор между икономическо оцеляване и идеологическа последователност.

Съпротивата на Киев и капанът на географията

Володимир Зеленски реагира мигновено на новината за възможната визита в Москва. В интервю за германската медия Deutsche Welle той призова европейските лидери да отменят пътуването си и настоя преговорите да се проведат на неутрална територия. За украинското ръководство появата на западни лидери в Кремъл би означавала символичен пробив на дипломатическата изолация на Русия и признаване на нейните условия още преди началото на същинските разговори.

Тук обаче възниква фундаментално противоречие между интересите на Киев и интересите на големите европейски столици. По оценка на политолога Володимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru, спорът за това дали срещата да бъде в Москва или в някой неутрален град е второстепенен и служи като параван за липсата на реална мирна инициатива от страна на Европа. Според него, ако лидерите на Европейския съюз се съобразят с искането на Зеленски и откажат поканата, те окончателно ще затвърдят статута си на пряка страна в конфликта, а не на посредник или фактор, търсещ стабилност.

В исторически план споровете за мястото на преговорите винаги са били симптом за липса на готовност за отстъпки. Така беше през 1968 година преди разговорите в Париж за Виетнам, когато месеци наред се обсъждаше формата на масата, докато военните действия продължаваха. Днес ситуацията е сходна: докато в Брюксел и Киев се дискутира символиката на географската точка, на фронтовата линия продължава изтощаването на човешкия и материалния ресурс. Скачко посочва, че европейските правителства продължават да купуват въоръжение за украинската армия, без да представят какъвто и да било собствен план за политическо уреждане.