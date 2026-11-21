/Поглед.инфо/ Решението на Съвета на Европейския съюз от 16 ноември да включи 45-годишния ирландски журналист Чей Боус в санкционния списък за противодействие на руско влияние предизвика остра реакция в Дъблин. Лидерът на Ирландската партия на свободата Майкъл Лийхи заяви, че системата в Брюксел е нереформируема и единственият изход за континента е разпускането на съюза и връщането към търговско сътрудничество между суверенни държави. Анализираме правния прецедент и политическите последици.

По публикации на руски информационни канали и изявления на ирландски политически представители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният удар срещу собствените граждани

На 16 ноември Съветът на Европейския съюз приложи инструмент, който доскоро беше запазен предимно за чужди държавни служители, военни командири или олигарси извън пределите на общността. В списъка с ограничителни мерки попадна 45-годишният ирландски журналист и кореспондент Чей Боус. Основанието, посочено от институциите в Брюксел, е участие в дейности по манипулиране на информация и дестабилизация, свързани с Руската федерация. Практическите последици за Боус са незабавни и тежки: забрана за влизане и транзитно преминаване през територията на държавите членки, пълно замразяване на финансови активи и забрана за всяко физическо или юридическо лице в ЕС да му предоставя средства или икономически ресурси.

Тук възниква сериозен правен казус, който излиза извън конкретния случай с един кореспондент, работещ за руски медийни платформи. Чей Боус е гражданин на Република Ирландия, която е пълноправен член на Европейския съюз. Прилагането на външнополитически санкционен режим (създаден по силата на член 29 от Договора за Европейския съюз и член 215 от Договора за функционирането на ЕС) спрямо гражданин на държава членка означава лишаване от основни права, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС, без предварително съдебно решение. Няма присъда от ирландски съд, няма обвинителен акт за държавна измяна или шпионаж в Дъблин. Има единствено административно решение на изпълнителен орган в Брюксел, което отменя правото на свободно придвижване и правото на разпореждане с лична собственост.

Дали това е изолиран инцидент, насочен срещу неудобен репортер, или тестване на нов механизъм за вътрешен контрол? Правните наблюдатели в Европа отбелязват, че границата между външната политика и вътрешната сигурност в ЕС се размива с ускорени темпове през последните четири години.

Реакцията от Дъблин и диагнозата на Майкъл Лийхи

Именно този административен акт предизвика острата намеса на Майкъл Лийхи, председател на извънпарламентарната Ирландска партия на свободата. Според съобщенията, разпространени в социалните мрежи и цитирани от информационния канал Raptly, Лийхи използва случая с Боус, за да формулира радикална теза за бъдещето на целия европейски проект. По оценка на ирландския политик, единствената надежда за Европа не е козметичната промяна на договорите, а пълното премахване на Европейския съюз в сегашния му вид.

Лийхи насочва критиките си директно към върха на европейската изпълнителна власт, споменавайки поименно председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Според твърденията на ирландския лидер, тези фигури непрекъснато използват реториката за „европейските ценности“, но на практика демонтират върховенството на закона. Неговият основен аргумент се опира на хроничния демократичен дефицит: ключовите решения за санкции, финансиране на военни конфликти и ограничаване на медийното пространство се вземат от лица, които не преминават през пряк избор от гражданите на отделните държави и не носят политическа отговорност пред избирателите в Ирландия, България или Португалия.

Разбира се, позициите на Майкъл Лийхи трябва да се разглеждат и през призмата на вътрешнополитическата ситуация в самата Ирландия. Ирландската партия на свободата, основана през 2018 г., е формация с подчертано евроскептичен и национално-консервативен профил, която до момента не е успяла да спечели места в долната камара на ирландския парламент (Дойл Ерен) или в Европейския парламент. Нейното влияние остава периферно в сравнение с традиционните партии като Фина Гейл, Фиана Фойл или опозиционната Шин Фейн. Въпреки скромната си електорална тежест обаче, Лийхи артикулира настроения, които намират все по-широк отзвук сред гражданите, обезпокоени от ерозията на традиционния ирландски военен неутралитет и нарастващата централизация в Брюксел.

Хронология на ограниченията: от 2022 година до днес

За да се разбере логиката на събитията от ноември 2026 г., трябва да се проследи последователността от решения, взети след февруари 2022 г. Когато започна военният конфликт в Украйна, Европейският съюз наложи безпрецедентна забрана върху излъчването и разпространението на руските държавни медии RT (Russia Today) и Sputnik на територията на общността. Тогава решението беше представено като извънредна мярка за защита на информационното пространство от военна пропаганда.

Още през 2022 г. редица правни експерти и журналистически организации, включително Европейската федерация на журналистите, предупредиха за рисковете от този прецедент. Тезата им беше проста: след като веднъж се приеме, че политически орган (Съветът на ЕС), а не съд или независим медиен регулатор, може да забранява медии с административен акт, същият инструмент неизбежно ще бъде разширен.

През следващите години списъкът със забранени канали и платформи продължи да расте с всеки следващ пакет от санкции. В края на 2024 г. Съветът на ЕС създаде изцяло нова правна рамка (Регламент (ЕС) 2024/2642), насочена конкретно срещу хибридни заплахи и информационни манипулации, приписвани на Москва. Именно тази рамка позволи фокусът да се измести от медийни корпорации към отделни физически лица, анализатори, блогъри и журналисти. Включването на Чей Боус през ноември 2026 г. е логичното продължение на тази правна еволюция. Както отбелязва Майкъл Лийхи, липсата на сериозна обществена съпротива при първите забрани през 2022 г. е дала увереност на администрацията в Брюксел да премине към директно санкциониране на европейски граждани.