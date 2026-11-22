/Поглед.инфо/ Европейските институции се сблъскват с неочакван страничен ефект от навлизането на изкуствения интелект – рязък скок в обема на административната кореспонденция, законопроектите и жалбите, които затрудняват работата на правните и преводаческите служби в Брюксел и Страсбург. На фона на пазарните колебания около технологичните компании и споровете за енергийната цена на центровете за данни, възниква въпросът дали Европа не изгражда скъпа дигитална бюрокрация върху чужда технологична основа, докато важни теми за обществения контрол остават встрани.

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Бюрокрацията срещу собствения си алгоритъм

В Брюксел от години обичат да се хвалят, че Европейският съюз е световен шампион по писане на правила. Когато обаче технологията влезе през задния вход на самите институции, картината се оказа доста по-прозаична. Вместо очакваното облекчение за административния апарат, масовото навлизане на езиковите модели доведе до задръстване на законодателния процес.

По думите на генералния секретар на Европейския парламент Алесандро Киокети пред евродепутатите, институцията вече отчита рязко увеличение на броя на внесените изменения, устните въпроси към Европейската комисия, петициите и исканията за достъп до документи. В кулоарите на Страсбург това явление има просто обяснение (макар малцина да го признават публично) – част от парламентаристите и техните сътрудници използват софтуер, за да генерират активност с минимални усилия. В политическа среда, в която присъствието в класациите за най-активен депутат носи дивидент пред медиите и партийните централи, изкушението да натиснеш един бутон и да получиш десет парламентарни питания е твърде голямо.

Проблемът е, че от другата страна на бюрократичната верига стоят живи хора. Преводаческите дирекции, които обслужват 24 официални езика, и правната служба на Парламента са принудени да прекарват дни в проверка на текстове, в които софтуерът е измислил несъществуващи директиви, членове или съдебни решения. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публично призова колегите си да не заместват реалния политически дебат и връзката с избирателите с автоматично генерирани предложения. Ирландският евродепутат Бари Андрюс от групата „Обнови Европа“ дори направи демонстративен жест, като обяви, че се отказва от използването на изкуствен интелект при подготовката на речи, прессъобщения и въпроси към Комисията.

По оценка на наблюдатели в Брюксел ситуацията придобива абсурден оттенък, защото и служителите в сградата „Берлемон“ прибягват до същите инструменти, за да изготвят отговорите на Комисията. Така се стига до затворен цикъл, в който софтуер пише въпроси от името на депутати, а друг софтуер формулира отговори от името на изпълнителната власт. При това положение остава отворен въпросът къде точно в тази верига се намира демократичният контрол, за който институциите харчат милиарди евро годишно.

Сметките без кръчмаря на фондовата борса

Докато европейските политици обсъждат как да впрегнат технологиите в полза на конкурентоспособността – както се случи и на срещата в Дъблин с участието на председателя на Европейския съвет Антонио Коща и ръководителя на френската компания „Мистрал“ Артър Менш – финансовите пазари започнаха да задават далеч по-неудобни въпроси. Големият въпрос на деня не е дали алгоритмите могат да пишат доклади, а кога колосалните инвестиции в сървъри и чипове ще започнат да носят реална печалба.

Според данни, цитирани в американското издание „КаунтърПънч“, резките колебания в акциите на редица технологични компании показват нарастващо недоверие сред инвеститорите относно темповете на възвръщаемост. Най-силно засегнати се оказаха фирмите, специализирани в специализирани облачни услуги и изчислителна инфраструктура, както и някои производители на полупроводници. В публикацията се посочват конкретни спадове в пазарната оценка на дружества като „КорУийв“, австралийската „АйРЕН Лимитид“, базираната в Амстердам „Небиус“, както и корекции при утвърдени имена като „Микрон“, „Интел“, „Оракъл“ и „Енвидиа“. (В текста на първоизточника се споменават и слухове около ръководството на „Енвидиа“, но подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени и остават в сферата на пазарните спекулации.)

Икономическата логика зад тези сътресения е прозрачна. През последните две години пазарът оценяваше технологичния сектор на базата на очаквания за безкраен растеж, при което съотношението между цена на акциите и реална печалба достигна нива, трудни за оправдаване. В момента, в който големите корпорации започнат да преразглеждат договорите си за наем на изчислителни мощности – както направи „Майкрософт“ по отношение на някои проекти във Великобритания и споразумения с външни доставчици – цялата верига от подизпълнители усеща напрежението.