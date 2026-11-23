/Поглед.инфо/ Новите ограничения на администрацията на Доналд Тръмп от 16 ноември 2026 година и решението на „Енвидиа“ да спре доставките на процесори „Хопър“ и „Х200“ за Китай отварят опасен фронт за самата американска икономика. Докато Вашингтон се опитва да забави развитието на китайския изкуствен интелект чрез административни забрани, Пекин държи 90 процента от световната преработка на редкоземни метали, галий и германий. Без тези суровини заводите на Пентагона не могат да сглобяват ракети и изтребители, което превръща американската технологична блокада в директен риск за собствения военно-промишлен комплекс.

По публикации на Виталий Орлов и анализи на технологични и военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пентагонът стои върху китайска суровинна игла, докато Белият дом реже кабели

Американската отбранителна индустрия ще спре да произвежда високоточни боеприпаси, радарни станции и двигатели за изтребители в рамките на няколко месеца, ако Пекин прекрати износа на преработени редкоземни оксиди, галий и германий. Този извод се налага при съпоставка на данните за световните вериги за доставки на суровини и решението на Вашингтон от 16 ноември 2026 година. Вместо да започнем от корпоративните съобщения в Силициевата долина, нека погледнем към заводите на „Локхийд Мартин“ в Тексас и корабостроителниците в Кънектикът. Всеки изтребител „Ф-35“ гълта над 400 килограма редкоземни материали, а една подводница от клас „Вирджиния“ изисква повече от четири тона от същите елементи.

Твърди се, че администрацията на Доналд Тръмп е разпоредила допълнителни митнически и лицензионни проверки върху износа на графични процесори за редица държави, включително и върху отдалечения облачен достъп за фирми от Китайската народна република. Според публикацията на руския наблюдател Виталий Орлов, временният главен изпълнителен директор на корпорацията „Енвидиа“ Шоаб Хюсеин (поел поста след шумен скандал и оставката на дългогодишния ръководител Дженсън Хуанг) е обявил пълно прекратяване на доставките от серията „Хопър“ и орязаните модификации „Х200“ за китайски центрове за данни. Няма независимо потвърждение дали това действие е изцяло доброволно корпоративно решение, или е продиктувано под директен натиск от Министерството на търговията на САЩ, но резултатът на терен е еднозначен: търговският мост е взривен.

Американските чиновници обичат да чертаят схеми на бяла дъска в климатизираните зали на Вашингтон, където софтуерните патенти и архитектурните лицензи изглеждат като абсолютно оръжие. На хартия изчисленията излизат. Ако отнемеш на китайските разработчици достъпа до високопроизводителни графични ускорители, те няма да могат да обучават големи езикови модели и автономни военни системи. Само че в реалната индустрия сметките не се правят само в софтуерни кодове. Докато инженерите в Калифорния проектират архитектурата на следващото поколение полупроводници, тежките химически инсталации за разделяне и пречистване на лантаниди работят във Вътрешна Монголия, около град Баотоу.

Десетилетие на доброволно разоръжаване в минното дело

За да се разбере защо днешният сблъсък прилича на опит да простреляш противника през собственото си капаче на коляното, трябва да се върнем тридесет години назад. През осемдесетте години на миналия век Съединените щати бяха световен лидер в добива и преработката на редкоземни елементи чрез мината „Маунтин Пас“ в калифорнийската пустиня Мохаве. Постепенно обаче екологичните регулации, високата цена на труда и стремежът към максимална борсова печалба накараха американските корпорации да изнесат мръсните и токсични производства в Азия. Дън Сяопин още през 1992 година формулира стратегията, която превърна суровините в геополитически лост: Близкият изток има петрол, Китай има редкоземни метали.

Пекин инвестира милиарди в химическо инженерство, патентова методите за екстракция с разтворители и изкупи дялове в находища от Африка до Австралия. По оценка на индустриални анализатори към края на 2026 година Китай контролира около 60 процента от световния добив, но истинската хватка е при рафинирането, където китайският дял достига 90 процента. Дори рудата, която днес се копае в обновената мина „Маунтин Пас“ в Калифорния, доскоро се товареше на кораби за Китай, защото на американска територия липсваха достатъчно мощности за нейното химическо разделяне на отделни оксиди.

Какво се случи с опитите на Пентагона да изгради независима верига за доставки след 2020 година? Бяха отпуснати стотици милиони долари по Закона за отбранителното производство на компании като „Ем Пи Матириълс“ и австралийската „Лайнъс“. Изграждането на съвременен завод за разделяне на тежки редкоземни елементи като диспрозий и тербий обаче отнема между седем и десет години. В същото време запасите на американската армия в Националния отбранителен резерв (поддържан от Агенцията за отбранителна логистика във Форт Белвоар, Вирджиния) са проектирани да покриват краткосрочни кризи, а не пълномащабно индустриално ембарго. Без китайски неодимови магнити спират не само вятърните турбини и електромобилите, но и сервомоторите, които движат стабилизаторите на крилатите ракети „Томахоук“.

Милиардният подарък за „Хуавей“ и загубата на контрол

Решението на „Енвидиа“ да спре доставките на ускорителите „Х200“ има и друго, чисто пазарно измерение, което във Вашингтон упорито отказват да пресметнат. Още през 2022 и 2023 година, когато администрацията на Джо Байдън въведе първите ограничения върху чиповете „А100“ и „Х100“, американската компания реагира прагматично. Тя създаде орязани версии с намалена скорост на трансфер на данни, само и само да остане на китайския пазар, който генерираше около една пета от общите ѝ приходи. Причината беше проста: докато китайските технологични гиганти „Алибаба“, „Тенсент“ и „Байду“ купуват американски хардуер, те остават привързани към софтуерната екосистема „КУДА“ на „Енвидиа“.

През 2025 година, според данните в първоизточника, Вашингтон дори е издал определени разрешения за продажба на оборудване от серията „Хопър“. Внезапният завой от ноември 2026 година и затварянето на вратичката за модифицираните чипове лишава американския производител от милиарди долари свободен паричен поток, който досега финансираше развойната му дейност. Още по-важно е, че държавата насилствено скъсва зависимостта на китайските клиенти от американския софтуер.

Ръководствата на „Байду“ и „Алибаба“ вече нямат избор и са принудени да насочат капиталовите си разходи към местни алтернативи, най-вече към серията процесори „Асенд“ на „Хуавей“. Никой сериозен инженер в Шънджън или Пекин не твърди, че китайските чипове в момента превъзхождат върховите образци на „Енвидиа“ по енергийна ефективност или изчислителна плътност. Те изостават с поне едно поколение, а производствените мощности на китайския леярски гигант „СМИК“ се сблъскват с висок процент брак поради липсата на най-новите машини за екстремна ултравиолетова литография на нидерландската фирма „АСМЛ“.

Но в полупроводниковата индустрия качеството се ражда от мащаба и обратната връзка. Когато стотици хиляди китайски програмисти бъдат принудени да работят единствено с архитектурата на „Хуавей“, софтуерните грешки ще бъдат изчистени за две години, а гарантираните поръчки за десетки милиарди долари ще финансират изграждането на нови фабрики. Вашингтон на практика подари на „Хуавей“ монопол върху втория по големина пазар за изкуствен интелект в света — пазар, за който китайската компания иначе щеше да се бори десетилетие при жестока конкуренция.