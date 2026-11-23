/Поглед.инфо/ Системните удари по търговски съдове край Одеса, Черноморск и дунавските пристанища променят коренно логистичната карта на Черно море. Според военни анализатори руското разузнаване проследява товарите с двойно предназначение още от преминаването им през турските проливи и румънските терминали. Застрахователните компании рязко свиват покритието си, екипажите отказват рейсове, а морският коридор се превръща в непроходима зона за военни доставки.

По публикации на руското издание „Свободная пресса“ и коментари на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономиката на морския риск и края на „неприкосновените“ флагове

Когато един сухотоварен кораб, регистриран под флага на трета държава, пламне на десет мили от подхода към Одеса, проблемът за Киев далеч не се изчерпва със загубата на конкретната партида боеприпаси или резервни части. Истинският удар пада върху счетоводните книги на лондонските застрахователни брокери. Пазарът на морско застраховане, базиран около лондонския пазар „Лойдс“, реагира с хладна математическа точност, без грам политически сантимент. Всяко попадение на безпилотен апарат „Геран“ или крилата ракета върху съд, превозващ товари с двойно предназначение, автоматично вдига премията за военен риск с десетици проценти.

Според информацията, цитирана от изданието „Свободная пресса“, през последната седмица плавателен съд край Одеса е станал тринадесетата поредна цел. Корабът не е потънал физически, останал е на вода обхванат от пламъци, екипажът е бил евакуиран, но курсът е прекратен. Твърди се, че от началото на август под въздействието на руските сили са попаднали над двеста плавателни съда от различни класове: сухотоварни кораби, контейнеровози, танкери и речни баржи. Тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени чрез официални регистри, тъй като корабособствениците и украинските пристанищни власти системно прикриват щетите, за да не предизвикат пълен отлив на превозвачи.

Тук обаче възниква логичен въпрос. Ако загубите са толкова мащабни, защо все още се намират капитани, готови да поемат курса от Босфора на север? Отговорът се крие в колосалните навла, които западните логистични оператори плащат за един успешен рейс до Измаил или Черноморск. Когато ставката за един преход надхвърля трикратно стандартната пазарна цена за Средиземно море, винаги се намират собственици на стари съдове, готови да рискуват желязото срещу бърза печалба. Проблемът е, че самите моряци, предимно граждани на Филипините, Индия, Турция и източноевропейски държави, започват масово да напускат корабите още в румънските пристанища, отказвайки да влизат в зоната на огневи контрол.

Прозрачността на черноморския басейн и ролята на румънския бряг

В съвременната морска война концепцията за „скрито прехвърляне“ на товари през затворени акватории като Черно или Балтийско море изглежда все по-наивна. Военният експерт капитан първи ранг Сергей Грачев отбелязва пред руското издание, че басейнът е напълно прозрачен за средствата за наблюдение. От момента, в който един кораб премине през Дарданелите и Босфора, той попада в обсега на десетки спътници за оптично и радиолокационно разузнаване, брегови радиотехнически постове и агентурни мрежи в пристанищата.

Особено внимание в анализите се обръща на румънското пристанище Констанца и прилежащите терминали в Сулина и Галац. По оценка на коментаторите, именно там се извършва претоварването на чувствителната номенклатура, пристигаща от западните съюзници на Украйна. Схемата е проста, макар и тромава. Големите океански контейнеровози разтоварват в Констанца, след което товарите се прехвърлят на по-малки съдове с плитко газене, способни да влязат в ръкавите на река Дунав или да се промъкнат покрай бреговата линия на Румъния и Украйна.

Този маршрут, известен в публичното пространство като „зърнения коридор“, отдавна е загубил чисто хуманитарния си профил. Когато един кораб се движи на север с изключена автоматична идентификационна система (АИС), той на практика сам си поставя мишена на борда. За руските оператори на безпилотни системи и брегови ракетни комплекси липсата на граждански транспондер в комбинация с конкретен курс към Южни, Очаков или Килия е достатъчен индикатор за военен характер на товара. Дали обаче при тази интензивност на ударите не се допускат грешки? Възможно е, макар военният експерт Борис Джерелиевски да твърди категорично, че всеки маршрут и товар се проверяват предварително по цялата верига от Средиземно море до крайната точка.

Хронология на ескалацията от Азовско море до дунавските устия

За да разберем защо руското командване промени тактиката си и започна да поразява съдове не само на кейовете, но и на близките подходи и в неутрални води, трябва да върнем лентата няколко месеца назад. През пролетта и лятото на текущата година украинските морски безпилотни катери извършиха поредица от атаки срещу руски патрулни кораби, десантни съдове и търговски танкери в акваторията на Черно и Азовско море. Паралелно с това от Киев не спираха да звучат заявки за ново разрушаване на транспортния преход през Керченския проток.

Във военната стратегия всеки опит за асиметрична блокада рано или късно предизвиква симетричен отговор от страната, която разполага с по-голям ресурс за далечно огнево въздействие. След като Русия излезе от черноморската инициатива за зърното още през юли 2023 година, тя предупреди, че всеки плавателен съд, насочващ се към украински пристанища, ще се разглежда като потенциален превозвач на военни товари. Дълго време обаче ударите бяха насочени предимно към пристанищната инфраструктура: силози, петролни терминали, портални кранове и складове в Одеса, Рени и Измаил.

Преломът настъпи, когато стана ясно, че унищожаването на крановете на брега не спира потока от боеприпаси. Украинската страна започна да използва корабни бордови кранове и мобилна техника, за да разтоварва съдовете буквално за няколко часа през нощта, след което корабите веднага се връщаха в румънски териториални води. Именно този прийом принуди руския Генерален щаб да премести линията на прехват навътре в морето. Вместо да чакат разтоварването на кея, където рискът от противовъздушна отбрана е по-висок, ракетите и дроновете започнаха да удрят целите в движение, докато те все още са в открити води и нямат прикритие от бреговите зенитни комплекси.