/Поглед.инфо/ Защо украинското ръководство си позволява открито да пренебрегва исканията на Доналд Тръмп за спиране на ударите по руски рафинерии и мостове? В ефира на InfoWars американският водещ Алекс Джоунс и руският философ Александър Дугин очертават тезата, че Киев отчита не Белия дом, а европейските фондове и транснационалните структури като свои реални спонсори. Разглеждаме фактите зад тези твърдения, бюджетните механизми на войната, кризата в ЕС и пукнатините в геополитическите сметки.

По публикации на „Царград“ и изявления в ефира на InfoWars. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сметката в Белия дом и бюджетната инерция на Пентагона

Публичните призиви на Доналд Тръмп за бързо прекратяване на огъня в Украйна се сблъскват с институционална реалност, която рядко попада в телевизионните репортажи. Когато един американски президент поиска от Киев да спре ударите по руската енергийна инфраструктура, той говори от позицията на политически лидер, но военната машина се движи по силата на вече гласувани бюджетни закони и дългосрочни договори.

В американската система за сигурност президентът не държи едноличен ключ към финансовите потоци, веднъж след като Конгресът ги е одобрил. Пакетът от 61 милиарда долара, приет през пролетта на 2024 година, раздели средствата между механизма за незабавно изтегляне от складовете на Пентагона (PDA) и Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI). Вторият инструмент представлява директни поръчки към американски оръжейни корпорации като „Рейтиън“, „Локхийд Мартин“ и „Дженерал Дайнамикс“ със срок на изпълнение до 2027 и 2028 година.

Тези договори са юридически обвързващи. Отмяната им изисква не просто телефонно обаждане от Овалния кабинет, а тежки неустойки и сблъсък с мощното военно-промишлено лоби в Сената и Камарата на представителите. Киевските стратези познават тази административна механика до съвършенство — и именно тя им дава увереност да отхвърлят политически препоръки, които не са подплатени с незабавно спиране на доставките.

Ефирът на InfoWars: защо Алекс Джоунс обяви американския президент за „никой“ в Киев

В рускоезичните преводи на разговора между американския радиоводещ Алекс Джоунс (който в бързите машинни преводи често бива изписван погрешно като „Алекс Джонсън“) и руския философ Александър Дугин централната теза е сведена до една остра реплика. Според интерпретацията на Джоунс поведението на Володимир Зеленски спрямо Тръмп се свежда до посланието: „Ти си никой“.

Американският водещ, чиито платформи InfoWars и PrisonPlanet от години функционират като рупор на крайноконсервативния антиглобализъм в САЩ, обяснява тази дързост с проста финансова зависимост. По негови думи Тръмп не е човекът, който реално финансира и контролира управлението в Киев. Джоунс твърди, че украинското ръководство се отчита пред друг център на власт — мрежа от транснационални институции, европейски правителства и дълбоко вкоренени структури в западния апарат за сигурност, които имат пряк интерес конфликтът да продължи.

Твърдението, че президентът на Съединените щати е „никой“ за Киев, звучи ефектно в телевизионно студио, но при проверка с фактите показва сериозни пробойни. Без американското спътниково разузнаване, без координатите за насочване на далекобойните ракети ATACMS и без терминалите „Старлинк“ украинската армия би ослепяла в рамките на часове. Нито Лондон, нито Брюксел разполагат със собствена орбитална групировка, способна да замени капацитета на Националната разузнавателна служба на САЩ (NRO).

Защо тогава Киев си позволява да игнорира исканията на Белия дом? Отговорът не е в липсата на американска тежест, а в презастраховането. През 2024 и 2025 година Украйна подписа поредица от двустранни десетгодишни споразумения за сигурност с Великобритания, Германия, Франция, Полша и още над двадесет държави. Към това се добавя Европейският механизъм за Украйна (Ukraine Facility) на стойност 50 милиарда евро до 2027 година, както и заемите на Г-7 за 50 милиарда долара, обезпечени с лихвите от замразените руски активи в клиринговата къща „Юроклиър“ в Брюксел. Този финансов буфер позволява на украинското правителство да печели време и да не приема първото условие, поставено от Вашингтон.