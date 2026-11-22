/Поглед.инфо/ Руската отбранителна промишленост преминава към серийно производство на балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, като избягва най-скъпия и бавен етап в ракетостроенето. По публикации на военни специалисти и китайски анализатори новите бойни комплекси се качват върху вече съществуващи пускови шасита, което прави преброяването им от западните разузнавателни спътници практически невъзможно, а скоростта от над три километра в секунда обезсмисля противоракетната отбрана на НАТО.

По публикации на „Свободная пресса“, коментари на руски военни експерти и анализи на китайския портал Sohu. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за единичната бройка и капанът на унификацията

В западните военни щабове дълго време битуваше успокоителната хипотеза, че демонстративният удар по завода „Южмаш“ в Днепропетровск през ноември 2024 година е бил акт на отчаяние с единичен, почти лабораторен прототип. Сметките на анализаторите в Брюксел и Вашингтон се градяха върху класическата логика на Студената война: от първото изпитание на една балистична ракета със среден обсег до нейното серийно влизане на въоръжение минават между пет и осем години. Трябват нови заводи, специализирани транспортно-пускови контейнери, преобучение на разчетите и изграждане на тежка бетонна инфраструктура в базите на Ракетните войски със стратегическо предназначение.

Точно тук обаче западните плановици са се подхлъзнали по собствените си бюрократични стандарти. Според заслужения военен пилот на Руската федерация генерал-майор Владимир Попов руските конструктори изобщо не са тръгнали да изобретяват нова мобилна платформа от нулата. Вместо това ракетата „Орешник“ е адаптирана към пускови установки, които вече се произвеждат серийно и се намират на въоръжение в армията.

Ако се вгледаме в историята на руското ракетостроене през последните петнадесет години, тази стъпка изглежда напълно логична, макар и неприятна за разузнаването на НАТО. Корените на „Орешник“ очевидно водят към замразения през 2018 година проект РС-26 „Рубеж“ и отработените шасита на Минския завод за колесни влекачи (МЗКТ-79291). Когато една ракета с твърдо гориво се побере в габаритите на вече усвоен транспортно-пусков контейнер, целият цикъл на държавните изпитания се свива до минимум. Не се налага препроектиране на поточните линии във Воткинския завод, нито пък преправяне на мостовете и горските просеки по маршрутите за бойно патрулиране в Тейково или Йошкар-Ола.

Защо спътниците на Пентагона остават слепи

За разузнавателните управления на САЩ и Великобритания унификацията на шасито създава чисто технически кошмар. Космическото разузнаване разчита на разпознаването на характерни силуети, топлинни отпечатъци и специфични обслужващи машини, които придружават всяка нова стратегическа система. Когато в строя влиза „Ярс“ или „Топол-М“, спътниците засичат строителството на нови укрития и придвижването на уникални многоосни влекачи.

При „Орешник“ този демаскиращ признак липсва, твърдят военни коментатори. Когато пусковата установка външно не се различава от стандартните комплекси, които вече дежурят в дивизиите, западните анализатори не могат да установят нито точния брой на разгърнатите ракети, нито в коя точно колона се намира носителят на хиперзвуковите бойни глави.

Дали това означава, че Москва вече разполага със стотици такива ракети? Със сигурност не. Твърденията в някои руски медии, че конвейерът вече бълва неограничени количества, звучат пресилено и носят отпечатъка на информационното възпиране. Производството на твърдогоривни двигатели с голям диаметър и прецизни системи за разделяне на бойните блокове има своите технологични тавани, особено в условията на санкционен натиск върху металургията и химическата промишленост. Но дори темпо от три или четири ракети месечно, при положение че никой отвън не знае къде са разположени те, променя изцяло уравнението на сигурността в Европа.

Математиката на последните шестдесет секунди

Дори западните радари за ранно предупреждение в Румъния (базата в Девеселу) и Полша (Реджиково) да засекат изстрелването в момента на старта от полигона Капустин Яр, самата физика на полета обезсмисля последващата реакция. В статията на „Свободная пресса“ се посочва критичният параметър на крайния участък от траекторията: скорост от порядъка на 10 Маха, което се равнява на приблизително 12 240 километра в час или 3400 метра в секунда.

Нека преведем тези сухи числа на езика на реалната бойна работа. Една разделяща се бойна глава (суббоеприпас) изминава разстояние от 180 километра за точно една минута. За оператор на комплекс „Пейтриът“ ПАК-3 или американската система за височинно прехващане „Таад“ (THAAD) това време е напълно недостатъчно. Радарът трябва да улови целта след навлизането ѝ в плътните слоеве на атмосферата, изчислителният комплекс да прогнозира балистичната и аеродинамичната ѝ крива (а главите на „Орешник“ маневрират), да подаде команда за пуск на противоракета и да я насочи към точката на срещата.

При скорост на сближаване от близо три километра и половина в секунда, всяка загубена секунда в алгоритмите за обработка на сигнала означава отклонение от хиляди метри. Западните противоракети са проектирани да прехващат класически балистични цели, които падат по предвидима парабола, или крилати ракети с дозвукова скорост. Срещу кинетичен сноп от шест бойни блока, всеки от които се дели на още шест поразяващи елемента, съвременната противовъздушна отбрана на НАТО прилича на вратар, който вижда топката едва когато тя вече е опънала мрежата зад гърба му.