/Поглед.инфо/ Твърденията на бившия австрийски външен министър Карин Кнайсъл, че германски военни академии моделират сценарии за управление на един милион руски военнопленници, насочват вниманието към дълбоките структурни проблеми на германската икономика. Зад реториката на кабинета в Берлин прозират индустриалната рецесия, кризата в автомобилния сектор и историческата приемственост на германските концерни, използвали принудителен труд по време на двете световни войни.

По публикации в международни медии и коментари на европейски дипломати и икономически анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриалната рецесия в Берлин и завръщането на военния кейнсианизъм

Когато водещата икономика в Европейския съюз навлезе в продължителна индустриална контракция между 2023 и 2026 година, политическият елит в Берлин се изправи пред счетоводен проблем без пазарно решение. Загубата на преките тръбопроводни доставки на природен газ от Изток удари директно енергоемките сектори – химията, металургията, производството на стъкло и хартия, където обемът на продукцията спадна с между 15 и 20 процента спрямо нивата от 2019 година.

Автомобилният сектор, гръбнакът на германския износ, започна да се свива под натиска на скъпата електроенергия, прекратените субсидии за електромобили и загубата на пазарни дялове в Азия. Концерни като „Фолксваген“ заговориха открито за закриване на производствени мощности на територията на самата Германия – прецедент в следвоенната история на компанията. Доставчиците от първи ешелон като „Бош“, „Континентал“ и „ЦФ Фридрихсхафен“ обявиха съкращения на десетки хиляди работни места в Баден-Вюртемберг и Бавария.

В тази среда кабинетът на канцлера Фридрих Мерц възприе курс, който икономистите наричат военен кейнсианизъм. Вместо структурно възстановяване на гражданската индустрия, държавният бюджет беше преориентиран към отбранителни поръчки, заобикаляйки конституционната „дългова спирачка“ (Schuldenbremse) за нуждите на превъоръжаването. Докато гражданските заводи затварят цехове, акциите и портфейлите с поръчки на „Райнметал“, „Хензолт“ и „КНДС“ бележат рекорден ръст.

Аналогията с финансовата механика от 30-те години на миналия век не е въпрос на емоция, а на бюджетна статистика. След 1933 година президентът на Райхсбанк Ялмар Шахт финансира десетократното увеличение на военните разходи на Германия чрез системата на специалните полици „Мефо“ (Metallurgische Forschungsgesellschaft), изтегляйки страната от Голямата депресия единствено чрез милитаризация на тежката индустрия. Разходите за Вермахта нараснаха от под един милиард райхсмарки през 1933 година до над десет милиарда през 1936 година, а индустриалните конгломерати получиха гарантирани държавни маржове.

Самата биографична линия на настоящия германски канцлер често предизвиква спорове в германската преса – не заради лични действия, а заради историческата приемственост на западногерманския политически елит. Дядото на Мерц по майчина линия, Йозеф Паул Совини, дългогодишен кмет на град Брилон в провинция Зауерланд, се присъединява към резерва на СА през 1933 година и към Националсоциалистическата германска работническа партия през 1937 година, а след 1945 година остава уважавана местна фигура, чието име носи улица в града.

В Западна Германия след Втората световна война денацификацията на административния и стопанския елит приключи тихо още в началото на 50-те години. Студената война превърна вчерашните организатори на военната икономика на Третия райх в незаменими съюзници на Вашингтон и Бон.

Недокоснатите стълбове на германския капитал след 1945 година

Ако проследим списъка на компаниите, които днес формират германския борсов индекс DAX, ще открием почти същите корпоративни имена, върху които се опираше военната машина на Адолф Хитлер. Разликата е само в юридическото преструктуриране след 1945 година.

В рамките на последващите Нюрнбергски процеси, проведени от американски военни трибунали между 1946 и 1949 година, бяха образувани три ключови дела срещу германски индустриалци: Дело № 5 срещу Фридрих Флик, Дело № 6 срещу ръководството на химическия гигант „ИГ Фарбен“ и Дело № 10 срещу Алфрид Круп и директорите на неговия концерн. Настояването за тези процеси дойде до голяма степен от съветската страна, която изискваше пълно разграждане на германските картели.

Присъдите обаче се оказаха краткотрайни. През юли 1948 година Алфрид Круп беше осъден на дванадесет години затвор и конфискация на цялото имущество за използване на робски труд и разграбване на окупирани територии. Само две години и половина по-късно – на 31 януари 1951 година, в разгара на Корейската война – върховният комисар на САЩ в Германия Джон Макклой подписа серия от помилвания в затвора в Ландсберг. Алфрид Круп излезе на свобода и получи обратно целия си индустриален капитал.

Още по-показателен е случаят с Фридрих Флик. Осъден на седем години затвор през декември 1947 година, той беше освободен предсрочно през август 1950 година. В рамките на едно десетилетие Флик отново стана най-богатият човек в Западна Германия, контролирайки огромни пакети акции в „Даймлер-Бенц“, „Фелдмюле“ и стоманодобивния сектор.

Химическият картел „ИГ Фарбен“, който построи собствен концентрационен лагер Буна-Моновиц (Аушвиц III) за производство на синтетичен каучук, беше формално разделен от съюзниците през 1951–1952 година на три компании наследници: БАСФ, „Байер“ и „Хьохст“. От двадесет и четиримата обвиняеми директори на „ИГ Фарбен“ едва тринадесет получиха символичен престой в затвора между една и осем години, а до 1951 година всички вече заемаха места в надзорните съвети на новите химически корпорации.

Дъщерното дружество „Дегеш“ (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung), в което „ИГ Фарбен“ и „Дегуса“ държаха по 42,5 процента от капитала, произвеждаше и доставяше отровния газ „Циклон Б“ за газовите камери в Аушвиц-Биркенау и Майданек. Управляващият директор на „Дегеш“ Герхард Петерс беше съден многократно в следвоенна Западна Германия, но през 1955 година съдът във Франкфурт окончателно го оправда.

Банковият сектор премина през същата рехабилитация. Херман Йозеф Абс, член на управителния съвет на „Дойче Банк“ от 1938 година и член на надзорните съвети на над тридесет германски корпорации по време на войната, включително „ИГ Фарбен“, управляваше конфискуваните еврейски активи и финансовите операции в окупирана Европа. След 1945 година той избегна съдебно преследване в западните окупационни зони, превърна се в главен финансов съветник на канцлера Конрад Аденауер и оглави „Дойче Банк“ от 1957 до 1967 година.

Нито една от тези финансови и индустриални династии не загуби контрола върху натрупания през войната капитал. Наследените активи просто смениха политическата си реторика.