Фондовите борси в Шанхай и Шънджън обявиха и нов пакет от намаления на таксите, включително премахване на таксата за ползване на звената за обслужване на участниците на пазара. Освен това освобождаването от такси за листване на компании и за обработка на облигационни сделки, въведено по-рано тази година, ще бъде удължено до 2028 г.
Междувременно борсата в Шънджън започна обществено обсъждане на правила за маркет-мейкърите на пазара ChiNext. Очаква се новата система да засили стабилизиращите механизми и устойчивостта на пазара.