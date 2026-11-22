/Поглед.инфо/ На 19 ноември Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) гласува проектоправила, предвиждащи да се забрани на китайските телекомуникационни оператори China Telecom, China Unicom и China Mobile, включени в т.нар. „Списък за обхват“ (Covered List), да получават директно американски интернет телефонни номера.

В отговор говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че комисията „злоупотребява с регулаторните си правомощия и разширява обхвата на понятието рискове за националната сигурност“. По думите му, без да разполага с фактически основания и в нарушение на принципите на недискриминация и лоялна конкуренция, комисията „отправя необосновани обвинения и умишлено ограничава дейността на китайските телекомуникационни компании в САЩ, с което подкопава стабилността на търговско-икономическите отношения между двете страни“.

Китай категорично се противопоставя на тези действия и призовава Вашингтон незабавно да отмени въпросните мерки и да се върне към правилния път на решаване на проблемите чрез консултации. Китай ще предприеме необходимите мерки за решителна защита на собствените си интереси, заяви говорителят.