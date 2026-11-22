/Поглед.инфо/ Бойните действия в Украйна навлизат в късната есен на 2026 година при отчетлива промяна в тактиката и географията на сблъсъците. Ежедневната сводка на руското Министерство на отбраната от 21 ноември фиксира едновременно придвижване на шест фронтови групировки, високоточни удари по среща на оръжейни специалисти и рекорден брой унищожени транспортни средства. Зад сухите военни числа прозира системно изтощаване на украинската логистика и пренасяне на огъня към критични тилови възли.

По публикации на Министерството на отбраната на Руската федерация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ударът по оръжейните емисари и невидимата война в тила

Най-същественият детайл в бюлетина на руското военно ведомство от 21 ноември 2026 година не се крие в километрите превзета територия, а в един кратък ред от раздела за оперативно-тактическата авиация и ракетните войски. Според официалното съобщение на Москва е било поразено място за провеждане на съвещание между високопоставени представители на украинските въоръжени сили и специалисти от военно-промишления комплекс, включително чуждестранни граждани. Липсва независима проверка на тази информация, нито има официално потвърждение от Киев или от западните столици, но подобни твърдения се появяват все по-често в края на петата година от войната.

Защо това има значение? През 2025 и 2026 година западните оръжейни концерни промениха модела на подкрепа за Украйна. Вместо да изпращат само готови изделия от заводите в Германия, Франция или Съединените щати, те започнаха да разгръщат ремонтни бази, монтажни цехове и изпитателни полигони директно на украинска територия. Това съкращава логистичното рамо, но превръща чуждестранните инженери, консултанти и мениджъри в преки участници в бойната инфраструктура. Когато руското разузнаване успее да проследи подобна сбирка в рамките на 148-те атакувани района за денонощието, ударът носи не просто физически загуби, а сериозен психологически и застрахователен риск за всяка следваща западна делегация.

В същия списък на тиловите цели фигурират площадки за сглобяване и съхранение на безпилотни летателни апарати и безпилотни катери. Надводните дронове остават основният асиметричен инструмент на Киев в Черно море, чрез който украинските сили се опитват да държат под напрежение руския флот и кримската брегова инфраструктура. Унищожаването на производствените мощности в дълбокия тил, съчетано с удари по енергийни и транспортни възли, показва стремеж да се прекъсне веригата още преди апаратите да стигнат до крайбрежието на Одеска или Николаевска област.

Транспортният глад на предната линия

Ако се вгледаме внимателно в сухата статистика на руската сводка, ще забележим една рязка диспропорция. За едно денонощие руските групировки отчитат унищожаването на 17 бронирани бойни машини и едва три полеви артилерийски оръдия по цялата линия на съприкосновение. В същото време бройката на поразените обикновени автомобили и леки превозни средства достига 74 единици. Само в зоната на Южната групировка са извадени от строя 32 машини, а в направленията „Север“, „Запад“ и „Днепър“ по 13.

Тази статистика, макар и представена единствено от руска страна, отразява обективната реалност на съвременното бойно поле в края на 2026 година. Тежката бронетехника и буксируемата артилерия станаха твърде уязвими за масовите разузнавателно-ударни дронове. И двете армии прибягват все по-рядко до големи танкови клинове, а снабдяването на предните окопи се извършва с пикапи, микробуси, високопроходими цивилни джипове и леки камиони. Когато на ден се унищожават по над седемдесет такива превозни средства, това означава системно задушаване на ротацията. Пехотата на предната линия остава без навременна доставка на боеприпаси, вода, батерии за радиостанциите и без възможност за бърза евакуация на ранените.

Разбира се, военните сводки на всяка воюваща държава съдържат елемент на информационно въздействие и не могат да бъдат приемани като счетоводен баланс без критичен прочит. В историята на съвременните конфликти, от войната в Ирак до боевете в Донбас, отчетените от щабовете загуби на противника често надвишават реалните с тридесет до петдесет процента поради дублиране на докладите от различни родове войски (когато един и същ автомобил е атакуван и от артилерия, и от оператор на безпилотник). Въпреки това съотношението между унищожената броня и унищожения неброниран транспорт е показателен индикатор за характера на боевете.

География на натиска: от река Оскол до покрайнините на Днепропетровск

Разпределението на боевете по шестте оперативни групировки в сводката от 21 ноември очертава ясна стратегическа картина. Руското командване не търси един-единствен пробив, който да бъде посрещнат от украинските резерви, а разтяга отбраната на Киев по дъга от над хиляда километра.

В най-тежкия сектор, този на групировката „Център“, боевете се водят при населените места Курицино, Веровка, Новокриворожие, Андреевка, Сергеевка, Новофьодоровка, Михайловка, Новопавливка и Белозерское в Донецката област (която Москва нарича Донецка народна република). Погледът върху картата показва, че фронтовата линия се е преместила значително на запад от старите укрепени райони от 2014 година. Там руските части отчитат най-високите загуби за украинската армия за денонощието, над 335 военнослужещи и девет бронирани машини. В отбраната на този участък Киев е принуден да използва пъстра смесица от формирования: три механизирани бригади, егерска бригада, въздушно-десантна бригада, щурмов полк, бригада на морската пехота и четири бригади на Националната гвардия.

Този списък на участващите украински части говори за остро напрежение при управлението на резервите. Когато в един и същ сектор редом с редовните механизирани бригади се бият морски пехотинци (чието естествено предназначение е крайбрежието и водните прегради) и подразделения на Националната гвардия (създадена за охрана на вътрешния ред и тила), това обикновено свидетелства за запушване на пробиви с подръчни сили. Егерските бригади, предназначени за действия в гористи и пресечени местности, също са хвърлени в степните и индустриални райони на Западен Донбас, където теренът предлага малко естествени прикрития.

Пробивът към границите на Днепропетровска област

Още по-тревожен за украинския Генерален щаб е докладът за действията на групировката „Изток“. Според руското Министерство на отбраната нейните подразделения са продължили да настъпват в дълбочина на отбраната и са нанесли поражения на украински части край Покровское в Днепропетровска област, както и край Ясна поляна, Трудове, Новотроицкое, Желтая Круча, Славне и Счастливое в Запорожка област.

Появата на Покровское (селище от градски тип в Синелниковски район на Днепропетровска област, разположено по поречието на река Волчя, което не бива да се бърка с град Покровск в Донецка област) в ежедневните бойни сводки има огромно политическо и оперативно значение. Днепропетровска област е индустриалното сърце на централна и източна Украйна, през което минават главните железопътни и шосейни артерии за снабдяване на цялата източна групировка на украинските въоръжени сили. Навлизането на бойните действия в тази област означава, че руските части са преодолели основните отбранителни рубежи по границата на Донбас и излизат на оперативен простор към река Днепър от изток. Загубите тук се оценяват от руска страна на до 205 военнослужещи и осем превозни средства, като в боевете са въвлечени две десантно-щурмови бригади и морска пехота на Украйна.