/Поглед.инфо/ Китай и Сингапур ще ускорят преговорите по четвъртото обновяване на двустранното споразумение за свободна търговия (FTA 4.0). Това заяви китайският премиер Ли Цян на среща със сингапурския си колега Лорънс Уон в Пекин.

Двамата обсъдиха разширяването на икономическото сътрудничество, развитието на съвместни инфраструктурни проекти и обмена на опит в социалната сфера. Сред приоритетите е и Новият международен сухопътно-морски търговски коридор.

Ли Цян призова за по-тясна координация в международните организации и потвърди подкрепата на Китай за Сингапур, който през следващата година ще поеме ротационното председателство на АСЕАН. Пекин е готов да работи със Сингапур и за прилагането на обновеното споразумение за свободна търговия между Китай и АСЕАН (версия 3.0), посочи премиерът

Лорънс Уон поздрави Китай за успешното домакинство на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън и заяви, че страната му ще продължи да задълбочава партньорството с Пекин. Той потвърди подкрепата на Сингапур за международните инициативи на китайския председател Си Дзинпин.