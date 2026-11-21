/Поглед.инфо/ Преките чуждестранни инвестиции във високотехнологичните отрасли на Китай достигат 252,83 млрд. юана (37,66 млрд. долара) през първите 10 месеца на 2026 г., което е увеличение с 31,3% спрямо същия период на миналата година, съобщи Министерството на търговията.

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Делът на високотехнологичните отрасли в общия обем на реално използваните чуждестранни инвестиции нараства до 41,7%, или с 10,7 процентни пункта повече на годишна база.

Особено силен е ръстът при инвестициите в производството на авиационна и космическа техника – 128,8%, услугите за комерсиализация на научно-технически постижения – 73,3%, и производството на електронно и телекомуникационно оборудване – 35,7%.

Общият обем на реално използваните чуждестранни инвестиции в Китай обаче намалява с 2,4% до 606,93 млрд. юана. През периода са регистрирани 52 853 нови предприятия с чуждестранно участие, което е спад от 1,7% спрямо година по-рано.

Секторът на услугите привлича 450,38 млрд. юана, а промишлеността – 143,04 млрд. юана чуждестранни инвестиции.

По произход на капитала най-голямо увеличение е отчетено при инвестициите от Канада – 105,7%. Следват Франция с 35,1%, Швейцария с 23,5% и САЩ с 9,6%. В данните са включени и инвестициите, осъществени чрез свободните пристанищни зони.

Високотехнологичните отрасли и производството с висока добавена стойност се превръщат във все по-важен приоритет за чуждестранните инвеститори. Мултинационалните компании ускоряват изграждането на центрове за научноизследователска и развойна дейност в Китай, утвърждавайки страната като ключово звено в глобалните си иновационни мрежи, се посочва в доклад, публикуван през септември.