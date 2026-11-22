/Поглед.инфо/ Новото правителство в Рига стъпва върху крехко мнозинство от едва 51 гласа в сточленния Сейм, след като премиерът Андрис Кулбергс отхвърли подкрепата на партиите на Айнарс Шлесерс и Юлия Степаненко. В замяна на десетте мандата на „Националния алианс“, крайните националисти получават ключови министерства, право на вето и ангажимент за нови ограничения върху говоримия руски език на фона на бюджетна дупка от три милиарда евро и опасност от финансов срив до 2030 година.

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Аритметиката на политическия заложник

В Рига приключиха преговорите за съставяне на кабинет, които завършиха с формула, изглеждаща абсурдна от гледна точка на парламентарната логика, но напълно закономерна за местния политически модел. Управляващата коалиция разполага точно с 51 гласа в сточленния Сейм. Това е абсолютният санитарен минимум за прокарване на закони, при който всяко стомашно неразположение, командировка или внезапен каприз на отделен депутат автоматично парализира изпълнителната власт.

За да се стигне до тази конструкция, преназначеният министър-председател Андрис Кулбергс, лидер на формацията „Обединена листа“, прие условия, които на практика превръщат по-големия коалиционен партньор в обслужващ персонал на по-малкия. Според публикуваните коментари за преговорния процес, Кулбергс разполага с 41 мандата, което е исторически рекорд за фрагментираната партийна система на страната. Неговият коалиционен партньор, крайнодясната партия „Национален алианс“, влиза в парламента с намалено представителство, едва 10 депутати, след като на последните избори загуби три от предишните си тринадесет места.

В нормална европейска демокрация партия с десет процента тежест в парламента получава второстепенен ресор и тихо присъствие в периферията на властта. В Латвия обаче се случи точно обратното. По оценка на наблюдатели, „Националният алианс“ е наложил специална процедура за вземане на фундаментални решения във всички ведомства. На езика на административната практика това означава скрито право на вето върху всяко действие на кабинета, независимо кой формално оглавява съответното министерство.

Защо 28 мандата останаха извън борда

За да се разбере защо Кулбергс доброволно си слага примката на врата, трябва да се погледне към конфигурацията в парламента след срива на старите системни партии. Традиционните формации, управлявали страната през последните десетилетия, бяха пометени от избирателите заради корупционни скандали, икономически застой и откровена управленска немощ. Пространството беше заето от нови или преформатирани играчи с популистки профил, чиито програми за обикновения гласоподавател изглеждат почти идентични.

На второ място в изборната надпревара се класира бизнесменът Айнарс Шлесерс (чийто рожден фамилен корен е Лешчинскис) с неговата партия „Латвия на първо място“, печелейки 17 мандата. Трета остана Юлия Степаненко с блока „Суверенна сила“, която вкара 15 депутати. Общо двамата разполагат с 32 гласа, към които ако се добавят 41-те на Кулбергс, би се получило бетонирано мнозинство от 73 депутати.

Подобен съюз би изглеждал естествен между прагматици и технократи, но в Рига действа неписан филтър за идеологическа благонадеждност. След 2022 година политическото поле в страната беше подложено на систематично прочистване. В Сейма вече не съществуват нито проруски, нито дори умерени партии, защитаващи правата на рускоезичното малцинство, което съставлява около една четвърт от населението на републиката. Въпреки това вътре в самия антируски лагер съществува строга йерархия.

Шлесерс, който в медийните анализи е описван като местен еквивалент на Доналд Тръмп, се смята от местния елит за твърде самостоятелен, прекалено скептичен към Брюксел и недостатъчно агресивен спрямо Москва. Юлия Степаненко пък изобщо не се вписва в каноните на войнстващата реторика. Дори когато Шлесерс е предложил на Кулбергс външна парламентарна подкрепа без участие във властта, единствено срещу условието крайните националисти да не получават силови постове, премиерът е отказал. Страхът да не бъде обвинен в отстъпление от антируската линия се оказа по-силен от инстинкта за управленска стабилност.

Кадровият десант в ключовите ведомства

Цената на този страх се измерва в конкретни министерски кресла. В новото разпределение на властта „Националният алианс“ получи контрол върху три критични направления, които пряко определят както вътрешния ред, така и социалната картина в държавата.

Начело на Министерството на вътрешните работи застава Янис Домбрава, фигура, чиято репутация предизвиква резерви дори сред останалите националистически формации в Рига. Политическата биография на Домбрава не се изчерпва само с кампаниите за премахване на съветските паметници и руските надписи в публичното пространство. Неговата основна фиксация е пълното затваряне на страната за всякаква трудова миграция и поддържането на етническа хомогенност.

Този курс влиза в пряк челен сблъсък с демографската и икономическата реалност в Прибалтика. Латвия е сред държавите с най-бързо топящо се население в Европейския съюз, с остър недостиг на работна ръка в строителството, логистиката и индустрията. Работодателските организации и синдикатите от години алармират, че без привличане на кадри отвън пенсионната система и местният бизнес ще колабират. Поставянето на Домбрава в МВР означава административно блокиране на работните визи и превръщане на миграционната политика в инструмент за идеологическа селекция.

Паралелно с това Министерството на благосъстоянието, което разпределя пенсиите, социалните помощи и обезщетенията, преминава в ръцете на лидера на „Националния алианс“ Илзе Индриксоне, специалист по градинарство и фермерство по образование. Министерството на културата също остава под контрола на партията, което гарантира продължаване на административния натиск върху културните институции и медийната среда. Единственият сектор, който премиерът Кулбергс е успял да изтръгне от ръцете на радикалите, е Министерството на образованието, в опит да избегне постоянните международни скандали заради ксенофобски акции, насочени пряко срещу ученици от рускоезичните семейства.