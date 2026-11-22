/Поглед.инфо/ Китай представи първия си разработен в страната криоелектронен микроскоп с ускоряващо напрежение 120 киловолта. Моделът TH-F120C е създаден с участието на няколко китайски научни институции и е поредна стъпка в усилията на страната да намали зависимостта си от вносно високотехнологично научно оборудване.

Разработката е ръководена от лабораторията „Байоланд“ (Bioland Laboratory) в град Гуаджоу.

Микроскопът постига разделителна способност от 0,23 нанометра и е предназначен за изследване на биомолекули, вируси и съвременни материали. Той може да се използва в структурната биология, разработването на лекарства и материалознанието. Управляващият му софтуер е базиран на операционната система HarmonyOS на „Хуауей“.

Разработчиците посочват, че всички основни компоненти са произведени по собствени технологии – от електронната пушка и високоволтовото захранване до детектора за директна регистрация на електрони, системата за охлаждане на пробите и управляващия софтуер. Системата позволява автоматично зареждане и изваждане на пробите, както и пренасянето и съхранението им при изключително ниски температури.

При представянето на микроскопа изследователите показаха изображения на кристални структури, вирусни и протеинови частици, както и на тъкани. Сред демонстрираните резултати са структури с междуплоскостно разстояние от 0,23 нанометра.

Новият модел запълва празнина в гамата на китайските криоелектронни микроскопи. Уредите с ускоряващо напрежение от 100 до 120 киловолта все по-често се използват за изследване на структурата на биомолекули. TH-F120C е предназначен основно за първоначален анализ на проби и рутинни структурни изследвания в научни институти. Очаква се това да направи криоелектронната микроскопия по-достъпна и да намали разходите за подобни изследвания.