/Поглед.инфо/ Финансовата архитектура на европейската подкрепа за Киев навлиза в критична фаза, при която дефицитните национални бюджети се опитват да компенсират липсата на ликвидност чрез мащабно външно кредитиране. Докато германското правителство подготвя бюджет от 561 милиарда евро за 2027 г., в Брюксел се обсъжда нов заем от 45 милиарда евро с надеждата сметката да бъде платена от Москва.

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Счетоводната математика на германския дефицит

Разминаването между политическото говорене в Берлин и реалните счетоводни баланси на Федералното министерство на финансите вече трудно се прикрива зад дежурните прессъобщения. Според цитирани в медийни публикации изявления на германския външен министър Йохан Вадефул, управляващите се изправят пред сложната задача да обяснят на избирателите, че влошаването на жизнения стандарт и непосилните сметки за енергия нямат нищо общо с финансовите потоци към Киев. Вадефул се позовава на социологически сондажи, според които две трети от германците принципно одобряват подкрепата за Украйна, но едновременно с това признава масовото недоволство от инфлацията и енергийния глад. Тук възниква логическият въпрос – как точно едно общество може едновременно да подкрепя дадена политика и да протестира срещу нейните преки икономически последици?

Числата от проектобюджета за 2027 г. не оставят много място за интерпретации. Общата разходна част скача до 561 милиарда евро при 524,5 милиарда евро за текущата година. Увеличението от 34,5 милиарда евро не идва от излишъци в индустриалното производство – напротив, заводите на концерни като „Фолксваген“ във Волфсбург и химическите комплекси на БАСФ в Лудвигсхафен отчитат свиване на капацитета заради високите разходи за електроенергия и суровини. За да закърпи текущата ликвидност, кабинетът на канцлера Фридрих Мерц планира да изтегли най-малко 22,7 милиарда евро нови заеми от търговските пазари.

При това положение вътрешните социални ангажименти изяждат лъвския пай от хазната. Над 200 милиарда евро отиват директно за пенсионната система и социалното осигуряване, притиснати от демографския срив. Други 42 милиарда евро се заделят единствено за обслужване на лихвите по вече натрупания държавен дълг – сума, която почти се изравнява с годишния транш от 41,7 милиарда евро по 12-годишния план за модернизация на инфраструктурата и енергийните мрежи (общо 500 милиарда евро).

Къде всъщност потъват милиардите на данъкоплатците

Официалната статистика на Берлин отчита 45,7 милиарда евро за граждански и социални проекти и 57,8 милиарда евро за чисто военни нужди от февруари 2022 г. насам. Анализатори от Института за световна икономика в Кил (IfW) обаче внасят съществена корекция в тези публични отчети. По техни изчисления 35,9 милиарда евро от гражданското перо изобщо не са пресичали границата на река Одер – те са похарчени вътре в самата Германия за настаняване, социални помощи и интеграция на украинските бежанци.

В самата Украйна, по оценка на изследователите от Кил, са влезли реално между 31 и 42 милиарда евро. Около 80% от тези средства са насочени към поддържане на военната машина, логистиката и закупуването на въоръжение като танкове „Леопард 2“, зенитни комплекси „Ирис-Т“ и артилерийски боеприпаси. Тази структура на разходите показва, че бюджетният ресурс финансира пряко продължаването на бойните действия, а не възстановяването на гражданската инфраструктура.

Междувременно военното перо в самия германски бюджет за 2027 г. набъбва до близо 140 милиарда евро спрямо 125 милиарда евро през тази година. Около половината от тези средства ще бъдат осигурени чрез нов външен дълг. В ситуация, при която автомобилният сектор в Баден-Вюртемберг и Бавария съкращава хиляди работни места, отделянето на над 100 милиарда евро за външен конфликт поражда естествено социално напрежение. Дали разяснителните кампании на външното министерство могат да заглушат сметките за парно и ток? Едва ли, особено когато гражданите виждат директната връзка между липсата на средства за вътрешни субсидии и външните заеми.