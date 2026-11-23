/Поглед.инфо/ Капитализмът, разрушил някога господството на феодалната аристокрация, създаде нова, още по-могъща олигархия – финансовата. Разрушаването на фабрики може да носи печалба, общественото обедняване – частно богатство, а човешката задлъжнялост – политическа власт. Войната между финансовия и индустриалния капитал разтърсва Америка, обезсилва демокрацията и променя характера на класовата борба. Зад нея стои фундаменталният въпрос: кой ще владее богатството, труда и бъдещето на човечеството?

Едно от най-драматичните противоречия на съвременния капитализъм се състои в това, че разрушаването на производителните сили при определени обстоятелства може да се превърне в източник на частно обогатяване. Закриването на промишлени предприятия, поскъпването на жилищата, увеличаването на задлъжнялостта на населението и придобиването на монополен контрол върху обществената инфраструктура са способни да увеличават богатството на отделни икономически групи, докато същевременно ограничават материалните възможности на обществото. Капитализмът, чиято историческа жизненост в продължение на столетия произтичаше от способността му непрестанно да революционизира производството, създаде механизми за натрупване, които могат да действат независимо от развитието на производствената дейност и дори за сметка на нейното съществуване.

Господстващата икономическа мисъл през последните десетилетия постепенно заличи разграничението между създаването на обществено богатство и неговото присвояване. Печалбата се утвърди като универсален критерий за икономическа ефективност, независимо от характера на дейността, която я поражда. Притежателят на производствено предприятие, изграждащ нови технологични мощности, и собственикът на финансови активи, увеличаващ богатството си чрез поскъпването на вече съществуваща собственост, могат да бъдат оценявани чрез едни и същи показатели за възвръщаемост. Извън подобна оценка остава въпросът какви обществени възможности създава единият и какви зависимости може да поражда другият. Частната рационалност се превръща в мерило за обществена ефективност дори когато между тях съществува дълбоко противоречие.

Американският икономист Майкъл Хъдсън посвещава на тази проблематика научното си изследване „Финансовият капитализъм срещу индустриалния капитализъм: възраждането и господството на рентиерите“, публикувано през 2021 г. в списание Review of Radical Political Economics. Хъдсън възстановява една интелектуална традиция, постепенно изтласкана от съвременната икономическа ортодоксия – традицията на класическата политическа икономия, поставяща в центъра на изследването произхода на богатството, отношенията на собственост и механизмите, чрез които различните обществени класи присвояват резултатите от производствената дейност. В неговата концепция съвременното господство на финансовите интереси представлява историческо възстановяване на рентиерските отношения, срещу които възникващата индустриална буржоазия някога е водила собствената си революционна борба.

Разглеждането на финансовия и индустриалния капитал като различни логики на натрупване позволява да бъдат осмислени редица противоречия, проникващи в съвременните отношения между икономическата и политическата власт. Те не могат да бъдат сведени до конфликт между банкери и промишлени предприемачи, защото финансовата и индустриалната собственост са дълбоко преплетени. Едно и също предприятие може едновременно да развива производителните сили и да извлича монополни доходи, а една финансова институция може да подпомага индустриалното развитие или да насочва ресурсите си към спекулативно поскъпване на активите. Същността на конфликта трябва да бъде търсена в обществените отношения, определящи предназначението на капитала, посоката на неговото движение и характера на властта, която произтича от неговото притежание.

Капитализмът и историческото възраждане на рентиерската аристокрация

Възникването на индустриалния капитализъм е свързано с продължителен процес на разрушаване на икономическите привилегии на феодалната аристокрация. Богатството на земевладелската класа произтича предимно от монополното ѝ положение по отношение на основното средство за производство в аграрното общество. Правото върху земята предоставя възможност за присвояване на част от резултатите на селскостопанския труд, без размерът на този доход да зависи непосредствено от личния принос на собственика към развитието на производството. Политическите институции, наследствените съсловни привилегии и ограниченията върху свободното движение на населението гарантират възпроизводството на икономическите отношения, върху които се основава властта на аристокрацията.

Развитието на промишлеността постепенно поставя тази обществена организация в противоречие с интересите на възникващата индустриална буржоазия. Високите поземлени ренти, скъпият кредит, наследствените монополи и съсловните ограничения върху движението на работната сила увеличават разходите за производствена дейност и затрудняват разширяването на националните пазари. Индустриалният капитал се нуждае от разрушаване на значителна част от икономическите и политическите отношения, чрез които феодалната аристокрация възпроизвежда своето господство. Революционната роля на буржоазията произтича от историческото съвпадение между класовите ѝ интереси и обществената необходимост от освобождаване на производителните сили от ограниченията на предшестващия обществен строй.

Класическата политическа икономия възниква в атмосферата на тази историческа борба. Независимо от фундаменталните различия между Адам Смит, Дейвид Рикардо и Карл Маркс, техните изследвания поставят въпросите за произхода на доходите, общественото разделение на труда, икономическата рента и отношенията между собствеността и производствената дейност. За Рикардо нарастването на поземлената рента представлява препятствие пред натрупването на индустриалния капитал. Маркс разкрива експлоататорския характер на самите отношения между капитала и наемния труд, като същевременно изследва различните форми, чрез които създадената в производството принадена стойност се разпределя между промишления, търговския и лихвоносния капитал и поземлените собственици.

В концепцията на Хъдсън съвременната финансова доминация представлява своеобразно историческо преобръщане на процеса, дал начало на индустриалния капитализъм. Разширяването на кредитните отношения, концентрацията на финансовата собственост и превръщането на обществените ресурси в обекти на инвестиционна дейност създават предпоставки за възстановяване на икономически отношения, основани върху присвояването на доходи чрез привилегирован достъп до собственост, монополни права и контрол върху задлъжнялостта. Индустриалната буржоазия, която някога се е борила срещу икономическата власт на наследствената аристокрация, постепенно отстъпва част от политическото си влияние на нова аристокрация на финансовата собственост.

Историческата аналогия между феодализма и съвременния финансов капитализъм има своите ограничения. Днешните общества функционират при юридическо равенство на гражданите, свободно движение на работната сила, висока технологична развитост и сложни пазарни отношения. Но формалната свобода на икономическите субекти не премахва материалните зависимости, произтичащи от неравномерното разпределение на собствеността. Средновековният селянин е зависим от земевладелеца, защото достъпът му до земята определя възможностите за неговото физическо съществуване. Съвременният човек може да бъде зависим от кредитни институции, собственици на жилищни фондове и доставчици на жизненоважни услуги, защото достъпът до тях определя възможностите му за пълноценно участие в обществото. Юридическата форма на зависимостта се е променила, но собствеността продължава да предоставя възможност за упражняване на власт над човешкото съществуване.

Особено значение придобива превръщането в източник на монополни доходи на инфраструктура, изграждана в продължение на поколения с обществени ресурси. Енергийни мрежи, водоснабдителни системи, транспортна инфраструктура, болници и образователни институции определят общите материални условия, в които функционира националната икономика. Достъпността на тези услуги влияе върху производствените разходи, жизнения стандарт и квалификацията на населението. Когато финансовата доходност на подобни активи се увеличава чрез повишаване на цените за тяхното използване, частното богатство на собствениците може да расте за сметка на производствената конкурентоспособност на обществото и на реалните възможности на гражданите.

Финансовизацията и превръщането на предприятието в обект на присвояване

Разграничаването на индустриалния и финансовия капитал не предполага отричане на историческия принос на финансовите институции за развитието на промишлеността. Банковото кредитиране, акционерната собственост и капиталовите пазари предоставят възможност за концентрация на огромни ресурси, необходими за осъществяването на мащабни инвестиционни проекти. Железопътният транспорт, електрификацията, тежката промишленост и съвременните високотехнологични производства биха били немислими без механизми за мобилизиране на средства, надхвърлящи възможностите на отделния предприемач. Проблемът възниква при преобръщането на отношенията между финансовата система и производството, когато последното започва да се оценява предимно като средство за увеличаване на стойността на финансовата собственост.

Индустриалното предприятие представлява исторически развиваща се организация на човешки труд, технологично познание, производствено оборудване и сложни стопански връзки. Неговата действителна стойност не може да бъде изчерпана чрез пазарната оценка на недвижимите имоти, машините, патентите и очакваните печалби. В продължение на десетилетия около големите производства възникват професионални общности, технически училища, научноизследователски звена и предприятия доставчици. Натрупването на производствен опит създава колективна технологична способност, която не принадлежи изцяло на нито един от непосредствените участници в производствения процес. Тя е резултат от историческото взаимодействие между хората, институциите и материалната инфраструктура.

Превръщането на предприятието във финансов актив променя критериите, според които се определя неговото бъдеще. Производствените мощности могат да бъдат закрити, ако продажбата на земята и недвижимите имоти предоставя по-висока възвръщаемост от продължаването на производствената дейност. Съкращаването на персонала и ограничаването на инвестициите могат временно да подобрят корпоративните финансови показатели. Използването на свободните средства за обратно изкупуване на акции вместо за технологично обновление може при определени условия да увеличи доходите на акционерите, без да разширява производствените възможности на предприятието. Икономическата ефективност от гледна точка на собственика престава да бъде непосредствено обвързана с историческата жизнеспособност на производствената организация.

Практиките на придобиване на предприятия чрез значително дългово финансиране разкриват друга страна на финансовизацията. Когато обслужването на задълженията по придобиването бъде прехвърлено върху самото предприятие, създаваният от неговите работници доход започва да обслужва финансови операции, които невинаги допринасят за увеличаване на производствения потенциал. Новият собственик може да получи доход от преструктурирането и последващата продажба на предприятието, докато тежестта на финансовите задължения ограничава инвестиционните възможности на производствената организация. Финансовият успех на придобиването може да съществува едновременно с дългосрочно отслабване на придобитото производство.

Функционирането на националната икономика не може да бъде оценено чрез механично обобщаване на финансовите резултати на отделните предприятия. Закриването на една фабрика засяга структурата на заетостта, данъчните приходи на общината, дейността на местните доставчици и перспективите пред професионалното образование. Ако подобни процеси обхванат голяма част от определен регион, те могат да доведат до обезлюдяване, загуба на квалифицирани кадри и разрушаване на социалната инфраструктура. Разходите от тези промени се разпределят между работниците, техните семейства, местните общности и държавата, докато непосредствените финансови ползи остават съсредоточени сред притежателите на корпоративната собственост.

Неолибералната представа, че свободното преследване на частните икономически интереси поражда обществено благополучие, се оказва недостатъчна за разбиране на подобни процеси. Индивидуалната рационалност може да бъде основана върху прехвърлянето на икономически разходи към останалата част от обществото. Ако една корпорация увеличава печалбата си чрез закриване на производствени мощности, това не означава, че националната икономика е станала по-ефективна. Обществената загуба може да бъде несравнимо по-голяма от непосредствената частна печалба, но механизмите, чрез които се взема корпоративното решение, не изискват подобно съотношение да бъде отчитано.

Борбата за времето като скрито съдържание на икономическата власт

Едно от фундаменталните различия между производствената и финансовата логика на натрупване произтича от различното им отношение към времето. Изграждането на промишлени предприятия, формирането на инженерни школи, подготовката на квалифицирани работници и развитието на технологична инфраструктура предполагат продължителни процеси на обществено натрупване. Човешкото познание преминава между поколенията, а производствените способности се изграждат чрез взаимодействие между множество обществени институции. Възстановяването на разрушена индустриална система не може да бъде осъществено единствено чрез предоставяне на финансови ресурси, защото част от необходимите знания и професионални връзки трябва да бъдат създадени отново.

Финансовата собственост притежава несравнимо по-висока степен на мобилност. Прехвърлянето на огромни парични ресурси между отрасли, корпорации и национални юрисдикции може да бъде извършено за период, несъизмерим с времето, необходимо за изграждането на производствени мощности. Притежателят на финансов актив може да прекрати участието си в определена стопанска дейност, докато работниците, местните доставчици и обществените институции остават обвързани с последствията от неговото решение. Националната държава не може да премести населението, инфраструктурата и територията си със скоростта, с която се променя географията на международните финансови инвестиции.

Тази асиметрия превръща времето в самостоятелен фактор на икономическа власт. Най-мобилната форма на собственост получава възможност да поставя условия на икономическите субекти, чието съществуване е свързано с по-продължителни исторически процеси. Правителствата са принудени да отчитат възможността финансовите ресурси да бъдат пренасочени към други държави, когато определени данъчни, трудови или социални политики намаляват очакваната възвръщаемост на инвеститорите. Същевременно обществените последствия от загубата на инвестиции се проявяват в рамките на националната територия и остават политическа отговорност на държавата.

Финансовият капитал може да придобива власт и над бъдещото време чрез механизмите на задлъжнялостта. Кредитът предоставя възможност за използване на ресурси в настоящето срещу поемане на задължения върху бъдещите доходи. Неговата обществена функция зависи от предназначението на привлечените средства и от съотношението между създаваните чрез тях възможности и разходите за обслужване на дълга. Инвестиционният кредит може да увеличи производителността на труда, а ипотечното кредитиране да предостави достъп до жилище. Но разрастването на кредитните отношения може да създаде и система, в която все по-голяма част от бъдещия обществен продукт е предварително предназначена за обслужване на вече натрупани финансови задължения.

Съвременният задлъжнял работник е зависим не само от необходимостта да продава работната си сила, но и от предварително поетите задължения върху доходите, които тепърва ще получава. Възможността му да прекрати трудовото си правоотношение, да промени професията си или да участва в продължителен трудов конфликт се определя и от способността му да обслужва кредитите си. Финансовата дисциплина прониква в онези области на човешкото поведение, които формално остават извън трудовите отношения. Юридически свободният договор между кредитора и длъжника може да поражда материални зависимости, обхващащи значителна част от човешкия живот.

Механизмите на задлъжнялостта променят и общественото възприемане на бъдещето. Жилището, образованието и потребителските възможности могат да бъдат придобити преди получаването на необходимите доходи, но срещу обвързване на бъдещата трудова дейност с настоящите финансови решения. Човекът живее в условията на постоянно напрежение между потребностите на настоящето и задълженията, пренесени в бъдещето. Увеличаването на несигурността на заетостта при висока задлъжнялост задълбочава тази зависимост и създава обществена среда, в която индивидуалната свобода все по-тясно се определя от способността за непрекъснато генериране на доход.

Американската деиндустриализация и саморазрушителната логика на капиталистическата глобализация

След Втората световна война Съединените щати разполагат с исторически рядко съчетание на промишлена, технологична, военна и финансова мощ. Международното положение на долара, огромната производствена база, развитието на научноизследователската инфраструктура и мащабът на американския вътрешен пазар създават условия за безпрецедентна корпоративна експанзия. В продължение на определен исторически период разширяването на международната дейност на американските предприятия съвпада в значителна степен със стратегическите интереси на националната държава. Корпоративната печалба, технологичното превъзходство и геополитическото влияние се подкрепят взаимно.

Глобализацията постепенно променя това съотношение. Международната организация на производството позволява на корпорациите да разполагат отделни производствени дейности там, където съчетанието между трудови разходи, данъчни условия, инфраструктура и достъп до пазари осигурява най-висока ефективност. Националната принадлежност на производствените мощности започва да губи предишното си значение от гледна точка на корпоративната собственост. Американското предприятие може да запази контрола върху търговската марка, патентите, продуктовото развитие и каналите за реализация, докато съществена част от производствената дейност се осъществява извън националната територия.

От гледна точка на отделната корпорация подобно преструктуриране може да бъде икономически оправдано. От гледна точка на американското общество неговите последствия се проявяват в промяната на регионалната заетост, отслабването на определени производствени общности и постепенното преразпределение на доходите между различните социални групи. Развитието на международните производствени вериги предоставя достъп до по-евтини потребителски стоки, но същевременно може да ограничава възможностите за професионална реализация на хората, чиито умения са формирани в рамките на традиционната индустриална икономика.

Американската деиндустриализация не трябва да бъде разбирана като пълно изчезване на промишленото производство. Съединените щати продължават да притежават огромен технологичен и индустриален потенциал, а намаляването на заетостта в редица отрасли е свързано и с автоматизацията. Но технологичният растеж в определени икономически центрове не гарантира възстановяване на обществените перспективи в регионите, загубили традиционната си производствена основа. Икономическата мощ на корпорациите с международно организирана дейност не е тъждествена на производствената жизнеспособност на националната територия.

Политическото недоволство, породено от тези процеси, постепенно започва да променя американската партийна система. Възраждането на икономическия национализъм изразява натрупването на обществено недоверие към модел, при който глобалният успех на американските корпорации не осигурява достатъчно устойчиво развитие на значителна част от американското население. Политическата популярност на Доналд Тръмп и неговата реторика за възстановяване на националната промишленост не могат да бъдат обяснени единствено чрез индивидуалните особености на американския президент. Зад тях стоят действителни социални противоречия, които традиционните политически институции дълго време не успяваха да превърнат в предмет на последователна икономическа стратегия.

Тези противоречия обаче не позволяват Тръмп да бъде определен еднозначно като политически представител на индустриалния капитал срещу финансовата олигархия. В самата му политическа коалиция участват представители на финансови, технологични, енергийни и индустриални интереси, между които съществуват сложни отношения. Американската партийна система не възпроизвежда механично разделението между производствената и финансовата логика на натрупване. Политическите решения се формират под въздействието на променливи съюзи, включващи различни групи капитал, обществени движения и институционални интереси.

Стратегията за реиндустриализация поставя американската държава пред необходимостта да ограничи част от механизмите, чрез които международно ориентираният капитал реализира своите преимущества. Митническите ограничения могат да подобрят пазарните позиции на определени местни производители, но не създават автоматично необходимата научна инфраструктура, квалифицирана работна сила и технологична способност. Държавните субсидии могат да стимулират изграждането на нови предприятия, но могат също така да бъдат присвоени като допълнителен източник на корпоративен доход. Възстановяването на производствената база изисква промяна в цялостната система от стимули, определяща движението на инвестиционните ресурси.

Американският капитализъм се оказва принуден да възстановява материалните предпоставки на собственото си могъщество, без да се отказва от международните финансови преимущества, които в значителна степен са подпомогнали отслабването на част от неговата национална производствена основа. Тази историческа дилема не може да бъде разрешена чрез отделни търговски или данъчни решения, защото засяга съотношението между различните форми на икономическа власт в самата структура на американското общество.

Финансовата олигархия и постепенното обезсилване на политическата демокрация

Концентрацията на собствеността неизбежно променя действителното съдържание на политическите отношения. В обществата, изградени върху принципите на представителната демокрация, гражданите формално притежават равни политически права независимо от размера на своето богатство. Но възможностите за въздействие върху обществените институции, формирането на политическите програми и определянето на допустимите икономически решения са разпределени изключително неравномерно. Притежателите на значителни финансови ресурси разполагат с възможности за влияние, произтичащи не само от финансирането на политически кампании и осъществяването на лобистка дейност, но и от мястото, което заемат в структурата на икономиката.

Властта на финансовия капитал придобива особено значение, когато правителствата са зависими от международните капиталови пазари за финансиране на публичните си разходи. Повишаването на цената на държавното кредитиране, изтеглянето на инвестиции и промяната на оценките за финансовия риск могат да ограничат възможностите за провеждане на политики, получили значителна обществена подкрепа. Подобна зависимост не предполага съществуването на единен център, който съзнателно ръководи всички финансови операции. Тя произтича от институционалната структура на икономическата система, в която множество частни решения могат да пораждат сходни ограничения върху политическата власт.

Демократично избраните правителства са изправени пред противоречие между отговорността си пред гражданите и необходимостта да поддържат доверието на притежателите на капитал. Изборните програми могат да предвиждат разширяване на социалните услуги, стимулиране на публичните инвестиции и повишаване на трудовите доходи, но тяхното осъществяване често се оценява през очакваната реакция на финансовите пазари. Политическата легитимност, произтичаща от обществения избор, се сблъсква с икономическата власт, произтичаща от концентрацията на собствеността. При определени обстоятелства вторият източник на власт може да се окаже по-влиятелен при определянето на действителния характер на държавната политика.

Финансовата олигархия не се нуждае непременно от премахване на демократичните институции. За възпроизводството на нейните интереси може да бъде достатъчно ограничаването на сферата, в която политическите решения са способни да променят икономическите отношения. Партиите продължават да се съревновават, правителствата се сменят, гражданите упражняват избирателните си права, но част от основните механизми за разпределение на богатството остават извън непосредствения обсег на демократичния избор. Политическата конкуренция постепенно се съсредоточава върху управлението на обществените последствия от икономическите процеси, вместо върху възможностите за промяна на самите процеси.

Кризата на съвременната представителна демокрация има съществени материални основания. Гражданите усещат, че могат да сменят политическите си представители, без непременно да променят условията, определящи цената на жилищата, сигурността на заетостта, достъпа до здравеопазване и разпределението на общественото богатство. Продължителното разминаване между очакванията, пораждащи се в процеса на политическата конкуренция, и действителните възможности на избраните правителства създава условия за обществено отчуждение. Недоверието към политическите институции може да бъде рационална реакция срещу ограничаването на техния действителен икономически суверенитет.

Държавата като основен залог във войната между капиталите

Представата за принципно противопоставяне между държавата и свободния пазар представлява една от най-трайните идеологически конструкции на неолиберализма. Историческото развитие на капитализма обаче показва, че икономическите отношения не могат да функционират независимо от политическите институции. Правото на собственост, договорните отношения, валутната система, финансовото регулиране и условията за международно движение на капитали съществуват благодарение на решения, гарантирани от публичната власт. Държавата не стои извън капиталистическата икономика, а участва във формирането на институционалните предпоставки за нейното възпроизводство.

Финансовият капитал може да има интерес от ограничаване на определени държавни функции, свързани с трудовото законодателство, данъчното облагане и обществената собственост, докато едновременно се нуждае от силна публична власт, гарантираща финансовите договори, стабилността на банковата система и защитата на инвестициите. По време на системни финансови кризи държавната намеса често се оказва необходима за предотвратяване на разрушителни последствия върху производството, заетостта и спестяванията на населението. Противоречието възниква от начина, по който се разпределят разходите за стабилизиране на системата и ползите от нейното последващо възстановяване.

Световната финансова криза от 2008 г. демонстрира колко тясно са свързани публичните институции и частната финансова собственост. Правителствата и централните банки бяха принудени да предприемат мащабни мерки за предотвратяване на системен срив. Необходимостта от подобна намеса не отменя обществения въпрос за отговорността на собствениците и управителите на финансови институции, нито за справедливото разпределение на последствията от предшестващото натрупване на риск. Ако обществото поема част от загубите на частната икономика, неговото участие в бъдещите ползи и в определянето на правилата за функциониране на спасените институции придобива принципно политическо значение.

Индустриалният капитал също се нуждае от силна държава, способна да изгражда инфраструктура, да подготвя квалифицирани кадри, да финансира научни изследвания и да защитава дългосрочните производствени интереси. Различните групи капитал могат да подкрепят разширяването на държавната дейност, когато то съответства на техните икономически потребности. Борбата между тях не е борба за абстрактно повече или по-малко държава, а за определяне на обществените функции, които държавата ще изпълнява, и на икономическите интереси, чиято реализация ще подпомага.

Национализацията сама по себе си също не разрешава противоречието между частния и обществения интерес. Държавната собственост може да бъде използвана за развитие на производителните сили, но може да се превърне и в източник на привилегии за групи, контролиращи административните и политическите механизми. Общественият характер на собствеността не се определя единствено от юридическата принадлежност на активите, а от целите на тяхното използване, механизмите на управление и разпределението на създаваните чрез тях ползи. Без институционална отчетност държавата може да възпроизвежда рентиерски отношения дори когато формално ограничава частната финансова собственост.

Защо индустриалният капитал не е историческата алтернатива на капитализма

Критиката на финансовата олигархия съдържа сериозна теоретична опасност – превръщането на индустриалния капитал в предполагаем естествен представител на обществения интерес. Историческата му роля за развитието на производителните сили не премахва противоречието между него и наемния труд. Индустриалният предприемач се нуждае от квалифицирана работна сила и устойчива производствена среда, но същевременно има интерес да ограничава разходите за труд и да присвоява възможно най-голяма част от създаваната стойност. Развитието на производството може да бъде съпроводено от социално неравенство, ограничаване на трудовите права и концентрация на икономическа власт.

Една от особеностите на класическата марксистка критика на капитализма е разбирането, че общественият характер на производството влиза в противоречие с частния характер на присвояването. Съвременната индустриална дейност представлява резултат от взаимодействието между огромен брой хора, научни институции, публично изградена инфраструктура и натрупано в продължение на поколения познание. Нито един индивидуален собственик не създава самостоятелно материалните и интелектуалните предпоставки за функционирането на производствената система. Правата върху резултатите от тази колективна дейност обаче се определят от конкретната структура на собствеността, която може да концентрира значителна част от доходите сред ограничен кръг икономически субекти.

Технологичната революция придава ново съдържание на това противоречие. Автоматизацията и изкуственият интелект разширяват възможностите за създаване на материални и интелектуални продукти с намаляващо непосредствено участие на човешкия труд в определени дейности. От гледна точка на историческото развитие на цивилизацията подобна промяна открива възможности за намаляване на времето, което хората трябва да посвещават на осигуряването на материалните условия за своето съществуване. Но в рамките на обществена система, в която достъпът до основните блага зависи предимно от доходите от труд, намаляващата необходимост от човешки труд може да се превърне в източник на несигурност.

Технологичният прогрес не определя самостоятелно характера на обществените отношения, които ще възникнат в резултат от него. Ако собствеността върху автоматизираните производствени системи, цифровата инфраструктура и интелектуалните продукти се концентрира в ограничен кръг корпорации, увеличаването на производителността може да задълбочи неравенството в разпределението на доходите. Освобождаването на човека от необходимостта да извършва определени трудови дейности ще придобие различен социален смисъл в зависимост от това дали обществото разполага с механизми за справедливо разпределение на резултатите от технологичното развитие.

Социално ориентираната политическа стратегия не може да се ограничава до подкрепа за индустриалния капитал в неговите конфликти с финансовите интереси. Подобна подкрепа може да бъде оправдана, когато създава условия за развитие на националния производствен потенциал, но тя трябва да бъде обвързана със защита на труда, повишаване на жизнения стандарт и разширяване на общественото участие в определянето на икономическите приоритети. В противен случай левицата рискува да се превърне в политически съюзник на една група от господстващата класа, без да поставя въпроса за историческото преодоляване на зависимостите, върху които се основава властта на тази класа.

Общественото богатство и историческата перспектива на човешката свобода

Разграничаването между създаването на богатство и неговото присвояване поставя въпроса за самото съдържание на икономическото развитие. Общество, в което жилищните имоти непрестанно поскъпват, може да демонстрира увеличаване на стойността на националните активи, докато възможностите на младите поколения да създават семейства и да придобиват собствен дом намаляват. Разширяването на пазара на здравни услуги може да увеличава приходите в съответния сектор, без да гарантира подобряване на здравното състояние на населението. Повишаването на корпоративната рентабилност може да съществува едновременно с нарастваща несигурност на трудовите доходи. В рамките на финансовата оценка тези противоречия трудно могат да бъдат достатъчно пълноценно осмислени, защото общественото благосъстояние не се изчерпва с пазарната стойност на произвежданите стоки и притежаваните активи.

Човешките потребности не възникват в зависимост от способността на хората да заплащат тяхното удовлетворяване. Болният има потребност от лечение независимо от материалното си положение, детето има потребност от образование независимо от богатството на своето семейство, а обществото има потребност от култура, научно познание и историческа памет независимо от непосредствената им способност да генерират приходи. Превръщането на платежоспособността в универсален критерий за достъп до обществените блага създава граници пред човешката свобода, които не произтичат непременно от недостиг на материални ресурси, а от институционалния начин на тяхното разпределение.

Войната между финансовия и индустриалния капитал ще определя значителна част от политическите конфликти през следващите десетилетия. Различни групи на икономическия елит ще се стремят да подчиняват държавната политика на собствените си стратегии за натрупване. Националните правителства ще търсят възможности за възстановяване на производствената самостоятелност, без да разрушават финансовите механизми, от които зависи функционирането на съвременната икономика. Работещите хора ще бъдат поставяни пред опасността да избират между различни политически проекти, които обещават преодоляване на финансовата доминация, без непременно да поставят под съмнение съществуващите отношения между труда и собствеността.

Историческата цел на обществения прогрес не може да бъде сведена до възстановяване на приоритета на индустриалната печалба пред финансовата рента. Производителните сили придобиват своето цивилизационно предназначение чрез възможностите, които създават за развитие на човешката личност. Индустриалното производство, научното познание и технологичната революция са средства за разширяване на пространството на човешката свобода, а не самостоятелни основания за нейното ограничаване. Общество, което произвежда все повече богатство, но принуждава хората да посвещават все по-голяма част от живота си на обслужване на икономически зависимости, не може да бъде определено като исторически по-свободно единствено въз основа на неговата производителност.

Капитализмът създаде материални предпоставки за освобождаване на човечеството от голяма част от ограниченията на неговото историческо съществуване, но същевременно превърна собствеността върху тези предпоставки в източник на нови форми на зависимост. В това се съдържа далеч по-дълбоко противоречие от конфликта между финансовите и индустриалните интереси. Човечеството постепенно придобива възможност да организира икономическия живот в съответствие със своите действителни потребности, докато господстващите отношения на собственост продължават да подчиняват тези потребности на императивите на натрупването.

Историческата перспектива на XXI век зависи от способността на обществата да преодолеят това противоречие. Победата над финансовата олигархия би имала ограничено значение, ако човекът продължи да бъде разглеждан единствено като производствен ресурс, потребител или длъжник. Цивилизацията ще достигне по-висока степен на развитие тогава, когато натрупаното обществено богатство престане да определя границите на човешката свобода и започне да съществува като нейна материална основа.



