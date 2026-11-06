Тръмп остана президент, но Америка му отне свободата да управлява

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп се изправя пред най-сложното противоречие на своето президентство: да притежава огромна власт, но да губи възможността да я превръща в политически резултати. Зад изборния обрат се разкрива много по-дълбок разлом – между американската държава и глобалния капитал, между обещаното национално възраждане и социалната действителност, между амбициите за световно господство и границите на американската мощ. Какво очаква Тръмп през последните две години и каква Америка ще остави след себе си?

Доналд Тръмп ще продължи да управлява Съединените щати още повече от две години, но след изборите на 3 ноември 2026 година неговото президентство навлезе в качествено различен период. Американските избиратели не го отстраниха от Белия дом, не отмениха резултатите от президентските избори през 2024 година и не отнеха конституционните му правомощия. Те направиха нещо, което може да се окаже не по-малко значимо за политическото му бъдеще: лишиха го от парламентарната опора, необходима за осъществяването на голяма част от неговата програма. Президентът, който се завърна във властта с обещанието да промени Америка, ще трябва да довърши мандата си в условията на институционално противопоставяне, чиято дълбочина тепърва ще се проявява.

Демократическата партия спечели контрола и върху двете камари на Конгреса. По данните, публикувани непосредствено след изборите, тя си осигури най-малко 54 места в Сената и значително разшири представителството си в Камарата на представителите, включително чрез победи в традиционно републикански райони. Окончателното разпределение на всички мандати все още се уточнява, но политическият резултат вече е безспорен. Републиканците загубиха законодателното мнозинство, а президентът ще трябва да се съобразява с Конгрес, чието ръководство открито заявява намерението си да ограничава неговите инициативи.

Същинското значение на този резултат обаче не може да бъде разбрано единствено чрез съотношението на парламентарните места. Американската политика преживява продължителна криза на общественото представителство, в която Тръмп се превърна едновременно в изразител на натрупаното недоволство и в една от централните фигури на политическото противопоставяне. Неговото възходящо движение беше свързано с обещанието да върне на американците контрола върху собствената им държава. Изборите от 2026 година поставят въпроса доколко това обещание е намерило убедително въплъщение в действителното управление и доколко обществените очаквания са се сблъскали с ограничения, които не зависят само от волята на президента.

В историята на политическата власт съществува едно противоречие, което придобива особена острота при лидерите, изградили своята легитимност върху обещанието за радикална промяна. Докато се борят за властта, те могат да представят съществуващия ред като основна причина за обществените несполуки. След като поемат управлението, същият този ред постепенно се превръща в средата, в която трябва да доказват способността си да осъществят обещаното. Държавните институции, икономическите зависимости, международните ангажименти и социалните противоречия престават да бъдат само препятствия, приписвани на предишните управляващи. Те стават част от отговорността на новата власт. Тръмп се сблъсква с този проблем в особено сложна форма, защото неговото политическо движение продължава да черпи значителна част от енергията си от противопоставянето на политическата система, която самият той вече ръководи за втори път.

Политическият бунт, който трябваше да се превърне в управление

Тръмпизмът не възникна като случайно отклонение от традиционната американска политика. Неговите обществени основания се формираха в продължение на десетилетия, през които значителни групи от американското население постепенно губеха усещането, че политическите институции представляват техните интереси. Деиндустриализацията на цели региони, промените в структурата на заетостта, нарастващото икономическо неравенство и културното отчуждение между различните обществени среди създадоха условия за появата на движение, което отхвърляше не само отделни политически решения, но и самия език на установената политическа система.

За много от неговите привърженици Тръмп олицетворяваше отказа да се приеме за неизбежен един обществен ред, при който икономическият растеж може да съществува едновременно със социална несигурност, а международното могъщество на държавата не гарантира благополучие на собствените ѝ граждани. Американската икономика продължаваше да създава огромни богатства, технологичните корпорации разширяваха влиянието си, финансовите пазари достигаха нови мащаби, но в редица индустриални райони общественото настроение се определяше от загубата на работни места, обезценяването на квалификацията и несигурността за бъдещето на следващото поколение. В тази среда обещанието Америка отново да стане велика придоби значение, което далеч надхвърляше обикновения предизборен лозунг.

То съдържаше представата за възстановяване на изгубена историческа справедливост. За част от американците националното величие означаваше не толкова военно превъзходство или международен престиж, колкото възможността човек да живее от собствения си труд, да притежава дом, да осигури образование на децата си и да вярва, че тяхното бъдеще ще бъде по-добро от неговото. Тръмп успя да свърже тези очаквания с критиката срещу глобализацията, имиграционната политика и политическите елити. Неговото движение придоби сила, защото превърна разпокъсаното социално недоволство в обща политическа идентичност.

Но националното възраждане, разбрано като възстановяване на определена обществена и икономическа действителност, се сблъсква с необратимостта на историческите промени. Индустриалната Америка от средата на ХХ век не може да бъде възпроизведена чрез административно решение. Тогавашното американско икономическо превъзходство се основаваше върху специфично съчетание от исторически обстоятелства: разрушаването на голяма част от европейския и японския производствен потенциал през Втората световна война, огромния вътрешен пазар на САЩ, международното положение на долара и технологичното предимство на американската индустрия. Днешната световна икономика има съвсем различна структура. Китай се превърна в индустриална сила с глобално значение, международните производствени вериги обхващат множество държави, а технологичната конкуренция се развива в области, които не съществуваха в предишната индустриална епоха.

Тръмп може да стимулира връщането на определени производства на американска територия, да използва митнически ограничения и да насърчава инвестициите в стратегически отрасли. Той обаче не може да възстанови историческите условия, при които Съединените щати притежаваха несравнимо по-голям дял от световното индустриално производство. Политическата воля е способна да влияе върху икономическите процеси, но не може да отменя тяхната материална основа. В това противоречие се съдържа една от големите трудности пред тръмпизма: обещанието за възстановяване на изгубеното величие предполага преобразувания, чиито реални резултати зависят от продължителни процеси и от поведението на множество независими участници.

Избирателят обаче не живее в историческото време на структурните преобразувания. Той живее във времето на месечната заплата, ипотечната вноска, цените в магазина и разходите за медицинско обслужване. За него политическото обещание придобива смисъл чрез промяната в собственото му всекидневие. Ако тази промяна не настъпва достатъчно бързо, възниква разминаване между подкрепата за общата политическа идея и оценката за конкретното управление. Човек може да продължава да смята, че Америка трябва да възстанови индустриалната си мощ, и едновременно с това да бъде недоволен от икономическите резултати на президента, който е обещал да го направи.

Следизборните изследвания и репортажи на Associated Press и Reuters свързват демократическите успехи с недоволството от високите разходи за живот, инфлационния натиск и икономическите последици от войната с Иран. Тези данни не доказват, че всички гласували срещу републиканците са отхвърлили идеите на MAGA. Те показват обаче, че непосредствените материални проблеми са имали съществено значение за изборното поведение.

Тъкмо тук трябва да се търси една от причините за политическата уязвимост на Тръмп. Той успя да създаде силна връзка между националната идентичност и икономическите очаквания на своите избиратели. Но колкото по-силна става тази връзка, толкова по-голяма е отговорността за несъответствието между обещаното и постигнатото. Политическото движение, което представя своя лидер като човек, способен да преодолее ограниченията на системата, неизбежно повишава и обществените очаквания към неговата лична способност да решава проблемите. Когато икономическата действителност не се подчинява на тези очаквания, разочарованието може да придобие особена сила.

Американският капитализъм и противоречието между националната държава и глобалния капитал

Зад изборните резултати стои проблем, който според мен заслужава много по-голямо внимание от обичайните обяснения за популярността на отделните политически лидери. Съвременната американска държава се намира в сложни отношения с икономическа система, чиито най-влиятелни участници отдавна са надхвърлили националните граници. Големите финансови институции, технологичните корпорации и транснационалните производствени компании функционират в глобално икономическо пространство, докато политическата легитимност на американското управление продължава да произтича от националния електорат.

Това противоречие не е създадено от Тръмп. То се развиваше през целия период на ускорена глобализация, когато свободното движение на капитали и производствени мощности се превърна в основен принцип на международната икономика. Американските корпорации получиха възможност да организират производството си там, където разходите са по-ниски, пазарите са по-перспективни, а регулаторните условия са по-благоприятни. За акционерите подобни решения често означаваха повишаване на печалбите. За част от американските работници те означаваха загуба на икономическата основа на цели местни общности.

Тръмп постави под въпрос политическата приемливост на този модел, но неговото управление не може да съществува извън икономическите отношения, които го поддържат. Американските финансови пазари, международното положение на долара и глобалната дейност на корпорациите са сред основните източници на икономическата мощ на Съединените щати. Същевременно именно глобалният характер на тази система ограничава възможностите националната държава да насочва капиталовите потоци според непосредствените потребности на своето население.

Тук се проявява историческо напрежение между политическата форма на националната държава и икономическото съдържание на глобализирания капитализъм. Държавата продължава да носи отговорност пред своите граждани, но значителна част от икономическите решения се вземат според критерии, които не съвпадат непременно с обществените интереси на тези граждани. Инвестициите се насочват към отрасли и региони, обещаващи по-висока възвръщаемост, а социалните последици от тези решения остават в голяма степен за националните общества и техните институции.

Политическата програма на Тръмп може да бъде разглеждана като опит да се възстанови по-силна връзка между националната държава и икономическите процеси. Митническите тарифи, ограниченията върху определени международни сделки и стремежът към възстановяване на стратегически производства са инструменти за промяна на отношенията между държавната власт и капитала. Но самият капитал не представлява единна обществена сила с еднакви интереси. Индустриалните производители, финансовите институции, енергийните компании и технологичните корпорации могат да имат различно отношение към протекционизма, международната търговия и държавната намеса.

За предприятия, които се конкурират с вносни стоки, митническите ограничения могат да създадат по-благоприятни условия. За компании, зависими от международни доставки на компоненти и суровини, същите ограничения могат да увеличат производствените разходи. Финансовият капитал може да реагира на търговските конфликти чрез пренасочване на инвестиции, докато индустриалните предприятия трябва да вземат решения, чиито резултати се проявяват след години. Възстановяването на националното производство изисква не само политически стимули, но и дългосрочна икономическа предвидимост.

Тръмп се стреми да използва държавната власт за промяна на икономическото поведение на големите корпорации, но същевременно е зависим от тяхната готовност да инвестират, да създават работни места и да поддържат икономическия растеж. Това поставя администрацията в положение, при което политическите цели трябва постоянно да се съобразяват с интересите на икономически сили, които не могат да бъдат управлявани единствено чрез президентски разпореждания.

След загубата на Конгреса възможностите за законодателно преустройство на икономическата политика ще бъдат допълнително ограничени. Президентът ще запази определени инструменти в областта на търговската политика и изпълнителната власт, но мащабните данъчни, бюджетни и индустриални инициативи ще изискват съобразяване с новото парламентарно мнозинство. Демократите ще могат да влияят върху разпределението на държавните средства и върху законодателните условия за икономическите преобразувания. Възможни са спорове, при които всяка от страните ще представя собствените си решения като защита на американските работници и националната икономика.

В тези конфликти ще се проявява не само традиционното противопоставяне между републиканци и демократи. Ще се сблъскват различни разбирания за отношенията между държавата, капитала и обществото. Част от политическите предложения могат да бъдат подкрепяни от икономически групи, свързани с различни партии, докато други ще пораждат противоречия вътре в самите партийни коалиции. Американската политика отдавна не може да бъде обяснена чрез просто противопоставяне между бизнеса и държавата. Държавната власт е необходим участник в поддържането на условията за натрупване на капитал, но едновременно с това трябва да отговаря на социалните очаквания на обществото.

Изборите през 2026 година могат да се разглеждат като поредно проявление на тази по-дълбока криза на представителството. Американските граждани избират политически ръководители, от които очакват решения на икономически проблеми, чиито причини и механизми често надхвърлят непосредствените възможности на избраната власт. Политическите партии обещават контрол върху процеси, които в действителност се формират от взаимодействието между национални институции, глобални пазари и международни отношения. Когато обещанията не се изпълняват, недоволството се насочва към управляващите, но самите структурни противоречия остават.

Властта на личността и съпротивата на институциите

Американската конституционна система е изградена върху разбирането, че политическата власт трябва да бъде ограничавана чрез разделение на правомощията. Президентът притежава значителна самостоятелност в изпълнителната власт, но не може да замести Конгреса в законодателния процес. Федералните съдилища могат да преценяват законосъобразността на определени решения, а отделните щати запазват собствени правомощия. Тази институционална конструкция е създадена, за да предотвратява прекомерната концентрация на власт, но тя неизбежно създава и възможности за продължителни политически конфликти.

Тръмп внася в тази система особен тип политическо лидерство. Неговият стил се основава върху непосредственото въздействие върху общественото мнение, силната персонализация на политическите конфликти и стремежа към бързи решения. Той често представя институционалната съпротива като препятствие пред осъществяването на волята на избирателите, подкрепили неговата програма. Но американската конституционна система не отъждествява президентската победа с неограничено право на управление. Избирателите предоставят различни мандати на президента и на членовете на Конгреса, а институциите трябва да функционират дори когато тези мандати изразяват противоположни политически предпочитания.

След изборите от 3 ноември това противоречие придобива непосредствено практическо значение. Демократическото мнозинство ще може да определя законодателния дневен ред, да провежда разследвания, да упражнява контрол върху администрацията и да влияе върху бюджетните решения. Сенатът ще разполага с възможности да блокира определени президентски назначения, докато Камарата на представителите ще играе централна роля при приемането на законодателството. Президентът ще запази правото си на вето, а преодоляването му ще изисква квалифицирано мнозинство, което не произтича автоматично от демократическата изборна победа.

Американската история познава множество периоди на разделена власт, но настоящата ситуация притежава особености, свързани с характера на политическата поляризация. При Бил Клинтън след изборите през 1994 година противопоставянето с републиканския Конгрес доведе до тежки бюджетни конфликти, но съществуваха и възможности за договаряне по определени въпроси. При Барак Обама републиканското мнозинство ограничи значителна част от законодателните му инициативи, а президентът постепенно започна да използва по-активно изпълнителните си правомощия. Тръмп вече има собствен опит с демократическа Камара на представителите през първия си мандат, когато институционалното противопоставяне достигна до процедури за импийчмънт.

Сега обаче демократите ще контролират и двете камари, а политическата среда е допълнително усложнена от натрупаните конфликти през последното десетилетие. Противопоставянето между президента и неговите противници не засяга само конкретни законодателни решения. То включва различни разбирания за границите на президентската власт, независимостта на държавните институции и легитимността на политическите действия. При подобни условия дори обичайни бюджетни или административни спорове могат да придобиват значение, което далеч надхвърля непосредствения им предмет.

Възможността за нови парламентарни разследвания е реална, но не бива да се смесва с неизбежност на отстраняването на президента. Американската конституция предвижда сложна процедура за импийчмънт, при която Камарата на представителите повдига обвинения, а осъждането в Сената изисква мнозинство от две трети от присъстващите сенатори. Демократическото мнозинство само по себе си не осигурява такъв резултат. Много по-непосредствени последици могат да произтекат от бюджетните преговори, блокирането на назначения, съдебните спорове и контрола върху изпълнителната администрация.

Политическият проблем за Тръмп ще бъде свързан с необходимостта да упражнява властта в условията на постоянно институционално ограничаване, без това да разрушава обществената основа на неговото лидерство. Прекомерната конфронтация може да затрудни управлението и да увеличи икономическата несигурност. Продължителното договаряне с политическите противници може да предизвика недоволство сред част от привържениците му, които очакват решително противопоставяне на установения ред. Президентът ще трябва да съчетава политическата идентичност на своето движение с необходимостта от практически решения в рамките на конституционната система.

Световната мощ и границите на американското могъщество

Външната политика на Тръмп се развива в международна среда, която се различава съществено от онази, в която Съединените щати се намираха след края на Студената война. През 90-те години американското превъзходство изглеждаше достатъчно голямо, за да позволи на Вашингтон да определя значителна част от правилата на международната система. Разпадането на Съветския съюз, икономическите затруднения на Русия и ограниченото тогава международно влияние на Китай създадоха условия за американско лидерство, което често се възприемаше като естествено продължение на историческото развитие.

Днешният свят не може да бъде описан чрез същите категории. Китай притежава огромен индустриален потенциал и се превърна в технологичен и икономически конкурент на Съединените щати. Русия запазва значителни военни възможности и настоява за преразглеждане на определени елементи от европейската архитектура на сигурност. Индия разширява международното си влияние, а редица държави от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка се стремят към по-голяма самостоятелност при определянето на външнополитическите си отношения.

Това не означава, че американското глобално влияние е изчезнало. Съединените щати продължават да разполагат с огромни финансови, технологични и военни ресурси. Доларът запазва централното си място в международната финансова система, американските корпорации имат глобално присъствие, а съюзническите отношения на Вашингтон обхващат значителна част от икономически развитите държави. Но възможността американската воля да бъде превръщана в международни решения среща все повече ограничения, произтичащи от интересите и възможностите на други участници.

Тръмп се стреми да възстанови американската мощ чрез по-непосредствено използване на икономическия натиск, търговските ограничения и двустранните преговори. Неговият подход предполага, че значителна част от международните противоречия могат да бъдат решавани чрез промяна на съотношението между разходите и ползите за отделните държави. Но отношенията между големите сили не се изчерпват с търговските сделки. Те включват въпроси на сигурността, исторически конфликти, стратегически интереси и представи за национален суверенитет, които невинаги могат да бъдат сведени до икономически изчисления.

При Русия това противоречие се проявява в отношенията около Украйна, санкционната политика и бъдещето на европейската сигурност. Възможните дипломатически договорености трябва да отчитат не само позициите на Вашингтон и Москва, но и интересите на Украйна, европейските държави и останалите участници в конфликта. Всяко споразумение, което предполага промяна в американските законодателни ангажименти или бюджетни решения, ще трябва да се съобразява с новото мнозинство в Конгреса. Това ограничава възможността президентът да превръща личните дипломатически контакти в дългосрочни държавни задължения без достатъчна институционална подкрепа.

Отношенията с Китай поставят още по-сложен проблем, защото стратегическото съперничество между Вашингтон и Пекин има дълбоки икономически и технологични основания. Американските демократи и републиканци се различават по използваните инструменти, но и в двете партии съществува широко разбиране, че китайското развитие представлява дългосрочно предизвикателство пред американското международно влияние. Новото парламентарно мнозинство може да променя отделни аспекти на търговската политика, но няма основания да се очаква, че самото стратегическо съперничество ще изчезне вследствие на изборните резултати.

Войната с Иран добавя към тези противоречия непосредствен икономически и политически натиск. Военните действия и техните последици за енергийните пазари могат да увеличават разходите за американските домакинства, докато продължителният международен ангажимент поражда въпроси за целите и цената на използването на военна сила. Американското общество вече има исторически опит с конфликти, при които първоначалните политически намерения постепенно се сблъскват с неочаквани военни, икономически и социални последици. Виетнам, Ирак и Афганистан са различни по своя характер, но показват колко трудно е военното превъзходство да бъде превърнато в устойчив политически резултат.

За Тръмп международната политика може да предостави пространство за дипломатически инициативи, които не изискват същата степен на непосредствено законодателно участие, както вътрешните икономически преобразувания. Но това пространство не е неограничено. Конгресът контролира бюджетните средства, участва в определени международни решения и може да приема закони, ограничаващи свободата на действие на администрацията. Освен това международните партньори ще трябва да оценяват доколко договореностите с действащия президент могат да бъдат запазени след приключването на неговия мандат.

Политическото време и бъдещето на тръмпизма

Оставащите две години от президентството на Тръмп ще преминат под въздействието на противоречие, което не може да бъде преодоляно чрез обичайните средства на политическата мобилизация. Президентът трябва да продължи управлението си, докато собствената му партия постепенно ще бъде принудена да мисли за бъдещето след него. Двадесет и втората поправка към американската конституция не позволява едно лице да бъде избирано за президент повече от два пъти. Това означава, че изборите през 2028 година ще изискват нова републиканска кандидатура, а подготовката за нея ще започне още по време на настоящия мандат.

Тръмпизмът е движение, в което политическата програма и личността на лидера са свързани по необичайно силен начин. През последното десетилетие отношението към Тръмп се превърна в един от основните критерии за принадлежност към Републиканската партия. Неговата подкрепа можеше да определя политическата кариера на отделни кандидати, а противопоставянето срещу него често водеше до конфликти вътре в консервативното движение. Подобна персонализация създава значителна мобилизационна сила, но затруднява изграждането на политическа приемственост, която не зависи непосредствено от присъствието на основателя.

Републиканската партия ще трябва да решава дали бъдещото ѝ развитие предполага запазване на основните политически идеи на MAGA, промяна на стила на управление или по-съществено преосмисляне на отношенията между консервативната политика и американските институции. Тези възможности не са непременно взаимно изключващи се. Възможно е различни политически фигури да се стремят да съчетаят националистическата икономическа програма с по-предвидим институционален подход. Възможно е и вътрешнопартийните различия да се задълбочат, особено ако икономическите проблеми продължат да оказват натиск върху обществената подкрепа.

Джей Ди Ванс заема особено място в тези процеси като действащ вицепрезидент и представител на поколение консервативни политици, чието възходящо развитие е свързано с политическата промяна, предизвикана от Тръмп. Но наследяването на политическа програма не означава автоматично наследяване на личната легитимност на нейния създател. Общественото влияние на Тръмп се формира от специфично съчетание на биография, политически стил, публичен образ и отношения с избирателите. Нито една от тези характеристики не може да бъде механично прехвърлена върху друг политик.

Демократическата партия също ще бъде изправена пред сложни вътрешни отношения. Изборната победа засилва влиянието както на умерените, така и на прогресивните течения, които могат да извличат различни изводи от резултатите. Едните ще настояват за разширяване на подкрепата сред центристките избиратели, докато другите ще поставят акцент върху социалните неравенства, икономическата политика и необходимостта от по-дълбоки преобразувания. Новото парламентарно мнозинство ще трябва да съчетава тези различия с необходимостта да предлага конкретни законодателни решения в условията на президентско вето.

Американската политика ще започне да живее едновременно в две различни времена. Едното ще бъде времето на действащото президентство, в което трябва да се вземат решения за бюджета, икономиката, международните конфликти и държавната администрация. Другото ще бъде времето на предстоящата политическа смяна, когато партиите, икономическите елити и международните партньори постепенно ще ориентират своите действия към бъдещата администрация. Колкото повече наближават изборите през 2028 година, толкова по-голямо значение ще придобива въпросът за устойчивостта на решенията, взети през последните години от мандата на Тръмп.

Тази двойственост може да влияе върху поведението на всички основни политически участници. Републиканските кандидати ще трябва да съобразяват отношенията си с президента със собствените си бъдещи амбиции. Демократите ще се стремят да използват парламентарното си мнозинство, за да изградят убедителна алтернатива за следващите президентски избори. Големите корпорации ще оценяват икономическите решения не само според непосредствените им последици, но и според възможността за промяна на политическия курс след 2028 година. Международните партньори на Вашингтон ще трябва да преценяват доколко поетите ангажименти могат да бъдат запазени при следваща администрация.

Тръмп ще продължи да притежава значителни президентски правомощия, но неговата политическа воля ще действа в среда, в която все повече решения ще се вземат с оглед на бъдещето след него. Това не означава автоматично отслабване на влиянието му върху Републиканската партия или върху американското общество. То означава, че президентството му навлиза в период, когато въпросът за политическото наследство постепенно започва да съществува редом с въпроса за непосредственото управление.

Историческата граница на личната власт

Политическата философия отдавна разглежда противоречието между личната воля на управляващия и обективните условия, в които тази воля трябва да бъде осъществявана. Силният лидер може да променя политическия език, да мобилизира обществени групи и да създава нови институционални отношения. Но неговото влияние не премахва икономическите зависимости, социалните противоречия и историческите процеси, които формират действителността. Политическата власт е способност да се въздейства върху обществото, но не е възможност обществото да бъде преобразувано независимо от неговите материални условия.

Тръмп представлява особено интересен пример за това противоречие, защото политическата му биография е изградена върху постоянното оспорване на установените ограничения. Неговият публичен образ се основава на убеждението, че политическите проблеми могат да бъдат преодолявани чрез решителност, лична инициатива и отказ от традиционните правила на политическото поведение. Този подход му позволи да разруши редица представи за възможното в американската политика. Но след повторното му завръщане в Белия дом той трябва да упражнява властта в система, чиито основни противоречия не могат да бъдат отстранени единствено чрез промяна на политическия стил.

Американската държава остава едновременно национална политическа организация и център на глобална система от икономически, финансови и военни отношения. Нейното управление трябва да отговаря на очакванията на американските граждани, но същевременно да поддържа международни ангажименти, които изискват огромни ресурси. Политическите партии трябва да представляват различни обществени интереси, но функционират в икономическа среда, в която влиянието на големия капитал има голямо значение. Президентът трябва да осъществява собствената си програма, но неговите решения се ограничават от Конгреса, съдилищата, федералното устройство и международните обстоятелства.

Изборите през 2026 година направиха тези противоречия по-видими. Те показаха, че силната лична политическа идентичност не гарантира трайна подкрепа за всички действия на управляващите. Показаха също, че обществото може да променя политическите си предпочитания, без непременно да се отказва от проблемите и очакванията, които преди това са го насочили към определено движение. Демократическата победа променя съотношението на силите във Вашингтон, но не премахва социалните основания, върху които възникна тръмпизмът.

Оставащият мандат на Тръмп ще бъде изпълнен с решения, чието значение няма да се изчерпва с непосредствените политически резултати. Отношенията с Конгреса ще влияят върху възможностите за икономически преобразувания. Международните конфликти ще продължат да оказват натиск върху американските ресурси и обществените настроения. Републиканската партия ще трябва да изгражда бъдещето си в условията на продължаващо лично влияние на президента, а демократите ще бъдат принудени да доказват, че парламентарната им победа може да бъде превърната в реална политическа алтернатива.

Историческото значение на тръмпизма няма да бъде определено единствено от изборните му победи и поражения. То ще зависи и от това дали обществените противоречия, които го породиха, ще намерят нови форми на политическо представителство, дали американската държава ще успее да съчетае вътрешните социални потребности с глобалните си ангажименти и как ще се променят отношенията между националната власт и икономическите сили, които действат отвъд нейните граници.

Тръмп ще остане в Белия дом до януари 2029 година. През това време той ще продължи да взема решения, да влиза в конфликти с политическите си противници и да се стреми да осъществява собствената си програма. Но американското общество вече започва да се подготвя за политическа действителност, в която неговото президентство ще принадлежи на миналото. Тази действителност ще наследи не само резултатите от неговото управление, но и противоречията, които направиха възможно появяването му като една от най-влиятелните фигури в съвременната американска история.



