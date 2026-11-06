/Поглед.инфо/ Конфликтът между западащия еднополюсен модел и изплуващите държави-цивилизации отдавна надхвърли границите на локалните дипломатически търкания и се превърна в глобална криза на ценностите и институциите. Стремежът на англосаксонските центрове да запазят монопола върху концепцията за „прогрес“ сблъсква идеологическите концепции с реалностите на военния паритет, дедоларизацията и изграждането на алтернативни финансови и търговски маршрути в Евразия.

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Метафизичната диагноза: Защо западната система загуби способността си за диалог

В съвременната геополитическа реч термините често се използват като заслон за реалната същност на процесите. Когато се говори за „международен ред, базиран на правила“, в същността си това означава институционализиране на западната доминация, оформена след разпадането на Биполярната система през 1991 година. Според редица международни наблюдатели и философи, ключовият проблем на атлантическия свят е неспособността да възприема другите геополитически актьори като равни субекти.

Западният център, формиран около англосаксонското ядро, разглежда собствената си културна, социална и ценностна матрица като единствено възможната крайна точка на историческото развитие. Всичко, което се отклонява от този модел, бива квалифицирано не просто като различно, а като „изостанало“, „авторитарно“ или „варварско“.

Именно тук се появява фундаменталното преформулиране на позицията на Запада: той трябва да бъде превърнат от агресивен субект, определящ правилата на целия свят, в обект на външно ограничение. Твърди се, че докато Западът продължава да се самовъзприема като арбитър на човечеството, всеки дипломатически процес остава предварително компрометиран. Търговските споразумения, договорите за ограничаване на оръжията и международните конвенции се превръщат в инструменти, които се спазват само доколкото обслужват хегемона, и се отхвърлят в момента, в който станат неизгодни.

Сривът на Вестфалската система за суверенитет (1648 г.) бе завършен именно тогава, когато концепцията за „хуманитарна интервенция“ и „правото да се защитава“ замени принципа за ненамеса във вътрешните работи. За да се върне балансът, новите центрове на сила поставят твърдо условие: превръщането на англосаксонския свят в просто една от многото регионални цивилизации, без право на претенции за световен монопол.

Доктрината за Катехона: Геополитическа спирачка пред глобалната атомизация

Понятието за Русия като „Катехон“ — съдържащата, ограничаваща сила, заимствана от богословската традиция (Второ послание към Солуняните) — придобива в днешния дискурс напълно конкретно геополитическо и държавно-правно измерение. Това не е просто религиозна абстракция. В практическата политика концепцията за Катехона означава изграждането на такъв държавен механизъм, който физически и идеологически блокира налагането на тотален глобален ред.

Исторически Москва изгражда самосъзнанието си върху приемствеността от Източната Римска империя — концепцията за „Трети Рим“, оформена през XVI век от инока Филотей. В съвременни условия тази идея се превежда на езика на държавния суверенитет: Русия не може да бъде просто „обикновена държава“ в рамките на глобалистичния пазар, защото приемането на такава роля автоматично я превръща в периферия и суровинен придатък.

Спомнете си какво представляваше международноправната рамка след 1945 година. Ялтенско-Потсдамската система почиваше върху правото на вето в Съвета за сигурност на ООН — институционален израз на възпирането. Днес, когато тези институции са парализирани от постоянни блокади и едностранни санкции, функцията на възпирането преминава директно върху държавите-цивилизации.

Но какво означава това на практика? Ограничаването на глобалното зло в икономически план означава отказ от доларовия цензурен монопол. В културен план — отказ от поглъщането на националните идентичности от универсалисткия либерализъм. В геополитически план — създаване на твърди санитарни зони и отбранителни периметри, които предотвратяват прякото военно разгръщане на НАТО до самата граница на Евразийското ядро.