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Свят

Балонът на изкуствения интелект е готов да се спука! Технологичните гиганти натрупаха 4,1 трилиона долара дълг за центрове за данни

/Поглед.инфо/ Глобалните финансови пазари навлизат във фаза на остро изтрезняване, след като разривът между колосалните разходи за изкуствен интелект и реалните приходи от технологията достигна критични нива. Търговските сесии на Уолстрийт и азиатските борси регистрираха рекордни загуби на капитализация, задвижвани от срив в свободния паричен поток на водещите корпорации. Натрупването на трилиони долари дълг за инфраструктура и центрове за данни поставя под въпрос стабилността на световната финансова система по модел, напомнящ кризата от 2008 година.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34651 прочитания
Балонът на изкуствения интелект е готов да се спука! Технологичните гиганти натрупаха 4,1 трилиона долара дълг за центрове за данни
ИИ генерирана
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Анатомия на един капиталов прегрев

Когато пазарната капитализация започне да се откъсва от фундаменталните счетоводни показатели, историята обикновено предлага един и същ сценарий. В момента технологичният сектор е навлязъл в спирала, при която инвестициите не се захранват от оперативна печалба, а от дългове и емитиране на нови облигационни емисии.

По изчисления на водещи инвестиционни банки, общият размер на очакваните капиталови разходи (CapEx) за инфраструктура на изкуствения интелект до 2030 г. ще надхвърли 5,5 трилиона долара. Приблизително 4,1 трилиона долара от тази сума се очертава да бъдат финансирани чрез привлечен капитал — синдикирани заеми, частен кредит и корпоративни облигации.

Петицата доминатори — Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и Oracle — на практика се превърнаха във финансови конструкции с висока задлъжнялост. За 2027 г. техните планирани капиталови инвестиции се очаква да преминат прага от 1 трилион долара на годишна база.

Проблемът не е в самия мащаб на цифрите. Проблемът е, че счетоводният баланс на тези гиганти започва да показва структурни пукнатини — свободният паричен поток (Free Cash Flow) намалява с десетки милиарди долари за тримесечие.

Математиката на пропастта: 300 милиарда срещу 70 милиарда

Анализ на Goldman Sachs показва суровата аритметика зад манията по невронните мрежи. За да могат корпорациите да възвърнат разходите си за покупка на графични процесори (GPU), изграждане на охладителни системи и наем на оптични влакна, секторът трябва да генерира поне 300 милиарда долара преки годишни приходи от ИИ услуги.

Реалността към третото тримесечие на 2026 г.? Реалните приходи се оценяват на едва 70 милиарда долара годишно.

Получава се четирикратна разлика, която не може да бъде затворена с елементарни корпоративни съкращения или минимални увеличения на абонаментните такси. Твърди се, че корпоративните клиенти все по-често преразглеждат пилотните си ИИ проекти поради липса на изменима производителност — корпоративният софтуер пише по-бързо имейли, но не съкращава реалните оперативни разходи в очакваната пропорция.

Ако приходите останат блокирани на това ниво, обслужването на натрупания корпоративен дълг ще започне да разяжда основните бизнес направления — от облачните услуги до дигиталната реклама.

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