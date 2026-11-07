„Ще им счупим краката“: Свърши ли режимът на Пашинян...? Шест признака за това, което предстои

/Поглед.инфо/ По геополитически анализи и дипломатически източници от региона, правителството на Никол Пашинян в Ереван е изправено пред най-тежката си системна криза от идването си на власт през 2018 година. Натрупването на войнствени предупреждения от страна на Техеран, засилената координация между военните разузнавания на Русия и Иран, пълното замразяване на участието в ОДКС и формирането на консолидиран опозиционен фронт от 12 политически сили сочат към настъпването на решителен преломен момент за бъдещето на Армения и целия Южен Кавказ.

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Червената линия на Техеран и ултиматумът за коридора TRIPP

Напрежението в Южен Кавказ достигна критични нива след поредица от официални изявления от Техеран, насочени пряко срещу действията на арменския парламент. Повод за острия отзвук стана ратификацията на рамковото споразумение със Съединените щати относно така наречения проект „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Според анализи на ирански геополитически наблюдатели, под това търговско наименование всъщност се прави опит за реализиране на Зангезурския коридор през арменската област Сюник, но без пряк суверенен контрол от страна на Ереван и под фактическото покровителство на западни структури.

Съветникът на върховния лидер на Иран по международните въпроси Али Акбар Велаяти публикува авторски материал в иранския вестник „Еттелаат“, в който определя гласуването в арменския парламент като стъпка, противоречаща на стратегическите интереси на самия арменски народ. Велаяти разкрива, че в разговор с арменския посланик в Техеран е заяви директно, че ако САЩ и техните регионални съюзници се опитат да преминат иранската „червена линия“, Техеран ще предприеме най-твърди мерки за блокиране на проекта.

За Иран 44-километровата граница с Армения по поречието на река Аракс представлява единственият сухопътен прозорец към Русия и Евразийския икономически съюз, който не зависи от контрола на Анкара или Баку. Появата на контролно-пропускателни пунктове или транспортна инфраструктура под западен мониторинг в областта Сюник се разглежда от Иранския съвет за национална сигурност като опит за стратегическо обкръжаване. Според източници от иранското министерство на отбраната, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) вече е дислоцирал допълнителни подразделения в провинция Източен Азербайджан, в непосредствена близост до Мегри, с цел мониторинг на ситуацията.

Велаяти подчертава още, че настоящото арменско ръководство прави погрешна сметка, като разчита, че вниманието на Москва е изцяло ангажирано в украинския конфликт. Според неговите думи, Иран е готов да действа както в пълна координация с Руската федерация, така и самостоятелно, за да предотврати промяна на геополитическите граници в Закавказието.

Секретната мисия в Кремъл: Координация между Москва и Техеран

Интензификацията на дипломатическите и военните контакти между Москва и Техеран стана очевидна на 5 ноември, когато секретариатът на Висшия съвет за национална сигурност на Иран потвърди визитата на Мохсен Резаеи в руската столица. В рамките на посещението се проведе среща в Кремъл с руския президент Владимир Путин.

По информация на иранското държавно радио, Резаеи е предал лично и спешно послание от иранското висше ръководство до руския държавен глава. Съдържанието на документа остава поверително, но самият факт на извънредното прелитане на Резаеи до Москва показва изключителната спешност на обсъжданите въпроси.

В преговорите от руска страна взеха участие помощникът на президента Юрий Ушаков и началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ адмирал Игор Костюков. Присъствието на ръководителя на руското военно разузнаване показва, че консултациите са надхвърлили рамките на общата дипломация и са засегнали конкретни военни и оперативно-тактически сценарии за гарантиране на сигурността в района на Зангезур.

Иранската страна изразява загриженост, че отстъпките на Ереван пред Вашингтон могат да превърнат Армения в плацдарм за разузнавателна дейност на западни и израелски служби, насочена пряко срещу северните провинции на Иран и руската военна инфраструктура в Кавказ. В Москва и Техеран се разглежда възможността за съвместни дипломатически и икономически лостове за възпиране на тези процеси, преди те да са довели до нов въоръжен сблъсък.