Защо физиката не може да изтрие времето въпреки математическите уравнения

/Поглед.инфо/ Въпросът за фундаменталната природа на времето отдавна се е превърнал в бойно поле, където теоретичната физика, философският идеализъм и невробиологията кръстосват оръжия в опит да разглобят реалността на съставните ѝ части. Напоследък отново набира популярност тезата, че ако съзнанието се разглежда като единствена обективна реалност, а материята и енергията бъдат сведени до вторични проявления, времето автоматично изгубва своята стойност и се превръща в непотребен абстрактен конструкт. Подобни субективни интерпретации обаче се сблъскват с неумолими физически и логически лимити, тъй като самото съществуване на какъвто и да е процес – от невронната електрическа активност до термодинамичния разпад – остава фундаментално обвързано с протеклия период от време.

Опитът да се заличи времето от уравненията на реалността

Всеки, прекарал достатъчно години в анализиране на архивни теории и академични концепции, бързо развива имунитет срещу гръмките теоретични модели, които периодично се опитват да пренапишат основите на Вселената. Във теоретичните среди редовно циркулира тезата за присъщата несътвореност на света – идея, според която материята и енергията са просто информационни проекции, а времето е субективна илюзия на наблюдателя. На хартия това звучи елегантно и спестява редица концептуални главоболия около въпроса за първопричината. В момента, в който напуснем чисто теоретичната абстракция и стъпим върху суровия материален реализъм на лабораториите и физическата инфраструктура, тази конструкция започва да се пропуква.

Всяко съществуване, независимо дали се дефинира чрез взаимодействията на суббиологични елементи или чрез дейността на фундаменталните полета, представлява динамично събитие. Нищо в познатия ни свят не съществува в абсолютно статично състояние. За да има процес, са необходими промяна на състоянието, пренос на информация или промяна в ентропията. Твърдението, че можем да премахнем времето като независима променлива, докато запазваме функциониращо съзнание или физически свят, съдържа фундаментално логическо противоречие. Съзнанието не е статична картина, то е последователност от състояния, а тази последователност по дефиниция изисква продължителност.

Предишни изследвания върху концепциите за първичната материя вече са показвали как опитите за пълно отхвърляне на обективната рамка бързо се превръщат в интелектуална мъгла, когато трябва да се обяснят конкретни лабораторни измервания и хронологични последователности.

Сензорната депривация и капанът на субективното измерване

Едно от основните обърквания в този дебат произтича от неспособността да се разграничи обективното съществуване на времето от субективната способност за неговото измерване. Субектът, поставен в условия на пълна изолираност от външни дразнители – така наречената сензорна депривация – губи способността си точно да оценява продължителността на изминалите периоди. При липса на външни маркери като промяна в светлината, външни звуци или периодични физически дразнители, мозъкът започва да изкривява вътрешния си часовник. Субективните оценки за изминали часове или минути драстично се разминават с показанията на атомните часовници.

Това изкривяване на субективното усещане често погрешно се използва като доказателство, че времето е изцяло вътрешен конструкт, който изчезва, щом наблюдението се промени. Това обаче е сериозна грешка в интерпретацията. Фактът, че биологичният инструмент за измерване е несъвършен и бързо деградира без външно калибриране, по никакъв начин не влияе върху обективния факт, че вътрешната химическа и електрическа активност на същия този наблюдател продължава да протича във времето. Обливането на синапсите с невротрансмитери, консумацията на глюкоза в мозъчната тъкан и отвеждането на метаболитните отпадъци са сурови физически процеси с конкретна продължителност, които протичат независимо от това дали субектът смята, че са изминали пет минути или пет часа.

При по-обстойни лабораторни опити и анализ на неврологичните данни се вижда ясно, че дори когато съзнанието претърпява панически атаки или дълбоки състояния на дезориентация, електроенцефалограмите регистрират ясни вълнови последователности. Възприятието може да е изкривено, но процесуалната природа на биологичната машина остава строго обвързана с хронологичната ос.