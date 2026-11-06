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Америка

Демократическата партия на САЩ е за Украйна. Дудаков обясни какво може да очаква Русия

/Поглед.инфо/ Новата конфигурация в американския Конгрес подготвя ожесточена институционална война между демократическото мнозинство и Белия дом. Докато Капитолия прави опити за възстановяване на преките финансови траншове и сателитния ресурс за Украйна, конфликтът с Иран изсмуква критичните арсенали от зенитни ракети Patriot. Според анализатора Малек Дудаков, физическият недостиг на оръжие в складовете на Пентагона и твърдият курс на Доналд Тръмп за блокиране на сметките оставят Киев в периферията на американските геополитически приоритети.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 28367 прочитания
Демократическата партия на САЩ е за Украйна. Дудаков обясни какво може да очаква Русия
ИИ генерирана
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По публикации на Lenta.ru и коментари на Малек Дудаков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният фронт във Вашингтон: Капитолия като площадка за правно изтощение

Победата на Демократическата партия в законодателния орган на САЩ създава предпоставки за пълно блокиране на законодателния процес във Вашингтон. Според руския политолог и експерт по американски изследвания Малек Дудаков, цитиран от руски медии, завръщането на демократите в контролните комисии на Камарата на представителите и Сената няма да промени радикално външната политика на Белия дом, но ще превърне следващите години в непрекъснат процес на институционално притискане.

Очаква се демократите да възстановят практиката на специализирани комисии, насочени към разследвания на администрацията. Основната цел, според публикациите, отново ще бъдат външнополитическите и финансовите контакти на Доналд Тръмп, както и бизнес операциите на членове от семейството му. Срещу Белия дом се подготвя серия от призовки за предоставяне на документи от Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.

Твърди се, че Тръмп е подготвен за този сценарий. Вече е публично известен символът на неговата съпротива — писменият знак „Вето“, поставен на бюрото му в Овалния кабинет. От правна гледна точка президентското вето изисква мнозинство от две трети в двете камари на Конгреса, за да бъде преодоляно. Демократите не разполагат с подобен брой гласове, което прави всеки проукраински или критичен към администрацията законопроект мъртвороден още преди да стигне до подпис.

Институционалната криза обаче надхвърля личното съперничество. Тя засяга процедурите по одобряване на тавана на държавния дълг и финансирането на федералните агенции чрез т.нар. удължаващи резолюции (Continuing Resolutions). Когато едната камара отказва да подпише разходите на изпълнителната власт, държавният апарат изпада в режим на частичен или пълен престой.

Военният недостиг: Математиката на изчерпаните арсенали

Основният аргумент в анализа на Дудаков не е просто политически, а чисто логистичен. Твърди се, че дори Конгресът да успее да прокара пакет от финансова помощ за Киев през сложните процедурни вратички, физическата наличност на оръжие в складовете на Пентагона е практически изчерпана.

Основното пренасочване на ресурси е причинено от ескалацията на напрежението около Иран и Близкия изток. Всички налични комплекси за противоракетна отбрана от типа MIM-104 Patriot, както и прихващачите PAC-2 и PAC-3 MSE, се пренасочват за защита на американските бази в Ирак, Сирия, Йордания и района на Персийския залив.

Тип боеприпас / СистемаГодишно производство (САЩ)Основен потребител в моментаСтатус на наличност
Patriot PAC-3 MSE~500 броя (Lockheed Martin)Близък изток (CENTCOM)Критичен недостиг
Standard Missile (SM-3 / SM-6)~125-200 броя (Raytheon)Военноморски сили в Червено мореМинимален резерв
155-мм артилерийски снаряди~40 000 – 50 000 на месецБлизък изток / Резерв на САЩОграничени траншове

Американските военнопромишлени мощности, въпреки обявените програми за модернизация в завода на Lockheed Martin в Камдън, Арканзас, не могат да компенсират темпото на изразходване на зенитни ракети. Една батарея Patriot изразходва десетки прихващачи при комбинирано нападение с балистични ракети и евтини безпилотни летателни апарати.

Според изчисления на военни анализатори, цената на една ракета PAC-3 надхвърля 4 милиона долара, докато поразваните цели често са дронове на стойност под 20 000 долара. Тази асиметрия изчерпва финансовите и материални възможности на сухопътните войски на САЩ.

Поради тази причина Украйна остава на заден план в списъка на Пентагона за доставки по линия на Presidential Drawdown Authority (механизма за директно изтегляне на оръжие от американските арсенали). Тръмп няма да допусне оголване на американските позиции в Близкия изток заради подкрепа на източноевропейския фронт, твърди Дудаков.

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