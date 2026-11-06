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Америка

Ерата на Тръмп свърши: Три причини, поради които Москва не трябва да се тревожи

/Поглед.инфо/ Междинните избори в САЩ приключиха със съкрушително поражение за Републиканската партия, която загуби контрола над двете камари на Конгреса и традиционни бастиони като Тексас, Охайо и Джорджия. Въпреки очакванията за институционален хаос и готвените разследвания срещу Белия дом, Москва запазва хладнокръвие. Очертаващият се паралич във Вашингтон, икономическият натиск върху Киев и наближаващата кампания за изборите през 2028 г. отварят стратегически прозорец за Русия през втората половина на следващата година.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26342 прочитания
Ерата на Тръмп свърши: Три причини, поради които Москва не трябва да се тревожи
ИИ генерирана
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Тексаският трус и разпадането на консервативните бастиони

Според публикуваните изборни резултати от Междинния вот в САЩ, Демократическата партия постигна изборни пробиви в райони, които в продължение на десетилетия бяха считани за непревземаеми републикански крепости. Най-тежкият удар за администрацията в Белия дом дойде от щат Тексас. По данни на американски медии, Демократическата партия спечели ключови губернаторски и сенаторски постове, издигайки Джина Хинохоса за губернатор и Джеймс Таларио за сенатор на САЩ. Такова преразпределение на властта в Тексас не бе регистрирано от 1988 г. насам.

Изборната карта претърпя сходни промени и в други ключови щати. Твърди се, че републиканските кандидати загубиха губернаторските надпревари в Джорджия, Айова и Охайо. В Охайо един от най-изявените фигури в MAGA движението — Вивек Рамасвами — претърпя поражение, което отваря път за първия губернатор-демократ в този щат от 2006 г. насам. Подобни обрати бяха регистрирани в Южна Каролина, където Демократическата партия спечели сенаторско място за първи път от 1998 г., както и в Канзас, където пробивът в Сената е първи от 1932 г. насам.

Показателни според анализатори са и резултатите в Мичиган, където за първи път вотът изпраща в американския Сенат мюсюлмански представител — Абдулах Ел-Саид. С оглед на тези промени, новата конфигурация в Капитолия ще включва общо осем законодатели от мюсюлманската общност.

Сривът на електоралната подкрепа не е просто епизодично отклонение, а демонстрация на изострено обществено разочарование. Причините не се изчерпват само с личностни фактори, а опират до системната невъзможност на Белия дом да овладее инфлацията, цените на горивата и нарастващия външен дълг.

Икономическата цена на военните ангажименти и отчуждението на базата

По оценки на икономически наблюдатели, ескалацията на конфликтите в Близкия изток се превърна в основен катализатор за загубата на избиратели. Военните действия около Иран доведе до рязък скок в цените на петрола на международните пазари. Това моментално се пренесе върху вътрешноамериканските цени на горивата на дребно — фактор, за който вицепрезидентът Джей Ди Ванс и администрацията публично признаха, че е нанесъл щети върху рейтинга на управляващите.

Паралелно с това, обещаната реиндустриализация на САЩ се сблъска с търговски бариери и тарифни войни, които нарушиха веригите за доставки. Разрастването на енергоемки центрове за данни и проекти в сферата на изкуствения интелект остана частично блокирано от скъпата електроенергия. Въпреки че първоначалните обещания включваха спиране на американските военни ангажименти зад граница, бюджетът на Пентагона продължи да нараства с рекордни темпове, подхранвайки федералния дефицит.

Вътрешнопартийните пукнатини се задълбочиха и от промяната в кадровия подход на Белия дом. Твърди се, че опитите за балансиране между неоконсервативните среди и едрия технологичен капитал отчуждиха ключови фигури от оригиналната MAGA платформа. Инфлуенсъри и медийни анализатори като Тъкър Карлсън и бившата конгресменка Марджъри Тейлър-Грийн неколкократно изразиха публично критични позиции, обвинявайки Белия дом в компромиси с традиционния изблик на „вашингтонското блато“.

В американските медии се появиха публикации, определящи атмосферата в Белия дом по време на преброяването на гласовете като крайбрежно депресивна. Според източници на „Ню Йорк Таймс“, президентът е изразил силно недоволство спрямо съветниците си, докато пресцентърът на Белия дом се видя принуден да разпространява напомняния в социалните мрежи, че „Тръмп все още е вашият президент“.

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