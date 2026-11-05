Саймън Ципис: Америка наказа Тръмп, а той може да накаже целия свят! Ципис с взривяваща прогноза

/Поглед.инфо/ Шънджън се утвърждава като един от водещите центрове на международната търговия и технологичното развитие в Азия. През първата половина на 2026 г. външнотърговският оборот на града достигна рекордните 2,88 трилиона юана, като близо 70% от него се пада на търговията с икономиките от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Именно тесните икономически връзки с региона са сред причините градът да бъде избран за домакин на един от най-важните международни форуми тази година.

05.11.2026 21:45