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Саймън Ципис: Америка наказа Тръмп, а той може да накаже целия свят! Ципис с взривяваща прогноза
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Америка гласува срещу Тръмп, но дали не отприщи нещо далеч по-опасно? В разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме шокираща прогноза: мощен американски удар срещу Иран, прекратяване на помощта за Киев и възможна смяна на Зеленски. Но най-голямата интрига е другаде! Защо американските технологични гиганти проявяват интерес към Сибир? Може ли изкуственият интелект да сближи Вашингтон и Москва, а Украйна да се окаже пречка пред огромни икономически интереси? И кой всъщност ще управлява утрешния свят — президентите или корпорациите?
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