Зефира Вълова и международни солисти отбелязват 20-годишнината на „Изкуството на барока" с Бранденбургските концерти на Бах

/Поглед.инфо/ Фестивалът „Изкуството на барока“ отбелязва своя 20-годишен юбилей с грандиозен тържествен концерт на 8 ноември 2026 г. от 19:30 ч. в Концертната зала на Централния военен клуб в София. Музикалният празник ще събере на една сцена Фестивалния оркестър „Изкуството на барока“, под артистичното ръководство на цигуларката Зефира Вълова, и плеяда от утвърдени чуждестранни и български солисти. В програмата са включени емблематичните Бранденбургски концерти № 1, 2, 5 и 6, както и оркестрови сюити от Йохан Себастиан Бах, изпълнени на автентични исторически инструменти. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община и Министерството на културата.

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Скъпи приятели на бароковата музика,

Двадесет години заедно с музиката, която обичаме! Двадесет години срещи с изключителни изпълнители, незабравими концерти, нови открития и споделени вълнения!

На 8 ноември 2026 г., неделя, от 19:30 ч. в Концертната зала на Централния военен клуб ви очакваме на едно от най-вълнуващите събития в историята на фестивала „Изкуството на барока“ – тържествения концерт, посветен на неговата 20-годишнина.

За този празник сме избрали музика, която от три столетия не престава да удивлява света – знаменитите Бранденбургски концерти на Йохан Себастиан Бах.

Ще прозвучат концерти № 1, 2, 5 и 6, както и оркестрови сюити на великия композитор – произведения, в които виртуозността, красотата и необикновеното богатство на музикалната мисъл се съчетават по начин, достъпен единствено за гения на Бах.

На сцената ще бъде Фестивалният оркестър „Изкуството на барока“, създаден преди години от цигуларката Зефира Вълова – артистичен директор на фестивала и концертмайстор на оркестъра.

През годините този състав се утвърди като неразделна част от художествения облик на фестивала, обединявайки изявени български и чуждестранни музиканти, посветили творчеството си на исторически информираното изпълнение на старинна музика.

За юбилейния концерт към оркестъра се присъединяват забележителни солисти: Рупрехт Дреес – натурален тромпет, Кристиан Бинде и Мате Бьоршони – натурални валдхорни, Константин Кожухаров и Степан Нодило – барокови обои, Алекси Косенко – флейта траверсо, Сабина Йорданова – бароков фагот, Кристоф Коан и Електра Милиаду – виоли да гамба, и други прекрасни изпълнители.

Ще имаме рядката възможност да чуем тази музика с исторически инструменти, в звуковия свят, за който е била създадена – с цялата му изтънченост, блясък, темперамент и неподражаемо очарование.

Скъпи приятели,

Мнозина от вас са с нас от самото начало. Други откриха фестивала през годините и постепенно станаха част от неговото голямо музикално семейство. Вашето присъствие, интересът и обичта ви към тази музика ни дадоха сили да извървим двадесетгодишния път.

Затова бихме искали да споделим юбилейния си празник именно с вас!

Каним ви да закупите своите билети предварително и да бъдете с нас на 8 ноември. Ще се радваме да доведете и Ваши приятели, близки и млади хора, за които срещата с музиката на Бах може да се превърне в незабравимо преживяване.

Билетите се продават на касите на EasyPay и онлайн чрез EpayGO – билети за юбилейния концерт .

8 ноември, 19:30 ч. – Централен военен клуб, София.

Бранденбургските концерти на Бах – музикалният празник на нашите двадесет години!

Очакваме ви с радост и благодарност!

Екипът на фестивала „Изкуството на барока“

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община – Календар на културните събития, и Министерството на културата.



