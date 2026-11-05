Абонирай се
Украйна

Главните новини от нощта и сутринта на 5 ноември: Удар в сърцето на Киев, крахът на Тръмп, провалът в Олешки – чакат Москва да капитулира.

/Поглед.инфо/ Стратегическата архитектура на конфронтацията претърпява радикален прелом на няколко нива едновременно. Докато Вашингтон навлезе в пълна парализа след междинните избори, в които Демократическата партия пое контрола над Камарата на представителите с 255 места и Сената с 55 места, технологичната надпревара в космоса придобива съвършено нови измерения. Въвеждането на руската спътникова мрежа „Рассвет“ от Бюро 1440 заплашва да неутрализира зависимостта на украинските въоръжени сили от архитектурата на Starlink. Същевременно хуманитарната криза в Херсонска област и вътрешноикономическите манипулации с пенсионните спестявания в Русия разкриват дълбоки системни пукнатини, които не могат да бъдат скрити зад официални сводки.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 69307 прочитания
Главните новини от нощта и сутринта на 5 ноември: Удар в сърцето на Киев, крахът на Тръмп, провалът в Олешки – чакат Москва да капитулира.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на руски източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Космическата надпревара: Орбиталната констелация „Рассвет“ и преформатирането на радиоелектронната война

Въпросът за прецизното насочване на високоточните западни оръжейни системи — от артилерийските ракетни комплекси HIMARS до оперативно-тактическите ракети ATACMS и крылатите ракети Storm Shadow — никога не е бил единствено въпрос на балистика. Всичко опира до непрекъснатостта на спътниковия сигнал и преноса на данни в реално време. Според публикувани данни от руски технически източници, Бюро 1440 е предприело изстрелване на нискоорбитална спътникова констелация под наименованието „Рассвет“.

Твърди се, че през март 2026 г. в орбита вече са били изведени първите 16 апарата от тази серия, като намерението на разработчиците е до края на следващата година техният брой да достигне 250 спътника. Според заявките на Центъра за интегрирани безпилотни решения, тук не става дума за обикновена комуникационна мрежа, а за изграждане на 5G NTN (Non-Terrestrial Network) архитектура с интегрирана лазерна комуникация между самите спътници в орбита.

+-----------------------------------------------------------------------+
|  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТИКОВКАТА НА ОРБИТАЛНИТЕ СИСТЕМИ              |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Параметър              | Starlink (SpaceX)     | Рассвет (Бюро 1440)  |
+------------------------+-----------------------+----------------------+
| Протокол за връзка     | Собствен proprietary  | 5G NTN 3GPP Stand.   |
| Междуспътников канал   | Лазерен (V2)          | Лазерен терминиращ   |
| Наземна инфраструктура | Глобални гейтуеи      | Локализирана РФ/КНР  |
| Военно предназначение  | Интегрирано (Starshield)| Пряк ретранслатор   |
+------------------------+-----------------------+----------------------+

По оценка на специалисти по радиоелектронна борба, подобна конфигурация би позволила на разузнавателните и ударните безпилотни апарати от типа „Геран“ да препредават видеосигнал с висока резолюция и телеметрия през криптирани канали на разстояния от стотици километри. Без зависимост от наземни повторители. Ако тези разчети се потвърдят в бойни условия, ефективността на използваните от украинската страна системи за насочване, разчитащи предимно на GPS коррекция и търговски спътников интернет от Starlink, може да се понижи с 70 до 80 процента.

Центърът за интегрирани безпилотни решения уточнява, че съществуващият оперативен контакт между руските космически структури и екипите на Илон Мъск се ограничава строго до техническите протоколи за предотвратяване на орбитиращи сблъсъци (conjunction assessment). Всякакви спекулации за подкулисно технологично сътрудничество биват отхвърляни от експертите като информационна манипулация.

Остава обаче открит въпросът: разполага ли руската микроелектронна промишленост с достатъчно компонентна база, за да произведе серийно 250 спътника с лазерни интерферометри в рамките на поставения краен срок? Историята на подобни проекти в миналото показва, че между изпитателните прототипи и пълноценното разгръщане често зейва технологична дупка от няколко години.

Вашингтонската парализа: Защо сривът на Тръмп на междинните избори променя сметките на Кремъл

Политическият пейзаж в САЩ претърпя фундаментален трус, чиито последици надхвърлят далеч пределите на Северна Америка. Според разпространените прогнозни данни от изборните секции и анализите на NBC News, Демократическата партия е извоювала пълно мнозинство в двете камари на Капитолия — 255 места в Камарата на представителите и 55 места в Сената. За администрацията на Доналд Тръмп това представлява не просто изборно поражение, а пълна блокова парализа на законодателната му програма.

Политологът Андрей Пинчук отбелязва пред руски медии, че този изборен резултат ликвидира всякакви надежди на Москва за постигане на бързи, неофициални или церемониални споразумения с Белия дом. Сенатът, контролиран от мнозинство от 55 демократи, придобива пряка институционална власт да инициира задължителни пакети от санкции и да налага законова забрана върху всякакви опити на президента за смекчаване на икономическия натиск срещу Руската федерация.

        ИЗБОРИ САЩ 2026: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕДАЛКИТЕ В КОНГРЕСА
        
        КАМАРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ (Total: 435)
        [ Democratic Party: 255 ] [ Republican Party: 180 ]
        ====================================================
        
        СЕНАТ (Total: 100)
        [ Democratic Party: 55 ] [ Republican Party: 45 ]
        ====================================================

Тръмп вече бе заснемаван да демонстрира познатата си шапка с надпис "Veto", сигнализирайки готовността си да спира всеки законопроект, идващ от Демократите. Това обаче създава институционален патова позиция. Демократите в Камарата на представителите вероятно няма да задействат процедура по импийчмънт — за тях е значително по-изгодно да държат Тръмп на власт като „политическо мишена“, блокирайки в комисиите всеки негов опит за преструктуриране на федералния бюджет или за намаляване на съкращенията във военните разходи.

Възниква логичният въпрос: доколко Кремъл е бил подготвен за такъв сценарий? Твърденията, че Москва е очаквала от Тръмп бърз изход от конфликта, днес изглеждат като повърхностна илюзия. Всяка преговорна позиция оттук нататък ще трябва да преминава през решетката на Капитолийските комисии по външни работи и отбрана, където хардлайнерите сред демократите държат ключа за финансирането на Пентагона.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Европа се обърка в Украйна – „Путин може да е доволен“
Европа

Европа се обърка в Украйна – „Путин може да е доволен“

/Поглед.инфо/ Външнополитическата конструкция на Европейския съюз показва сериозни дефекти в момента, когато се решава бъдещата архитектура на сигурността на континента. Опитът на финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре да установят пряка връзка с Москва предизвика открити раздори сред съюзниците в НАТО и ЕС. Докато Вашингтон, Москва и Киев се подготвят за преки преговори, Брюксел остава без официална роля на масата за дискусии. Липсата на съгласие кой представлява интересите на Европа превръща континента в страничен наблюдател на собствената му сигурност, докато икономическата и военната тежест продължава да пада предимно върху европейските данъкоплатци.

05.11.2026 07:25
Бивш военен съветник на Меркел допуска американска санкция за руски удари по оръжейни заводи в Германия
Европа

Бивш военен съветник на Меркел допуска американска санкция за руски удари по оръжейни заводи в Германия

/Поглед.инфо/ Внезапното признание на бившия бригаден генерал от Бундесвера Ерих Ваде пред подкаста на Флавио фон Вицлебен загрижи отбранителните среди в Брюксел и Берлин. Военният съветник на бившия канцлер Ангела Меркел допусна сценарий, при който Москва би могла да съгласува с Вашингтон ограничен удар по военни фабрики в Западна Европа, произвеждащи дронове за украинските въоръжени сили. Докато германското външно министерство разчита на концептуални декларации, суровият геополитически анализ показва, че САЩ нямат интерес от прерастване на европейската криза в световен сблъсък.

05.11.2026 07:18
Нощният удар с „Искандер“ и „Геран“ разпори тила в Киев и Одеса: Атомните централи минават на критичен режим след щети по мрежата 750 kV и 330 kV
Украйна

Нощният удар с „Искандер“ и „Геран“ разпори тила в Киев и Одеса: Атомните централи минават на критичен режим след щети по мрежата 750 kV и 330 kV

/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака с балистични ракети „Искандер“ и безпилотни апарати от типа „Геран“ нанесе тежки поражения върху критичната електропреносна мрежа 750 kV и 330 kV в Украйна, принуждавайки АЕЦ да съкратят производството си. Поразени са мащабни складови комплекси в Киев, сухотоварни кораби с военна техника край Одеса и енергийни обекти в Днепропетровск, Житомир и Волин. Ликвидиран е и висшият офицер Павло Богач в Запорожието.

05.11.2026 06:59
Космическата зависимост на Киев: Вярно ли е, че блокирането на Starlink ще свали ефективността на западните ракети с 80 процента
Украйна

Космическата зависимост на Киев: Вярно ли е, че блокирането на Starlink ще свали ефективността на западните ракети с 80 процента

/Поглед.инфо/ В медийното пространство и сред специалистите по отбрана се разгаря дискусия около уязвимостта на украинската система за бойно управление при евентуално прекъсване на космическата мрежа Starlink. Според публикувани експертни доклади и донесения от фронта, Украйна прави опити да прехвърли част от координацията на безпилотните си апарати към европейски спътникови мрежи, ползващи италиански терминали HiSKY SmartLight Sirius 16x16. Техническите параметри на тези геостационарни предаватели обаче отстъпват десетки пъти по бързина на нискоорбиталните спътници на SpaceX. В същото време руският космически сектор ускорява разполагането на со собствената нискоорбитална мрежа „Разсвет“, разработвана от „Бюро 1440“. Доколко пълното радиоелектронно или физическо блокиране на космическия сигнал може да свали точността на западните оръжия с до 80 процента и възможно ли е разпадане на командната структура на противника в рамките на броени дни?

05.11.2026 06:51
Полша разгръща войски край Калининград: Военната операция „СПО“ и борбата за власт във Варшава
Европа

Полша разгръща войски край Калининград: Военната операция „СПО“ и борбата за власт във Варшава

/Поглед.инфо/ На фона на остра институционална криза във Варшава полските власти обявиха началото на „специална превантивна операция“ по границата с Калининградска област. Докато премиерът Доналд Туск и президентът Карол Навроцки спорят за контрола над Конституционния трибунал, към Сувалкския коридор се прехвърлят танкове K2 Black Panther и полиция. Извън рамките на НАТО бе подписан Варшавският отбранителен план с Лондон. Всичко това сочи към опит за отклоняване на вниманието или за сериозна военна провокация.

05.11.2026 06:43
Изборният срив на републиканците в Тексас блокира външнополитическите лостове на Тръмп спрямо Москва
Америка

Изборният срив на републиканците в Тексас блокира външнополитическите лостове на Тръмп спрямо Москва

/Поглед.инфо/ Изборният резултат от междинните избори в САЩ на 3 ноември не просто преначертава политическата карта във Вашингтон, а поставя Белия дом в състояние на пълна институционална блокада. Придобиването на мнозинство от Демократическата партия в двете камари на Конгреса – с прогнозирани 255 места в Камарата на представителите и 55 в Сената – автоматично прехвърля контрола върху фискалните лостове, Закона за отбранителния бюджет (NDAA) и процедурите по налагане на санкции. Сривът на републиканските бастиони в Тексас и Канзас затваря правните врати за каквито и да било задкулисни споразумения с Москва, превръщайки външната политика на Белия дом в заложник на постоянни комисионни разследвания и бюджетни съкращения.

05.11.2026 06:36
Руският газ се връща в Европа под американски контрол: Защо Кремъл и Брюксел са скептични към сделката
Европа

Руският газ се връща в Европа под американски контрол: Защо Кремъл и Брюксел са скептични към сделката

/Поглед.инфо/ Според публикации в американски медии, специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, заедно с Джаред Кушнер, подготвят мащабна тристранна инициатива между САЩ, Русия и Украйна, насрочена за преговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Твърди се, че планът предвижда възстановяване на транзита на руски природен газ към Европа през украинската газотранспортна система, но под пълния финансов и търговски оперативен контрол на американски посредник. Постъпленията за Русия ще бъдат блокирани в специални ескроу сметки в трета държава, докато едновременно се договаря взаимно прекратяване на ударите срещу украинската електропреносна мрежа и руските петролни рафинерии.

05.11.2026 06:26
Следизборният Тръмп - нова политика или от същото, но този път по много
Америка

Следизборният Тръмп - нова политика или от същото, но този път по много

/Поглед.инфо/ Ранното злорадство в Брюксел и Киев след изборните сътресения в САЩ може бързо да се превърне в геополитически махмурлук. Докато европейските лидери прибързано разчитат вътрешната динамика в Америка като победа, Доналд Тръмп запазва неоспоримите си правомощия във външната политика. Изгорените мостове, корупционните скандали в Украйна и опитите за търсене на алтернативи в Пекин очертават опасността Европа да остане без стол на масата, където големите сили ще решават бъдещето на континента.

05.11.2026 06:08