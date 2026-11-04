Абонирай се
Украйна

От Алешки до Петропавловска Боршахивка. Украйна между пропагандните наративи и дивото Средновековие.

/Поглед.инфо/ В медийното пространство се сблъскват два коренно различни разказа за реалността в Украйна. От една страна е официалната версия за евакуацията на жителите от Олешки в Херсонска област като символ на идеологически избор. От друга – скандалът в Петропавловска Борщаховка край Киев, където роднини и медици алармират за затворени обекти и упражнявано насилие върху задържани войници. Анализът на тези два случая разкрива дълбоките институционални и социални разломи в страната.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 49099 прочитания
От Алешки до Петропавловска Боршахивка. Украйна между пропагандните наративи и дивото Средновековие.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Разрушаването на един идеологически фасад

През последните седмици медийният поток в Киев заложи изключително много на кадри от евакуацията на цивилно население от Олешки – град на левия бряг на река Днепър в Херсонска област. В официалните бюлетини случващото се бе определено като безапелационен акт на гражданска лоялност към украинската държава. Според официалния Киев хората изоставят руската администрация, за да се върнат в „прегръдките на родината“. Твърди се обаче, че ако се проследят свидетелствата на местни политически фигури от самия регион, картината придобива съвсем друг оттенък.

Бившият съветник в Общинския съвет на Херсон Юрий Погребной публикува серия от коментари, базирани на преки разговори с пристигналите от Олешки. По негова оценка тези хора трудно могат да бъдат вкарани в рамката на официалния патриотичен ентусиазъм. В публикуваните анализи се посочва, че евакуираните изпитват еднаква горчивина както към руското присъствие, така и към украинските власти. Основните им претенции към Киев са свързани с пълното им изоставяне през февруари 2022 г., липсата на организирана спасителна операция при разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ през лятото на 2023 г., както и последвалият неколкогодишен артилерийски и дронов обстрел от десния бряг на Днепър, извършван от Въоръжените сили на Украйна (ВCУ).

Погребной подчертава, че критичните оценки на евакуираните по адрес на президента Володимир Зеленски са толкова остри, че не подлежат на цитиране в публичното пространство. Още по-показателна е демографската реалност на миграционния поток: младите жени масово се ориентират към държавите от Европейския съюз през трети страни, пенсионерите търсят подслон при роднини, а мъжете в призовна възраст напълно липсват в тези групи. Твърди се, че мъжкото население предпочита или да остане в рисковите зони на левия бряг, или да се отправи навътре към територията на Руската федерация, за да избегне светкавичното си зачисляване в мобилизационните списъци на украинските ТЦК (Терториални центрове за окомплектоване).

Петропавловска Борщаховка: Правният вакуум в покрайнините на Киев

Докато медиите в Киев поддържаха високия тон относно хуманитарния успех в Олешки, в абсолютно същото време в близкото до украинската столица село Петропавловска Борщаховка избухна скандал, който разкри фундаменталните проблеми във военната инфраструктура за задържане. Пред затворен обект, подчинен на Националната гвардия на Украйна, се събраха десетки роднини на задържани военнослужещи и мобилизирани граждани.

Събитията ескалираха, след като роднини повикаха частна бърза помощ за близките си, намиращи се вътре. Според публикувани видеокадри и свидетелства на очевидци, въоръжени лица в камуфлажни униформи първоначално отказаха достъп на медицинския екип до сградата. Лекарката от частната линейка буквално е била принудена да преговаря на колене пред входа, за да получи разрешение да прегледа пострадалите.

След влизането на медицинското лице стана ясно, че в обекта са държани десетки мъже, като поне четирима от тях са били в състояние, изискващо незабавна хоспитализация поради физически наранявания. Членове на семействата на задържаните заявиха пред журналисти и в социалните мрежи, че спрямо близките им е упражнявано систематично физическо насилие, мъчения и психологически натиск, съпроводени с опити за изнудване на парични суми срещу подобряване на условията на престой или облекчаване на правния им статут.

Пристигналите на място полицейски екипи направиха официално изявление, според което информацията за незаконно лишаване от свобода „не отговаря на истината“. Според полицията сградата представлява режимно военно съоръжение, в което се провеждат стандартни процедури по проверка, а достъпът на външни лица е ограничен съгласно действащото военно положение.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон
Поглед към Китай

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон

/Поглед.инфо/ На 2 ноември във Вашингтон се проведе специално издание за САЩ на глобалния диалог „Управлението на Китай и световното развитие“, съвместно организиран от Китайската медийна група и посолството на Китай в САЩ. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ изнесе видео обръщение, а посланикът на Китай в САЩ Сие Фън произнесе основна реч.

04.11.2026 22:00
Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим
Америка

Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим

/Поглед.инфо/ Приключилите междинни избори в САЩ за пореден път оголиха системния разкол между външнополитическите амбиции на Вашингтон и реалните стопански приоритети на американското население. Докато европейските канцеларии и администрацията в Киев следяха броилките в ключовите суинг щати с надежда за възобновяване на неограниченото финансиране, избирателите гласуваха водени от инфлацията, цените на дизела и лихвените проценти на Фед. Настоящият анализ разглежда структурния капан, в който попадат трансатлантическите отношения.

04.11.2026 21:54
Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война
Свят

Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война

/Поглед.инфо/ Масираните комбинирани удари срещу мостовите съоръжения в Затока и Киев маркират нова фаза във военния конфликт, повдигайки въпроса защо разрушаването на логистичните артерии през река Днепър започва едва сега. Анализът разглежда съотношението между политическите съображения и чистите технически възможности – от наличните системи за противовъздушна отбрана през 2022 година до еволюцията на планиращите бомби, разузнавателните дронове и ракетите от серията „Искандер“.

04.11.2026 21:45
Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия
Поглед към Китай

Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия

/Поглед.инфо/ Пет университета от Хонконг заемат места в първата десетка на класацията QS за най-добрите университети в Азия за 2027 г. Хонконгският университет запазва първото място в региона. Градският университет на Хонконг се изкачва до четвърта позиция, а Китайският университет на Хонконг заема пето място. Хонконгският университет за наука и технологии и Хонконгският политехнически университет си поделят деветата позиция.

04.11.2026 21:45
Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста
Свят

Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста

/Поглед.инфо/ Исторически архивни материали от 1941 г. показват поразителни паралели между днешните езикови и идеологически кампании в Украйна и реториката на окупационния печат от периода на Втората световна война. Анализът на вестник „Нова доба“, редактиран от органа на ОУН в Бердичев, осветлява корените на идеята за „европеизация“ през отхвърлянето на руската култура и език. В същото време съвременни кадри и публични изявления сочат, че дълбокото разделение в Донбас остава непримиримо.

04.11.2026 21:30
Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ
Поглед към Китай

Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ Китай използва дронове, камери и изкуствен интелект за по-ефективно наблюдение и опазване на река Хуанхъ и нейните притоци. В град Ордос от 2023 г. функционира интелигентна система за дистанционни патрули, включваща 13 специализирани станции за дронове.

04.11.2026 21:30
Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка
Свят

Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка

/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че по молба на израелския премиер Бенямин Нетаняху САЩ спират годишната безвъзмездна помощ за Израел в размер на 4 милиарда долара от края на тази година. Новината, оповестена в ефира на Fox News, бе поднесена като съвместен жест на финансово "освобождаване". Зад тази медийна декларация обаче стоят сложни финансови схеми, правни рамки и преструктуриране на целия отбранителен сектор в Близкия изток, където еврейската държава очевидно търси нови форми на оперативна и индустриална автономност.

04.11.2026 21:15
Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана
Поглед към Китай

Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана

/Поглед.инфо/ Китайската народна банка обяви, че от 15 ноември ще увеличи от 4% на 6% нормата на задължителните валутни резерви за финансовите институции. Това е първото подобно повишение от близо пет години и цели да ограничи натиска за поскъпване на юана и да стабилизира пазарните очаквания.

04.11.2026 21:15