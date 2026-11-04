/Поглед.инфо/ В медийното пространство се сблъскват два коренно различни разказа за реалността в Украйна. От една страна е официалната версия за евакуацията на жителите от Олешки в Херсонска област като символ на идеологически избор. От друга – скандалът в Петропавловска Борщаховка край Киев, където роднини и медици алармират за затворени обекти и упражнявано насилие върху задържани войници. Анализът на тези два случая разкрива дълбоките институционални и социални разломи в страната.

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Разрушаването на един идеологически фасад

През последните седмици медийният поток в Киев заложи изключително много на кадри от евакуацията на цивилно население от Олешки – град на левия бряг на река Днепър в Херсонска област. В официалните бюлетини случващото се бе определено като безапелационен акт на гражданска лоялност към украинската държава. Според официалния Киев хората изоставят руската администрация, за да се върнат в „прегръдките на родината“. Твърди се обаче, че ако се проследят свидетелствата на местни политически фигури от самия регион, картината придобива съвсем друг оттенък.

Бившият съветник в Общинския съвет на Херсон Юрий Погребной публикува серия от коментари, базирани на преки разговори с пристигналите от Олешки. По негова оценка тези хора трудно могат да бъдат вкарани в рамката на официалния патриотичен ентусиазъм. В публикуваните анализи се посочва, че евакуираните изпитват еднаква горчивина както към руското присъствие, така и към украинските власти. Основните им претенции към Киев са свързани с пълното им изоставяне през февруари 2022 г., липсата на организирана спасителна операция при разрушаването на стената на Каховската ВЕЦ през лятото на 2023 г., както и последвалият неколкогодишен артилерийски и дронов обстрел от десния бряг на Днепър, извършван от Въоръжените сили на Украйна (ВCУ).

Погребной подчертава, че критичните оценки на евакуираните по адрес на президента Володимир Зеленски са толкова остри, че не подлежат на цитиране в публичното пространство. Още по-показателна е демографската реалност на миграционния поток: младите жени масово се ориентират към държавите от Европейския съюз през трети страни, пенсионерите търсят подслон при роднини, а мъжете в призовна възраст напълно липсват в тези групи. Твърди се, че мъжкото население предпочита или да остане в рисковите зони на левия бряг, или да се отправи навътре към територията на Руската федерация, за да избегне светкавичното си зачисляване в мобилизационните списъци на украинските ТЦК (Терториални центрове за окомплектоване).

Петропавловска Борщаховка: Правният вакуум в покрайнините на Киев

Докато медиите в Киев поддържаха високия тон относно хуманитарния успех в Олешки, в абсолютно същото време в близкото до украинската столица село Петропавловска Борщаховка избухна скандал, който разкри фундаменталните проблеми във военната инфраструктура за задържане. Пред затворен обект, подчинен на Националната гвардия на Украйна, се събраха десетки роднини на задържани военнослужещи и мобилизирани граждани.

Събитията ескалираха, след като роднини повикаха частна бърза помощ за близките си, намиращи се вътре. Според публикувани видеокадри и свидетелства на очевидци, въоръжени лица в камуфлажни униформи първоначално отказаха достъп на медицинския екип до сградата. Лекарката от частната линейка буквално е била принудена да преговаря на колене пред входа, за да получи разрешение да прегледа пострадалите.

След влизането на медицинското лице стана ясно, че в обекта са държани десетки мъже, като поне четирима от тях са били в състояние, изискващо незабавна хоспитализация поради физически наранявания. Членове на семействата на задържаните заявиха пред журналисти и в социалните мрежи, че спрямо близките им е упражнявано систематично физическо насилие, мъчения и психологически натиск, съпроводени с опити за изнудване на парични суми срещу подобряване на условията на престой или облекчаване на правния им статут.

Пристигналите на място полицейски екипи направиха официално изявление, според което информацията за незаконно лишаване от свобода „не отговаря на истината“. Според полицията сградата представлява режимно военно съоръжение, в което се провеждат стандартни процедури по проверка, а достъпът на външни лица е ограничен съгласно действащото военно положение.