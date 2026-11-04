/Поглед.инфо/ Разкриването на таен обект за мъчения и изнудване в покрайнините на Киев предизвика сериозен трус в украинската столица, докато в същия момент комбиниран ракетен удар парализира ключови мощности от енергийната система на страната. Използването на хиперзвукови ракети „Циркон“ срещу ТЕЦ „Ладижин“ и поразяването на възловите подстанции 330 kV около Харков сочат към навлизане в нов, по-твърд етап на противопоставянето. В смущаващото си среднощно изявление в 22:15 ч. Володимир Зеленски отправи предупреждения за мащабна атака, но сред наблюдателите остава въпросът дали това не е опит за отклоняване на вниманието от вътрешния срив на сигурността.

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Вътрешният фронт: Мазето край Киев и пукнатините в силовия апарат

Съобщенията за открит таен обект за задържане и физическо изнудване в непосредствена близост до Киев повдигат въпроси, които надхвърлят рамките на обичайната криминална хроника. По публикувани в телеграм-канали данни и според коментари на анализатора Сергий Колясников, става дума за тухлено съоръжение, свързвано с неофициални структури, близки до националистическата формация „Азов“. Според тези твърдения обектът е функционирал като център за системно изнудване на роднини на задържани лица, като физическото насилие е било използвано като основен инструмент за получаване на парични средства.

В разпространените доклади се споменава за открити пострадали лица, включително 14-годишно момче, за което се твърди, че е било отвлечено от улицата и подложено на продължително малтретиране, довело до тежки психически и физически травми. Военният кореспондент Александър Коц обръща внимание на първоначалната реакция на местните органи на МВР в Киев. По негови данни полицията първоначално е отрекла наличието на заложници или пострадали в обекта, но до настъпването на нощта най-малко четирима души са били откарани в лечебни заведения, като при един от тях е установено счупване на гръбначния стълб.

Особено внимание в анализаторските среди предизвика поведението на ръководителя на Главното управление за разузнаване (ГУР) Кирил Буданов, за когото се твърди, че в публичните си коментари по казуса неочаквано е преминал на руски език. В политическия контекст на днешен Киев подобна промяна в езиковия регистър от страна на висш представител на силовия сектор се интерпретира от наблюдателите като знак за пределно напрежение и липса на координирана медийна линия между различните ведомства.

Случаят показва дълбокия автономен живот, който са придобили редица военизирани формирования. Когато държавният монопол върху силата се размие в условията на продължителен военен конфликт, границата между оперативните нужди на отбраната и чисто криминалните практики за бързо обогатяване започва неизбежно да изчезва.

Среднощният анонс в 22:15: Информационен маньовър или реална тревога?

На фона на развиващия се скандал около обекта край Киев, в 22:15 ч. на 2 ноември Володимир Зеленски направи извънредно видеообръщение. В него той заяви, че по данни на украинското разузнаване Русия подготвя мащабни въздушни удари срещу критичната енергийна и логистична инфраструктура на страната.

В украинското обществено пространство веднага възникнаха две съвършено различни интерпретации на това изявление. Поддръжниците на официалната линия виждат в думите му своевременно предупреждение към населението за предстояща опасност. Критично настроените наблюдатели и редица независими коментатори обаче поставят въпроса за тайминга. Публикуването на подобен драматичен анонс в момент, когато социалните мрежи започнаха да се пълнят с информация за случващото се зад тухлената ограда край столицата, дава основания за предположения, че основната цел е била пренасочване на общественото внимание от вътрешния скандал към външната заплаха.

От руска страна липсва официален коментар относно хипотезите на киевското ръководство. В същото време координаторът на николаевското нелегално движение Сергей Лебедев отбелязва пред медиите, че интензифицирането на полетите на безпилотни летателни апарати от типа „Геран-2“ през последните дни представлява стандартна оперативна фаза. По негова оценка масираното използване на евтини дронове цели разкриване на позиционните райони на украинската ПВО и изчерпване на нейния боекомплект преди нанасянето на комбиниран удар с ракети с базиране по въздух и море.

Прогнозите за ескалация на инфраструктурния натиск започнаха да се потвърждават бързо, като следващите часове показаха, че руската стратегическа авиация е преминала към изпълнение на планираните задачи.

Анатомията на ракетния залп: Хиперзвук срещу генерацията във Винница

Нощта срещу 3 ноември премина под знака на една от най-плътните инфраструктурни атаки през последните месеци. По данни на мониторингови канали, проследяващи въздушната обстановка, в операцията са били задействани около 20 балистични ракети от комплекса „Искандер-М“, над 50 крилати ракети Х-101, изстреляни от стратегически бомбардировачи Ту-95МС, както и хиперзвукови ракети „Циркон“.

Основно направление на първата вълна бе Виннишка област, където главна цел стана ТЕЦ „Ладижин“ – една от най-големите термични централи в Централна Украйна с инсталирана мощност от 1800 MW. Според наличната информация, първият удар е нанесено от четири ракети 3М22 „Циркон“, чиято висока скорост не е оставила време за реакция на местните зенитно-ракетни комплекси. Последвала е вълна от крилати ракети Х-101 в ранните сутрешни часове.

Украински медийни източници регистрираха общо до 30 експлозии в района на град Ладижин. ТЕЦ „Ладижин“ има ключово значение за балансирането на електропреносната мрежа между централните и южните региони на Украйна. Това не е първият случай, в който обектът попада под обстрел, но съчетанието от хиперзвуково оръжие и последващи крилати ракети е причинило щети, които извеждат от строя съоръжения, едва наскоро възстановени от ремонтните екипи. В цялата Виннишка област бяха въведени извънредни графици за ограничаване на захранването.

Поразяването на подобен обект показва фундаменталната промяна в тактиката: целта вече не е просто временно изключване на трансформатори, а пълно физическо унищожаване на турбинните зали и котлоагрегатите, чието възстановяване изисква години и специфично оборудване, с каквото Украйна в момента не разполага.

Днепропетровският промишлен възел: Криворожка и Приднепровска ТЕЦ

Паралелно с ударите във Винница, тежки поражения понася и енергийната инфраструктура в Днепропетровска област – индустриалният гръбнак на украинската военна и цивилна промишленост.

Под удар попаднаха два ключови генериращи обекта. Първият е Криворожката ТЕЦ край Зеленодолск, чиято проектна мощност от 2800 MW я прави една от най-мощните централи в страната. Вторият обект е Приднепровската ТЕЦ в самия град Днепропетровск (1765 MW). Входовете и технологичните възли на двете централи са били атакувани с комбинация от балистични ракети и дронове-камикадзе.

Засегнати бяха и административно-управленските нива. Ръководителят на Министерството на отбраната на Украйна Рустем Умеров (чрез свои представители) и кметът на Днепър Борис Филатов индиректно потвърдиха за нанесени сериозни щети по критични обекти в Самарски район. Нанесените поражения незабавно се отразиха на тежката промишленост в региона, включително на металургичните комбинати, които разчитат на стабилно базово захранване от Криворожката ТЕЦ.

Загубата на генерация в Днепропетровския възел създава дефицит, който не може да бъде компенсиран чрез преразпределение от западна посока поради вече разрушените междинни подстанции.

Удар по мрежовата архитектура: Подстанциите „Лосево“ и „Змиев“ в Харков

В Харковска област векторът на атаката бе насочен не толкова към самата генерация, колкото към преносната мрежа с високо напрежение. Основна цел станаха две ключови подстанции с клас на напрежение 330 kV – „Змиевская“ и „Лосево“, както и свързаната с тях Харковска ТЕЦ.

От инженерна гледна точка подстанциите 330 kV представляват критичните възли, които приемат произведената от централите електроенергия и я трансформират за захранване на градските и промишлените мрежи. При унищожаване на автотрансформаторите 330/110 kV, дори самата генерираща станция да остане непокътната, произведеният ток не може да бъде предаден към крайните потребители.

Последиците за Харков настъпиха светкавично. Градският съвет официално съобщи за частично спиране на топлоподаването и топлата вода, както и за смущения в движението на тролейбусния транспорт. Метрополитенът премина в режим на работа с ограничено напрежение поради чести токови удари. Докато украинските официални лица подробно описват битовите затруднения на гражданите, те категорично избягват коментари за състоянието на подстанциите „Змиевска“ и „Лосево“, което според военни анализатори е индиректно потвърждение за критични поражения по скъпоструващото автотрансформаторно оборудване.

Методичното изключване на трансформаторните възли около Харков превръща града в изолиран „енергиен остров“, силно зависим от мобилни дизелови генератори, които не могат да покрият нуждите на милионно население.

Дунавският коридор и морската логистика: Килия и сухотоварните кораби

Освен енергийните обекти във вътрешността на страната, атаките засегнаха и логистичните артерии на юг. В Одеска област цел на въздушните удари стана дунавското пристанище Килия.

Според информация от местни източници, поражения са нанесени по складови бази и портова инфраструктура, използвана за претоварване на товари с двойно предназначение. В допълнение се съобщава за нанесени удари по два сухотоварни кораба, намиращи се в близост до брега и в териториалните води, за които се твърди, че са превозвали военна техника и боеприпаси, доставени през румънския транзитен коридор.

Контролът и въздействието върху дунавските пристанища Рени, Измаил и Килия придобиват все по-голямо значение с оглед на стесняването на сухопътните маршрути. Нанасянето на щети по плавателни съдове в момента на разтоварване показва високо ниво на разузнавателно обезпечаване в реално време.

Изчерпване на ПВО и новата тактика на пресиращ заслон

Анализът на операцията от последните дни разкрива ясна оперативна логика от страна на руското командване. Масираното и продължително задействане на евтини безпилотни апарати „Геран-2“ изпълнява двойна функция: от една страна тероризира и претоварва оперативните центрове на украинската противовъздушна отбрана, а от друга – принуждава разчетите на зенитните комплекси NASAMS, IRIS-T и Patriot да изразходват дефицитните си ракети-прихващачи.

Когато след няколко дни непрекъснати атаки с дронове украинската ПВО изпадне в състояние на боекомплектен дефицит и прегряване на радарите, в действие се въвеждат балистичните „Искандер“ и хиперзвуковите „Циркон“. Тази комбинация прави практически невъзможно ефективното отразяване на ударите по приоритетните инфраструктурни обекти.

В същото време каскадното изключване на ТЕЦ-овете оказва допълнителен натиск върху останалата част от мрежата, предизвиквайки честотни колебания, които автоматично изключват от паралелна работа дори оцелелите енергоблокове.

Системната перспектива: Натрупване на кризи и институционална умора

Събитията от последните 24 часа демонстрират как вътрешнополитическата нестабилност и външният военен натиск се преплитат в единен процес на системна деградация.

От една страна, разкритията около подземието край Киев показват, че част от силовия апарат на Украйна е преминал към автономно съществуване, доминирано от криминални и финансови интереси. Неспособността или нежеланието на централната власт да овладее тези процеси показва отслабване на вертикалата на управление. Спирането на реакцията на властите до степен, в която шефът на разузнаването сменя официалния си език, говори за липса на консенсус в елита.

От друга страна, методичното разрушаване на енергийната архитектура – от ТЕЦ „Ладижин“ през Криворожката ТЕЦ до подстанциите в Харков – лишава държавата от елементарни технически условия за поддържане на тила. Всяко следващо изключване на голяма централа намалява маньоврения капацитет на енергийната система и я приближава до точката, от която пълното възстановяване чрез локални ремонти става физически невъзможно.

Ситуацията не предполага бързи или прости решения. Натрупването на критични точки – било то открити бази за мъчения в покрайнините на столицата или разрушени трансформаторни камери в индустриалните центрове – подлага на изпитание цялата носеща конструкция на украинската държавност.