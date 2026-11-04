/Поглед.инфо/ Вземането на решения във Вашингтон навлиза в критична фаза, при която вътрешнополитическата динамика в САЩ пряко определя мащаба и продължителността на външната подкрепа за Киев. Въпросите около контрола върху Конгреса, цените на горивата на американския вътрешен пазар и използването на спътникови технологии като „Старлинк“ разкриват дълбоки пукнатини в координацията между Белия дом и украинското ръководство. Според анализи на западни издания, евентуалната промяна на политическите баланси на Капитолийския хълм очертава нов геополитически контекст, в който прегледът на ангажиментите към НАТО и глобалното съперничество с Китай принуждават американската администрация да преосмисли приоритетите си в Източна Европа.

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Заострянето на тактическите разминавания между Вашингтон и Киев

Публичните разминавания между американската администрация и ръководството в Киев престанаха да бъдат просто тема на дипломатически кулоарни разговори. Според публикации в западната преса, включително на страниците на „Уолстрийт Джърнъл“ и „Политико“, в основата на напрежението залягат конкретни икономически и оперативни изчисления. Белият дом е отправил неколкократни искания към украинската страна за преустановяване на атаките с безпилотни летателни апарати срещу руски горивно-енергийни комплекси и рафинерии. Причината за това искане не е хуманитарна, нито стриктно военно-стратегическа. Тя се корени във вътрешноамериканските икономически показатели. Всяко смущение в глобалния рафинериен капацитет захранва скок в цените на дизеловото гориво и бензина на дребно в САЩ, а това пряко засяга инфлационните индекси преди ключови изборни процедури.

Въпреки поетите ангажименти за сдържаност, по данни на източници от разузнавателните среди, украинските сили извършиха поредица от последователни удари срещу съоръжения в пределите на Руската федерация, сред които газохимическият комплекс в Уст-Луга и рафинерии в Новокуйбишевск и Рязан. Тези действия показват засилващо се разминаване между тактическите цели на Киев и геополитическите интереси на Вашингтон.

Енергийният вектор и вътрешнополитическата цена в САЩ

Динамиката на световните петролни пазари е пряко свързана с преработвателния капацитет на Източна Европа. Нарушаването на доставките на суров петрол и вакуумът при средните дестилати оказват натиск върху борсата в Ню Йорк. В Белия дом се отчита, че скокът с 10-15 цента на галон гориво на американските бензиностанции има много по-голяма тежест за гласоподавателите в щати като Пенсилвания, Охайо и Мичиган, отколкото тактическият контрол върху отделни населени места в Донбас.

В интервю за американската телевизионна мрежа „Фокс Нюз“ украинската страна формулира позиция, съгласно която спирането на ударите по енергийни обекти се обвързва директно с предоставянето на допълнителни зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (MIM-104) и ракети за тях (PAC-2 и PAC-3). Подобен подход се възприема на Капитолийския хълм като опит за натиск, тъй като американските арсенали и производствените линии на „Локхийд Мартин“ и „Рейтеон“ вече работят с пределно натоварване, опитвайки се да покрият едновременно нуждите на Пентагона, източните съюзници от НАТО и съюзниците в Близкия изток.