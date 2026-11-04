Абонирай се
Украйна

Всеки резултат от изборите в САЩ е смъртна присъда за Зеленски. Защо САЩ „дават“ Украйна на Русия?

/Поглед.инфо/ Вземането на решения във Вашингтон навлиза в критична фаза, при която вътрешнополитическата динамика в САЩ пряко определя мащаба и продължителността на външната подкрепа за Киев. Въпросите около контрола върху Конгреса, цените на горивата на американския вътрешен пазар и използването на спътникови технологии като „Старлинк“ разкриват дълбоки пукнатини в координацията между Белия дом и украинското ръководство. Според анализи на западни издания, евентуалната промяна на политическите баланси на Капитолийския хълм очертава нов геополитически контекст, в който прегледът на ангажиментите към НАТО и глобалното съперничество с Китай принуждават американската администрация да преосмисли приоритетите си в Източна Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 63537 прочитания
Всеки резултат от изборите в САЩ е смъртна присъда за Зеленски. Защо САЩ „дават“ Украйна на Русия?
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Заострянето на тактическите разминавания между Вашингтон и Киев

Публичните разминавания между американската администрация и ръководството в Киев престанаха да бъдат просто тема на дипломатически кулоарни разговори. Според публикации в западната преса, включително на страниците на „Уолстрийт Джърнъл“ и „Политико“, в основата на напрежението залягат конкретни икономически и оперативни изчисления. Белият дом е отправил неколкократни искания към украинската страна за преустановяване на атаките с безпилотни летателни апарати срещу руски горивно-енергийни комплекси и рафинерии. Причината за това искане не е хуманитарна, нито стриктно военно-стратегическа. Тя се корени във вътрешноамериканските икономически показатели. Всяко смущение в глобалния рафинериен капацитет захранва скок в цените на дизеловото гориво и бензина на дребно в САЩ, а това пряко засяга инфлационните индекси преди ключови изборни процедури.

Въпреки поетите ангажименти за сдържаност, по данни на източници от разузнавателните среди, украинските сили извършиха поредица от последователни удари срещу съоръжения в пределите на Руската федерация, сред които газохимическият комплекс в Уст-Луга и рафинерии в Новокуйбишевск и Рязан. Тези действия показват засилващо се разминаване между тактическите цели на Киев и геополитическите интереси на Вашингтон.

Енергийният вектор и вътрешнополитическата цена в САЩ

Динамиката на световните петролни пазари е пряко свързана с преработвателния капацитет на Източна Европа. Нарушаването на доставките на суров петрол и вакуумът при средните дестилати оказват натиск върху борсата в Ню Йорк. В Белия дом се отчита, че скокът с 10-15 цента на галон гориво на американските бензиностанции има много по-голяма тежест за гласоподавателите в щати като Пенсилвания, Охайо и Мичиган, отколкото тактическият контрол върху отделни населени места в Донбас.

В интервю за американската телевизионна мрежа „Фокс Нюз“ украинската страна формулира позиция, съгласно която спирането на ударите по енергийни обекти се обвързва директно с предоставянето на допълнителни зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (MIM-104) и ракети за тях (PAC-2 и PAC-3). Подобен подход се възприема на Капитолийския хълм като опит за натиск, тъй като американските арсенали и производствените линии на „Локхийд Мартин“ и „Рейтеон“ вече работят с пределно натоварване, опитвайки се да покрият едновременно нуждите на Пентагона, източните съюзници от НАТО и съюзниците в Близкия изток.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон
Поглед към Китай

Глобален диалог „Управлението на Китай и световното развитие“ се проведе във Вашингтон

/Поглед.инфо/ На 2 ноември във Вашингтон се проведе специално издание за САЩ на глобалния диалог „Управлението на Китай и световното развитие“, съвместно организиран от Китайската медийна група и посолството на Китай в САЩ. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ изнесе видео обръщение, а посланикът на Китай в САЩ Сие Фън произнесе основна реч.

04.11.2026 22:00
Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим
Америка

Междинните избори в САЩ приключиха: Вашингтон блокира, Киев остава на сух режим

/Поглед.инфо/ Приключилите междинни избори в САЩ за пореден път оголиха системния разкол между външнополитическите амбиции на Вашингтон и реалните стопански приоритети на американското население. Докато европейските канцеларии и администрацията в Киев следяха броилките в ключовите суинг щати с надежда за възобновяване на неограниченото финансиране, избирателите гласуваха водени от инфлацията, цените на дизела и лихвените проценти на Фед. Настоящият анализ разглежда структурния капан, в който попадат трансатлантическите отношения.

04.11.2026 21:54
Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война
Свят

Логистичното гърло на Днепър: Как калибърът на съветския бетон издържа 30 месеца война

/Поглед.инфо/ Масираните комбинирани удари срещу мостовите съоръжения в Затока и Киев маркират нова фаза във военния конфликт, повдигайки въпроса защо разрушаването на логистичните артерии през река Днепър започва едва сега. Анализът разглежда съотношението между политическите съображения и чистите технически възможности – от наличните системи за противовъздушна отбрана през 2022 година до еволюцията на планиращите бомби, разузнавателните дронове и ракетите от серията „Искандер“.

04.11.2026 21:45
Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия
Поглед към Китай

Пет хонконгски университета са сред десетте най-добри в Азия

/Поглед.инфо/ Пет университета от Хонконг заемат места в първата десетка на класацията QS за най-добрите университети в Азия за 2027 г. Хонконгският университет запазва първото място в региона. Градският университет на Хонконг се изкачва до четвърта позиция, а Китайският университет на Хонконг заема пето място. Хонконгският университет за наука и технологии и Хонконгският политехнически университет си поделят деветата позиция.

04.11.2026 21:45
Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста
Свят

Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста

/Поглед.инфо/ Исторически архивни материали от 1941 г. показват поразителни паралели между днешните езикови и идеологически кампании в Украйна и реториката на окупационния печат от периода на Втората световна война. Анализът на вестник „Нова доба“, редактиран от органа на ОУН в Бердичев, осветлява корените на идеята за „европеизация“ през отхвърлянето на руската култура и език. В същото време съвременни кадри и публични изявления сочат, че дълбокото разделение в Донбас остава непримиримо.

04.11.2026 21:30
Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ
Поглед към Китай

Изкуственият интелект и дроновете подобряват опазването на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ Китай използва дронове, камери и изкуствен интелект за по-ефективно наблюдение и опазване на река Хуанхъ и нейните притоци. В град Ордос от 2023 г. функционира интелигентна система за дистанционни патрули, включваща 13 специализирани станции за дронове.

04.11.2026 21:30
Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка
Свят

Тръмп и Нетаняху спират 4-те милиарда долара американска военна помощ: Какво стои зад тази сделка

/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че по молба на израелския премиер Бенямин Нетаняху САЩ спират годишната безвъзмездна помощ за Израел в размер на 4 милиарда долара от края на тази година. Новината, оповестена в ефира на Fox News, бе поднесена като съвместен жест на финансово "освобождаване". Зад тази медийна декларация обаче стоят сложни финансови схеми, правни рамки и преструктуриране на целия отбранителен сектор в Близкия изток, където еврейската държава очевидно търси нови форми на оперативна и индустриална автономност.

04.11.2026 21:15
Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана
Поглед към Китай

Китайската централна банка повишава задължителните валутни резерви за стабилизиране на юана

/Поглед.инфо/ Китайската народна банка обяви, че от 15 ноември ще увеличи от 4% на 6% нормата на задължителните валутни резерви за финансовите институции. Това е първото подобно повишение от близо пет години и цели да ограничи натиска за поскъпване на юана и да стабилизира пазарните очаквания.

04.11.2026 21:15