Георги Марков: На България не ѝ трябва държавен глава, който да ни вкара във война

/Поглед.инфо/ Бившият конституционен съдия Георги Марков с остър коментар за политическата ситуация в страната, външнополитическия курс на България и ролята на ПП-ДБ. Според него страната ни се управлява под чуждо влияние, а на предстоящия вот България няма нужда от президент, който да следва политиката на Демократическата партия на САЩ и да вкарва страната в конфликти.

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ПП-ДБ ни бяха натрапени от "Америка за България" и Александър Сорос след победата на Байдън, който с писмо до Радев ни посочи Кирчо (б.р. Кирил Петков) за премиер.

Бойко ни остави подредена държава, за пример на Балканите. Те я разсипаха.

ПП-ДБ са проект на Демократическата партия на Америка, която ни прати онзи чиновник О'Брайън от ефира на Националното радио да ни плаши с "Mагнитски" и да ни сменя главния прокурор.

Иван Кръстев го нарече "ловец на заложници". Точно така, станахме заложници и колония на Сорос.

ПП-ДБ изпълняваха поръчките на Посолството и Александър Сорос и въведоха цензура в българските телевизии, надминаваща комунизма. Те лишиха българските граждани от правото на информация.

Те направиха БНР-Радио Сорос.

ПП-ДБ продължават да изпълняват политиката на Демократическата партия на Америка по отношение на войната в Украйна и искат да сме в Коалицията на желаещите, която има за цел да попречи на Тръмп да постигне мир.

Факт е, че в нарушение на Конституцията като премиер по служба Гюров сключи в Киев 10-годишен договор от военно-политически характер със Зеленски и му подари 20 милиона долара в разцвета на корупцията в обкръжението му, довела до бягство зад граница с милиони дори на главния прокурор.

ПП-ДБ са носители на политическата репресия, извършвана от Сорос в цяла Европа през неговите съдии и прокурори неолиберали. Те ни върнаха в 1944 г. с незаконния арест на лидера на опозицията Бойко Борисов, а Асен Василев се е кокорил да му сложат белезници.

Това е той - Асен Белезницата...

Украйна загуби войната и тепърва ще излезе истината за жертвите, за които вече разказа публично президентът Тръмп.

На България не ѝ трябва държавен глава, който да ни вкара във война и отново да сме на страната на победените.

Опасността от война в Черно море и Западните Балкани е реална. Затова не ни трябва президент, който да следва политиката на Сорос и Демократическата партия. Защото Байдън носи изключително вина за тази проклета война още от 2014 г.,когато направи майдана и Украйна загуби Крим.

Не ни трябва анти-Тръмп президент!

Тръмпизмът не си отива, а изригва в Германия и Франция в лицето на Алис Вайдел и Льо Пен.

Вижте на видео в каква супер форма е Тръмп в пълните зали всяка вечер в Америка.

Не ни трябва президент, който публично изцепи идиотщината, че свободата на Българи зависи от свободата на Украйна!?

Нечуван кретенизъм, на какъвто е способен баш соросоид!

Пaртизаните на Сорос от ПП-ДБ искаха да ни премахнат националния празник, но Бойко го спаси. Тяхната примитивна русофобия е пряка последица от неистовата омраза на Сорос към ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВИЕТО!

Не ни трябва президент като Макрон, както ни препоръчва Иван Костов... Та той фалира Франция! Един Макрон за Европа стига!

Не ни трябва за вицепрезидент полицай от Сан Тропе!