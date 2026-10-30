Лондон играе опасна игра с България! Яков Кедми разкрива кой печели от взривовете в Черно море

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой стои зад опасния инцидент в Черно море и защо той съвпада с президентските избори в България? В откровен разговор с мен Яков Кедми посочва възможна британска следа и предупреждава за политическа провокация. Но голямата сензация е друга: Тръмп, Путин и Си Дзинпин може да променят световния ред без участието на Европа! Защо Вашингтон преосмисля глобалното си господство? Какво цели Франция с ядрения си арсенал? И защо според Кедми европейските лидери продължават опасната конфронтация с Русия? Един разговор за България, войната и бъдещето на света!