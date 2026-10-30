Константин Бондаренко взриви Брюксел: ЕС върви към разпад, а елитите го тласкат към война!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява Европа – избраните политици или транснационалните корпорации? Защо продължаването на войната в Украйна може да се окаже по-изгодно за европейските елити от мира с Русия? Във втората част на разговора ми с политолога Константин Бондаренко разкриваме механизмите на властта в Брюксел, кризата във Франция, възхода на несистемните партии и опасността от разпадане на ЕС. Може ли Европа да се спаси от собствените си управляващи? И защо според Бондаренко Великобритания и Русия са обречени на вековно съперничество?