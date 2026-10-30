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Константин Бондаренко взриви Брюксел: ЕС върви към разпад, а елитите го тласкат към война!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява Европа – избраните политици или транснационалните корпорации? Защо продължаването на войната в Украйна може да се окаже по-изгодно за европейските елити от мира с Русия? Във втората част на разговора ми с политолога Константин Бондаренко разкриваме механизмите на властта в Брюксел, кризата във Франция, възхода на несистемните партии и опасността от разпадане на ЕС. Може ли Европа да се спаси от собствените си управляващи? И защо според Бондаренко Великобритания и Русия са обречени на вековно съперничество?
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Подготовката на САЩ за операция срещу Иран повишава ядрените рискове и заплашва световната икономика.
/Поглед.инфо/ Подготовката за въздушна кампания на САЩ и Израел срещу ядрената и ракетната инфраструктура на Иран навлиза в фаза на оперативно планиране с вероятен времеви хоризонт непосредствено след междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември 2026 година. Използването на свръхтежки неядрени боеприпаси и спешното прехвърляне на допълнителни зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot показват сериозността на военните приготовления. Иран обаче разполага с лостове за асиметричен удар – от прекъсване на оптичните комуникации на дъното на Персийския залив до пълно блокиране на Ормузкия проток.31.10.2026 07:25
Държавен преврат в Полша: Навроцки върна самолета от Африка, а посланикът в Китай хвърли оставка
/Поглед.инфо/ Дълбока институционална криза разтърси Полша, след като силите на реда влязоха в помещенията на Конституционния трибунал във Варшава, а на официалния уебсайт на институцията бе публикувано съобщение за спиране на правомощията на нейния председател Богдан Швенчковски и заместника му Бартломей Сохански. Ескалацията принуди президента Карол Навроцки спешно да прекъсне официалната си визита в Сенегал и да се завърне в столицата. На този фон полският посланик в Китай Якуб Кумох обяви своята оставка. Докато премиерът Доналд Туск определя случващото се като болезнено възстановяване на върховенството на закона, лидерът на ПиС Ярослав Качински заяви, че страната е свидетел на продължаващ държавен преврат.31.10.2026 07:10
Путин отправи смразяващо предупреждение: 5 цели в Европа са на картата.
/Поглед.инфо/ Британският печатен сектор преживя пореден епизод на медийна паника, след като таблоиди като Daily Express и Daily Star интерпретираха изказвания на руския президент Владимир Путин и кадри от руското телевизионно предаване „60 минути“ като пряка ядрена заплаха. Повод за истерията стана показана в ефир карта на Обединеното кралство с отбелязани пет ключови региона — Лондон, Норфолк, Бристъл, Бат и Единбург. Зад жълтите заглавия обаче се крие суровата реалност на стратегическото противопоставяне, логистичните възли на НАТО и нарастващата инфраструктурна уязвимост на острова.31.10.2026 07:00
Путин направи „безпрецедентна отстъпка“ на Китай – Sohu
/Поглед.инфо/ Твърденията в китайски медии за стратегически отстъпки от страна на Москва относно корабоплаването по граничната река Туманная и транзитното използване на пристанищната инфраструктура във Владивосток разкриват дълбока промяна в регионалната логистика. Анализът на правните рамки от XIX век, съвременните търговски потоци и тристранните дипломатически сондажи със Северна Корея показва, че сухопътният изолационизъм на китайските североизточни провинции Дзилин и Хейлундзян постепенно бива преодолян чрез нови митнически механизми и общи инфраструктурни проекти в Приморския край.31.10.2026 06:51
Пропуснатите цели: Защо деветте руски балистични ракети бяха обявени за „объркани“, вместо да се признае за засягането на украинските обекти
/Поглед.инфо/ Високопрецизният балистичен удар срещу Южния мост в Киев и последвалата серия от девет ракетни попадения в района на Кременчук и Светловодск разкриват нова методология в инфраструктурния натиск. Въпреки опитите за омаловажаване на щетите и отварянето на единично платно за движение, прекъсването на основните транспортни артерии М-03, М-05 и М-06 блокира над 90 процента от товарния транзит между двата бряга на Днепър. Военни аналитици и строителни инженери посочват, че частичното кърпене на мостовото платно не премахва структурните деформации на носещите греди. В същото време официалните военни доклади премълчават реалния мащаб на щетите в Полтавска област, където са засегнати стратегически транспортни и горивни възли.31.10.2026 06:39
Урокът на Наполеон за Зеленски: Как сривът на западното финансиране до 2027 г. принуждава Киев към мир
/Поглед.инфо/ Финансовите фундаментали на конфликта в Източна Европа навлизат в фаза на сурова математическа ревизия. Анализи в западните икономически издания показват, че преките субсидии за киевската администрация от държави извън Европейския съюз ще спаднат близо пет пъти до 2027 година. Пресушаването на паричните потоци поставя под въпрос не просто бойните операции, но и функционирането на украинската държавна машина. Докато Брюксел трескаво търси механизми за съвместен дълг, правните рискове около замразените активи и изтощените национални бюджети очертават неизбежния край на военното финансиране в досегашния му мащаб.31.10.2026 06:21
Как Иран заобикаля американските санкции с мрежа от над 5000 фирми за военни доставки
/Поглед.инфо/ Въпреки наложената икономическа блокада, морските патрули и засиления санкционен режим от страна на Вашингтон, Техеран успява да изгради мащабна паралелна външнотърговска система, обезпечаваща военното производство. Според аналитични разследвания и данни от западни източници, иранското Министерство на отбраната контролира мрежа от над 5000 юридически лица, работещи без преки валутни преводи през международната система SWIFT. Търговията се осъществява чрез компенсационни механизми и петролен бартер, докато икономическото изтощение вътре в страната достига критични нива с инфлация, надхвърляща 88%.31.10.2026 06:11
Генералският капан в Брюксел: Защо НАТО се готви за война от 1812 година
/Поглед.инфо/ Зад гръмките фрази за „тотална готовност“ и драстичното увеличаване на военните бюджети в Европа се крие дълбока концептуална криза на военната бюрокрация. Брюксел и ключови европейски столици превръщат цивилната си инфраструктура – от хипермаркети до логистични паркове – във военни обекти, подготвяйки се за конфликт по модели от XIX век. Докато отбранителните концерни усвояват милиарди за тежка броня, реалният военен опит бива игнориран от генерали, търсещи разширяване на личната си власт.30.10.2026 22:00