Проф. Георги Чанков: Европейските елити чакат политическа екзекуция! Украйна ги повлича към дъното!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа заложи политическото си бъдеще на поражението на Русия, но сега самите европейски елити са изправени пред опасността от исторически провал! Във втората част от разговора ми с проф. Георги Чанков обсъждаме защо Брюксел няма пари за продължаване на геополитическата игра, как Великобритания преследва имперски амбиции с чужди ресурси и защо Франция преживява дълбока цивилизационна криза. Ще се спасяват ли управляващите със „златни парашути“? И може ли посещението на Ван И да отвори нов път за България към Китай?