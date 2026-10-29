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Проф. Георги Чанков: Европейските елити чакат политическа екзекуция! Украйна ги повлича към дъното!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа заложи политическото си бъдеще на поражението на Русия, но сега самите европейски елити са изправени пред опасността от исторически провал! Във втората част от разговора ми с проф. Георги Чанков обсъждаме защо Брюксел няма пари за продължаване на геополитическата игра, как Великобритания преследва имперски амбиции с чужди ресурси и защо Франция преживява дълбока цивилизационна криза. Ще се спасяват ли управляващите със „златни парашути“? И може ли посещението на Ван И да отвори нов път за България към Китай?
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/Поглед.инфо/ Анкара коренно променя реториката си за сигурността в Черно море след поредица от инциденти с търговски кораби. Министърът на отбраната Яшар Гюлер обяви, че страната си запазва правото на военен отговор при нападения срещу съдове под турски флаг. Докато икономическите щети за турския бизнес вече надхвърлят милиарди долари, опита за дипломатическо разделяне на корабоплавателните маршрути между Москва и Киев напълно блокира. Пред Анкара остава единствено рискованият път на военните конвои.30.10.2026 16:30
Минск и Москва чертаят "Евразийска карта": Какво предвижда новият проект за сигурност без участието на Запада
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Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути
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От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс
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Австрия задържа украински разузнавачи: Операция „Отвличане“ на бившия главен прокурор пропадна във Виена
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8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт
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Японската телевизия TBS трябва да се покае, а не да се оправдава
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Руските гравитационни платформи в Африка: Сделка за милиарди или скъпа илюзия?
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