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Америка

Разходът на зенитни ракети в Украйна превишава трикратно производствения капацитет на САЩ

/Поглед.инфо/ Публичният конфликт между Володимир Зеленски и новата администрация във Вашингтон достигна критична точка след публичните му критики срещу ръководителя на Пентагона Пит Хегсет. Докато Киев изразява недоволство от съкратените доставки на зенитни ракети, ограниченията в мрежата Старлинк и спирането на финансовите инжекции, Белият дом и Министерството на отбраната на САЩ отговарят с демонстративно мълчание. Анализ на суровите факти зад оръжията, дизела, изборите в САЩ и краха на украинската логистика.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 53859 прочитания
Разходът на зенитни ракети в Украйна превишава трикратно производствения капацитет на САЩ
ИИ генерирана
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Математиката на изчерпването: 35 срещу 12 ракети и суровата реалност на Пентагона

Публичното изказване на Володимир Зеленски относно подписаните от министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет документи разкрива не просто дипломатическо напрежение, а дълбока математическа пропаст в оръжейните доставки. Твърди се, че Киев е получил одобрение за едва 12 зенитни ракети при месечен разход от поне 35 единици. Според източници от военната сфера, визираните боеприпаси най-вероятно са от типа ПАК-3 МСЕ за системите Патриот или ракети за комплексите НАСАМС, чиито производствени серии са строго разпределени за години напред.

Заводът на компанията Локхийд Мартин в Камдън, Щата Арканзас, произвежда годишно около петстотин ракети от модификацията ПАК-3. Тези бройки обаче трябва да покриват нуждите на американските въоръжени сили, както и сключените преди години договорености с Тайван, Япония и държавите от НАТО. Твърди се, че прехвърлянето на 35 ракети месечно за нуждите само на един театър на военните действия изчерпва годишната квота на Пентагона за броени месеци.

Зад изказването на Зеленски, че Хегсет „може да си мисли, че е подписал всичко, но не е“, прозира опит за оказване на натиск върху американската бюрократична машина. Според коментатори обаче, Вашингтон вече работи по съвсем различен бюджетен механизъм. Отпуснатите средства по линия на президентските правомощия за изтегляне на оръжие от складовете са практически изчерпани, а новите доставки изискват директни решения на Конгреса, каквито за момента липсват.

Бюрократичното мълчание на Пит Хегсет и новата доктрина на Министерството на отбраната

Отказът на Министерството на отбраната на САЩ да влезе в публична полемика с Киев не е знак за колебание, а израз на административна изолация. Според публикации в западната преса, позоваващи се на източници от американското военно ведомство, в Пентагона няма намерение да се отговаря на изявленията на украинския лидер. Твърди се, че Хегсет действа в пълно съответствие с директивите на Белия дом за преразглеждане на всички външни военни ангажименти.

Новият ръководител на Пентагона поема поста с ясно изразен фокус върху преформатирането на американския военен бюджет съгласно Раздел 10 от Кодекса на САЩ. Основните приоритети на новата администрация са пренасочени към Тихоокеанското командване и сигурността на южната граница на САЩ. В тази рамка украинският конфликт губи статута си на извънреден приоритет.

Опитът на Зеленски да постави под съмнение информираността на американския министър на отбраната се тълкува от наблюдатели като сериозна тактическа грешка. По данни на американски аналитични центрове, Хегсет прилага сухо планиране на ресурсите, при което всеки оръжеен пакет се оценява през призмата на боеспособността на самите американски въоръжени сили. Когато складовите наличности на САЩ паднат под критичния минимум за реакция при глобален конфликт, доставките за трети страни спират автоматично, независимо от политическата реторика.

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