/Поглед.инфо/ На 28 октомври директорът на японската телевизия TBS Масамине Рюхо се опита да оневини втория сезон на популярния телевизионен сериал „VIVANT“, която очевидно очерня Китай, твърдейки, че е „напълно измислена“ и „неволно е имала за цел да очерни която и да е конкретна държава“. Това предизвика още по-ожесточени критики от японското общество и международната общност. Това не е „заради сюжета“, а по-скоро безсрамна тактика на когнитивната война на японската десница срещу Китай, която показва опита ѝ да очерни Китай чрез културни продукти и да разпространява антикитайски настроения.

30.10.2026 15:30