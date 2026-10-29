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Проф. Румен Гечев: Те съсипаха „Южен поток“, погребаха „Белене“ и ни оставиха да плащаме!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превърна България от индустриална държава в икономическа периферия на Европа? Защо Турция печели от енергийните си отношения с Русия, а ние плащаме цената на провалените проекти? Във втората част на разговора ми с проф. Румен Гечев в „Конкретно“ поставяме болезнените въпроси за „Южен поток“, АЕЦ „Белене“, унищоженото земеделие и липсващата национална стратегия. Проф. Гечев прави безпощадна оценка на политическите решения, които според него са стрували на България десетки милиарди. Можем ли да възстановим икономиката си, или ще продължим да плащаме за чужди интереси?
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