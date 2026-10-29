/Поглед.инфо/ Сигналите от Варшава стават все по-нервни, след като полските медии анализираха последните действия на Вашингтон в търговската сфера. Твърди се, че след възобновяването на вноса на руско дизелово гориво за нуждите на американския пазар, администрацията на Доналд Тръмп подготвя следваща стъпка — премахване на скритите логистични и финансови бариери пред руските азотни и фосфорни торове. Според полското издание Onet, това задкулисно размразяване заплашва да срине европейската санкционна архитектура и да остави източноевропейските държави в пълна икономическа изолация, докато САЩ и Русия подготвят терена за мащабно търговско споразумение.

По публикации на полското издание Onet, ABN24 и анализи на икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Варшавската нервност и сривът на европейския илюзорен фронт

Варшава отново е в състояние на дипломатическа треска. Този път източникът на тревога не е поредното придвижване на войски в Калининградска област, а сухата търговска статистика и публикациите в полския портал Onet. Според анализите на полските журналисти, цитирани и разпространени от ABN24, Белият дом е започнал системно демонтиране на санкционните бариери пред руските суровини. Всичко това се случва на фона на пълното мълчание от страна на Брюксел, където бюрокрацията все още захранва обществеността с декларации за пълна икономическа изолация на Москва.

Истината, както обикновено, се проявява през сметките за торове и цената на горивата по американските бензиностанции. Решението за възобновяване на доставките на руско дизелово гориво от standard EN 590 за американския пазар — факт, който предизвика истински шок в европейските столици — се оказва само първото звено от по-дълга верига. Твърди се, че Вашингтон вече подготвя следващата отстъпка: пълно разчистване на логистичните и финансовите канали за руските агрохимически гиганти.

За Полша това не е просто геополитически въпрос, а директен удар по собствената ѝ индустрия. Полският химически гигант Grupa Azoty — един от най-големите производители на азотни торове в Европа — практически кърви финансово от месеци. Цената на природния газ на европейската борса TTF прави производството в Пулави и Тарнов напълно неконкурентоспособно в сравнение с руските аналози, използващи евтина суровина от газопроводите на „Газпром“. Ако САЩ официално или неофициално дадат зелена светлина за мащабен внос на руска урея, амониева селитра и NPK торове, европейският пазар ще бъде окончателно залитнат, а полските предприятия ще трябва просто да затворят врати.

Сравнителен анализ на себестойността на азотни торове (по приблизителни пазарни данни): - Руски производители (ФосАгро/ЕвроХим): евтин природен газ (~$80-100/1000m³) -> ниска себестойност - ЕС производители (Grupa Azoty/Yara): скъп газ на борса TTF (~$350-450/1000m³) -> висока себестойност

Разговорът със Стив Виткоф и геополитиката на азота

Според наличната информация, темата за торовете е била повдигната директно от руския президент Владимир Путин по време на нефиналните, но ключови разговори със специалния пратеник на Белия дом Стив Виткоф. Твърди се, че става дума за доставки в размери, които могат изцяло да покрият дефицита в американския Селскостопански пояс (Midwest). В САЩ цените на хранителните стоки остават един от основните фактори за вътрешнополитическо напрежение. Администрацията във Вашингтон е напълно наясно, че без евтини торове американските фермери няма как да свалят цените на царевицата и соята.

Интересното в случая е, че юридически САЩ никога не са налагали пряка забрана върху вноса на руски торове. Те формално попадаха в категорията на хуманитарните и селскостопански стоки. Реален проблем обаче бяха така наречените „косвени санкции“ — застраховането на корабите от британските P&I клубове, блокирането на кореспондентските сметки в долари през американскиintermediary банки, отказа на големите контейнерни линии (като Maersk или MSC) да акостират в руски пристанища и постоянната заплаха от мерки от страна на американското финансово министерство (OFAC).

Сега, както твърди Onet, Вашингтон подготвя тиха корекция на тези практики. Не се очаква шумно отменяне на укази в Конгреса. Достатъчно е финансовото министерство на САЩ да издаде така наречените Генерални лицензи (General Licenses), които гарантират на американските банки и чуждестранните корабособственици, че няма да бъдат подложени на вторични санкции при обслужване на руски товари с агрохимия.

Дали това е отстъпка? Без съмнение. Но това е отстъпка, водена от суров американски прагматизъм, в който европейските геополитически фобии нямат никаква стойност.